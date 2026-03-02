Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Гравитация даёт сбой под Антарктидой: учёные зафиксировали аномалию, уходящую на километр в недра

Наука

В одном месте под Антарктидой Земля буквально "весит" меньше — это не метафора, а точные данные спутниковых измерений. Под километровым слоем льда скрывается зона с ослабленным притяжением, самая крупная гравитационная аномалия планеты. Она напрямую влияет на уровень океана, перераспределяя миллиарды тонн воды. Учёные разобрались в причинах: дело не в льду, а в глубинных процессах мантии, уходящих на сотни километров вниз.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

Эта находка меняет взгляд на климатические модели. Давно известная аномалия оказалась следствием древних тектонических сдвигов, начавшихся 70 миллионов лет назад. В эоцену, 50-30 миллионов лет назад, она усилилась, совпав с глобальными изменениями климата. Сегодня спутники подтверждают: океан здесь ниже среднего уровня, и это не случайность.

Разберём, как физика гравитации сочетается с геологической динамикой, почему вода "проседает" именно здесь и что ждёт ледниковые щиты в будущем.

Почему гравитация не везде одинаковая

Земля — не идеальный шар, а неровное тело с разным распределением масс. Плотные породы усиливают притяжение, лёгкие ослабляют. Так возникают гравитационные аномалии, и самая большая — под Антарктидой, диаметром в тысячи километров. Спутники фиксируют отклонение в процентах, но оно перераспределяет океанские массы.

Зона охватывает Южный океан, процессы уходят на глубину до 1000 км. Формирование началось 70 млн лет назад, пик пришёлся на эоцен. Это не про лёд, а про мантию — как показывают гравитационные измерения.

Параметр Значение
Диаметр зоны Тысячи километров
Глубина процессов До 1000 км
Начало формирования 70 млн лет назад

Таблица суммирует ключевые данные. Низкая плотность мантии снижает притяжение, вода уходит в другие регионы.

Что скрывается под антарктическим льдом

Раньше винили лёд или кору, но сейсмическая томография опровергла. Землетрясения как рентген: волны по-разному проходят через породы. Под Антарктидой — тёплый, менее плотный материал, поднимающийся снизу. Физика проста: меньше плотность — слабее гравитация, океан проседает.

"Сейсмические волны раскрывают структуру мантии под континентом, показывая восходящие потоки низкой плотности, формирующие аномалию", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Спутниковые данные подтверждают: подлёдный рельеф полон холмов и долин, влияющих на динамику, как в новой карте.

Как формировалась эта аномалия

В равномерной модели гравитация стабильна, океан определяется рельефом. Но под Антарктидой мантия накапливала лёгкие массы от тектоники и распада суперконтинентов. Они поднялись, ослабив притяжение. В эоцене, с климатическим сдвигом, аномалия усилилась, связав недра и поверхность.

Это меняет понимание ледников. Процессы мантии влияют на их устойчивость, как отмечают в исследованиях древних архивов.

Влияние на океан и климат

Доли процента в гравитации перемещают огромные объёмы воды. С таянием льдов эффект усилится. Глубинные потоки продолжают меняться, баланс океана сдвинется быстрее моделей. Не катастрофа завтра, но медленный геологический фактор.

"Гравитационная аномалия усилилась в периоды климатических переломов, показывая связь мантии с глобальными изменениями", — в разговоре с Pravda. Ru поделился сейсмолог Виктор Андреев.

Ледники вроде Туэйтса уже трясутся от микроземлетрясений, как в отчётах сейсмологов, усиливая риски для уровня моря.

Что это значит для будущего

Аномалия — результат миллионов лет динамики. Она напоминает: Земля живая система. Климат зависит не только от атмосферы, но и от глубин, которые не контролировать. Модели нужно дополнить геофизикой.

"Такие аномалии влияют на прогнозы уровня моря, требуя учёта мантийных процессов в климатических расчётах", — объяснил климатолог Максим Орлов в беседе с Pravda. Ru.

Идеи вроде подводных завес у Туэйтса обсуждают, но фундамент — в недрах.

Ответы на популярные вопросы о гравитационной аномалии в Антарктиде

Почему океан проседает именно под Антарктидой?

Менее плотная мантия снижает притяжение, вода перетекает в другие зоны, как фиксируют спутники.

Связана ли аномалия с таянием льдов?

Да, она усиливает эффект: таяние добавляет массу, но гравитация её "отталкивает", ускоряя сдвиги.

Угрожает ли это затоплением прибрежных городов?

Процессы медленные, но повышают уровень в других океанах на миллиметры в год, требуя корректировки прогнозов.

Можно ли это исправить?

Нет, это геологический механизм, но учёт в моделях поможет точнее предсказывать изменения.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев, климатолог Максим Орлов.
Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат ученые антарктида исследование
Новости Все >
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Сейчас читают
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Новости Владивостока сегодня
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих
Думаете, фундамент требует дорогого ремонта? Простой шаг вокруг дома спасёт его на десятилетия
Низкий рокот сводит жителей Таоса с ума уже 50 лет: источник прячется за гранью науки
Блеск кристаллов против серой будничности: обувь с крупным декором заменяет женщинам украшения
Методика, которая изменила детский игровой контент: опыт российского креатора
Тихий океан раскрывает невидимых обитателей: под кораллами нашли мир, который меняет науку о жизни
Магия роста и цвета: как выбрать длину волос, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки
Зелёные джунгли крадут урожай: это простое движение пальцев увеличивает размер помидоров вдвое
Квартира теряет цену из-за трещин? Экспресс-маскировка возвращает стенам идеальный вид
Астры будут цвести до осени: 10 лучших сортов, которые не боятся болезней и дождей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.