Низкий рокот сводит жителей Таоса с ума уже 50 лет: источник прячется за гранью науки

В тихом городке Таос в штате Нью-Мексико уже более полувека часть жителей мучается от загадочного низкочастотного гула. Около 2% населения — примерно 1400 человек — описывают его как рокот дизельного мотора, доносящийся из-под пола или за стеной. Звук не стихает ни днем, ни ночью, ощущается в домах, но слабеет на улице. Ни одно объяснение пока не дало полной картины.

Дом в ночном городке
Фото: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом в ночном городке

Гул Таоса стал настоящей акустической энигмой, где переплетаются волны звука, вибрации земли и особенности восприятия. Исследования с 1990-х годов фиксируют частоты от 30 до 80 Гц — на границе слышимости, где обычные приборы часто пасуют. Это заставляет ученых возвращаться к феномену снова и снова.

Такая загадка напоминает другие неразгаданные тайны, вроде пирамид под Сахарой, где скрытые процессы меняют историю. Здесь же гул упорно сопротивляется измерениям, оставляя место для новых гипотез.

Что именно слышат жители Таоса

Жители Таоса единодушно описывают гул как постоянный низкий рокот, похожий на работу двигателя на холостых оборотах. По опросам группы Конгресса США в 1993 году, частота лежит в диапазоне 30-80 Гц — это низкие частоты, близкие к инфразвуку. Звук ощущается не только ушами, но и телом: вибрация в груди, давление в голове.

Симптомы выходят за рамки простого шума: тошнота, бессонница, головные боли. Исследования акустика Вика Тэнди показали, что частоты около 19 Гц резонируют с глазным яблоком, вызывая зрительные искажения. Это перекликается с жалобами на "мерцание" в поле зрения у пострадавших, делая феномен многогранным.

"Такие низкочастотные колебания могут усиливаться в замкнутых пространствах, где волны отражаются и складываются в стоячие паттерны, недоступные стандартным микрофонам", — в беседе с Pravda. Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Большинство приборов в экспедициях ничего не ловило, но часть "слышащих" теряла гул после переезда и обретала его вновь по возвращении. Это подчеркивает локальность явления.

Характеристика Значение
Частота 30-80 Гц
Симптомы Вибрация, тошнота, бессонница
Локальность В домах, слабее на улице

Возможные объяснения и почему они не работают

Геологическая гипотеза связывает гул с рифтовой зоной Рио-Гранде: движение флюидов в недрах могло бы порождать сейсмический шум. Но сейсмографы не фиксируют постоянных колебаний, совпадающих с жалобами. Это оставляет версию слабой.

Лаборатория Сандиа и военные объекты подозревают в использовании ELF-волн для связи с подлодками (3-300 Гц). Однако нет подтверждений активных передатчиков в районе. Резонанс зданий или трубопроводов мог усиливать фоновые вибрации, но не все дома одинаково затронуты.

Версия Проблема
Геология Нет постоянных сигналов
Военные ELF Нет подтверждений
Резонанс Не все дома

Похожие феномены в Бристоле и Виндзоре намекают на общие паттерны, как в случае с затмением звезды, где наблюдения меняют теории. Гул Таоса требует комплексного подхода.

Почему загадка до сих пор не разгадана

В 1993 году комиссия Конгресса с участием университета Нью-Мексико и ВВС не нашла источник: сигналы не совпадали по частоте и силе.

Инструментальный барьер усугубляет проблему — приборы для 10-80 Гц редки и капризны. Если источник работает по режиму, наблюдения могут не пересечься. Геология района, как в подводных угрозах, скрывает процессы под поверхностью.

"Сейсмические измерения в рифтовых зонах часто пропускают слабые, но постоянные колебания из-за фонового шума", — в разговоре с Pravda. Ru отметил геолог Алексей Трофимов.

Феномен держится открытым, сплетая акустику с земными тайнами, подобно секрету Бетельгейзе.

Ответы на популярные вопросы о гуле Таоса

Что вызывает гул в домах, но не на улице?

Стены и полы усиливают низкие частоты через резонанс, делая звук заметным внутри, в то время как на открытом воздухе он рассеивается.

Почему приборы не фиксируют гул?

Частоты на границе слышимости требуют специальных датчиков и длительного наблюдения; короткие проверки их упускают.

Есть ли похожие случаи в других местах?

Да, в Бристоле, Виндзоре и других городах — это указывает на общие акустические или геологические факторы.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев.

Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
