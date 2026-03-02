Гравитация даёт сбой под Антарктидой: учёные зафиксировали аномалию, уходящую на километр в недра

В одном месте под Антарктидой Земля буквально "весит" меньше — это не метафора, а точные данные спутниковых измерений. Под километровым слоем льда скрывается зона с ослабленным притяжением, самая крупная гравитационная аномалия планеты. Она напрямую влияет на уровень океана, перераспределяя миллиарды тонн воды. Учёные разобрались в причинах: дело не в льду, а в глубинных процессах мантии, уходящих на сотни километров вниз.
Эта находка меняет взгляд на климатические модели. Давно известная аномалия оказалась следствием древних тектонических сдвигов, начавшихся 70 миллионов лет назад. В эоцену, 50-30 миллионов лет назад, она усилилась, совпав с глобальными изменениями климата. Сегодня спутники подтверждают: океан здесь ниже среднего уровня, и это не случайность.
Разберём, как физика гравитации сочетается с геологической динамикой, почему вода "проседает" именно здесь и что ждёт ледниковые щиты в будущем.
Земля — не идеальный шар, а неровное тело с разным распределением масс. Плотные породы усиливают притяжение, лёгкие ослабляют. Так возникают гравитационные аномалии, и самая большая — под Антарктидой, диаметром в тысячи километров. Спутники фиксируют отклонение в процентах, но оно перераспределяет океанские массы.
Зона охватывает Южный океан, процессы уходят на глубину до 1000 км. Формирование началось 70 млн лет назад, пик пришёлся на эоцен. Это не про лёд, а про мантию — как показывают гравитационные измерения.
|Параметр
|Значение
|Диаметр зоны
|Тысячи километров
|Глубина процессов
|До 1000 км
|Начало формирования
|70 млн лет назад
Таблица суммирует ключевые данные. Низкая плотность мантии снижает притяжение, вода уходит в другие регионы.
Раньше винили лёд или кору, но сейсмическая томография опровергла. Землетрясения как рентген: волны по-разному проходят через породы. Под Антарктидой — тёплый, менее плотный материал, поднимающийся снизу. Физика проста: меньше плотность — слабее гравитация, океан проседает.
"Сейсмические волны раскрывают структуру мантии под континентом, показывая восходящие потоки низкой плотности, формирующие аномалию", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.
Спутниковые данные подтверждают: подлёдный рельеф полон холмов и долин, влияющих на динамику, как в новой карте.
В равномерной модели гравитация стабильна, океан определяется рельефом. Но под Антарктидой мантия накапливала лёгкие массы от тектоники и распада суперконтинентов. Они поднялись, ослабив притяжение. В эоцене, с климатическим сдвигом, аномалия усилилась, связав недра и поверхность.
Это меняет понимание ледников. Процессы мантии влияют на их устойчивость, как отмечают в исследованиях древних архивов.
Доли процента в гравитации перемещают огромные объёмы воды. С таянием льдов эффект усилится. Глубинные потоки продолжают меняться, баланс океана сдвинется быстрее моделей. Не катастрофа завтра, но медленный геологический фактор.
"Гравитационная аномалия усилилась в периоды климатических переломов, показывая связь мантии с глобальными изменениями", — в разговоре с Pravda. Ru поделился сейсмолог Виктор Андреев.
Ледники вроде Туэйтса уже трясутся от микроземлетрясений, как в отчётах сейсмологов, усиливая риски для уровня моря.
Аномалия — результат миллионов лет динамики. Она напоминает: Земля живая система. Климат зависит не только от атмосферы, но и от глубин, которые не контролировать. Модели нужно дополнить геофизикой.
"Такие аномалии влияют на прогнозы уровня моря, требуя учёта мантийных процессов в климатических расчётах", — объяснил климатолог Максим Орлов в беседе с Pravda. Ru.
Идеи вроде подводных завес у Туэйтса обсуждают, но фундамент — в недрах.
Менее плотная мантия снижает притяжение, вода перетекает в другие зоны, как фиксируют спутники.
Да, она усиливает эффект: таяние добавляет массу, но гравитация её "отталкивает", ускоряя сдвиги.
Процессы медленные, но повышают уровень в других океанах на миллиметры в год, требуя корректировки прогнозов.
Нет, это геологический механизм, но учёт в моделях поможет точнее предсказывать изменения.
Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм