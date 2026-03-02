Гравитация даёт сбой под Антарктидой: учёные зафиксировали аномалию, уходящую на километр в недра

В одном месте под Антарктидой Земля буквально "весит" меньше — это не метафора, а точные данные спутниковых измерений. Под километровым слоем льда скрывается зона с ослабленным притяжением, самая крупная гравитационная аномалия планеты. Она напрямую влияет на уровень океана, перераспределяя миллиарды тонн воды. Учёные разобрались в причинах: дело не в льду, а в глубинных процессах мантии, уходящих на сотни километров вниз.

Эта находка меняет взгляд на климатические модели. Давно известная аномалия оказалась следствием древних тектонических сдвигов, начавшихся 70 миллионов лет назад. В эоцену, 50-30 миллионов лет назад, она усилилась, совпав с глобальными изменениями климата. Сегодня спутники подтверждают: океан здесь ниже среднего уровня, и это не случайность.

Разберём, как физика гравитации сочетается с геологической динамикой, почему вода "проседает" именно здесь и что ждёт ледниковые щиты в будущем.

Почему гравитация не везде одинаковая

Земля — не идеальный шар, а неровное тело с разным распределением масс. Плотные породы усиливают притяжение, лёгкие ослабляют. Так возникают гравитационные аномалии, и самая большая — под Антарктидой, диаметром в тысячи километров. Спутники фиксируют отклонение в процентах, но оно перераспределяет океанские массы.

Зона охватывает Южный океан, процессы уходят на глубину до 1000 км. Формирование началось 70 млн лет назад, пик пришёлся на эоцен. Это не про лёд, а про мантию — как показывают гравитационные измерения.

Параметр Значение Диаметр зоны Тысячи километров Глубина процессов До 1000 км Начало формирования 70 млн лет назад

Таблица суммирует ключевые данные. Низкая плотность мантии снижает притяжение, вода уходит в другие регионы.

Что скрывается под антарктическим льдом

Раньше винили лёд или кору, но сейсмическая томография опровергла. Землетрясения как рентген: волны по-разному проходят через породы. Под Антарктидой — тёплый, менее плотный материал, поднимающийся снизу. Физика проста: меньше плотность — слабее гравитация, океан проседает.

"Сейсмические волны раскрывают структуру мантии под континентом, показывая восходящие потоки низкой плотности, формирующие аномалию", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Спутниковые данные подтверждают: подлёдный рельеф полон холмов и долин, влияющих на динамику, как в новой карте.

Как формировалась эта аномалия

В равномерной модели гравитация стабильна, океан определяется рельефом. Но под Антарктидой мантия накапливала лёгкие массы от тектоники и распада суперконтинентов. Они поднялись, ослабив притяжение. В эоцене, с климатическим сдвигом, аномалия усилилась, связав недра и поверхность.

Это меняет понимание ледников. Процессы мантии влияют на их устойчивость, как отмечают в исследованиях древних архивов.

Влияние на океан и климат

Доли процента в гравитации перемещают огромные объёмы воды. С таянием льдов эффект усилится. Глубинные потоки продолжают меняться, баланс океана сдвинется быстрее моделей. Не катастрофа завтра, но медленный геологический фактор.

"Гравитационная аномалия усилилась в периоды климатических переломов, показывая связь мантии с глобальными изменениями", — в разговоре с Pravda. Ru поделился сейсмолог Виктор Андреев.

Ледники вроде Туэйтса уже трясутся от микроземлетрясений, как в отчётах сейсмологов, усиливая риски для уровня моря.

Что это значит для будущего

Аномалия — результат миллионов лет динамики. Она напоминает: Земля живая система. Климат зависит не только от атмосферы, но и от глубин, которые не контролировать. Модели нужно дополнить геофизикой.

"Такие аномалии влияют на прогнозы уровня моря, требуя учёта мантийных процессов в климатических расчётах", — объяснил климатолог Максим Орлов в беседе с Pravda. Ru.

Идеи вроде подводных завес у Туэйтса обсуждают, но фундамент — в недрах.

Ответы на популярные вопросы о гравитационной аномалии в Антарктиде

Почему океан проседает именно под Антарктидой?

Менее плотная мантия снижает притяжение, вода перетекает в другие зоны, как фиксируют спутники.

Связана ли аномалия с таянием льдов?

Да, она усиливает эффект: таяние добавляет массу, но гравитация её "отталкивает", ускоряя сдвиги.

Угрожает ли это затоплением прибрежных городов?

Процессы медленные, но повышают уровень в других океанах на миллиметры в год, требуя корректировки прогнозов.

Можно ли это исправить?

Нет, это геологический механизм, но учёт в моделях поможет точнее предсказывать изменения.

