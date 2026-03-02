Тишина далёкой планеты поставила учёных в тупик: космос словно намеренно скрывает своё содержание

Миллионы радиосигналов, пойманных двумя мощными телескопами, растворились в космической тишине. Экзопланета K2-18b, один из главных претендентов на звание водного мира за пределами Солнечной системы, впервые подверглась настоящему прослушиванию. Наблюдения с помощью массивов Very Large Array и MeerKAT не выявили следов технологической цивилизации, но уточнили границы возможного.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов

Эта планета в созвездии Льва, на расстоянии 124 световых лет, манит ученых своей атмосферой с метаном и углекислым газом, а также положением в обитаемой зоне красного карлика. Экзопланеты вроде нее заставляют переосмыслить поиски жизни, где жидкая вода может скрываться под водородной оболочкой.

Что скрывается за этой тишиной: отсутствие сигналов или пределы наших инструментов? Разбор без сенсаций показывает, как физика доплеровского сдвига и фильтрация помех формируют картину далекого космоса.

Почему именно K2-18b

K2-18b расположена в обитаемой зоне своей звезды — красного карлика, где условия позволяют жидкой воде оставаться стабильной. Данные телескопа Джеймса Уэбба подтвердили наличие в атмосфере метана и углекислого газа, что намекает на возможный океан под густой водородной мантией. Это отличает ее от тысяч других экзопланет, обнаруженных в каталогах.

Планета в 8,6 раза массивнее Земли и обращается по орбите за 33 дня, что делает ее удобной целью для точных наблюдений. Здесь гипотеза о воде не спекуляция, а вывод из спектроскопии, где молекулы газа поглощают свет в характерных длинах волн.

"K2-18b интересна тем, что ее атмосфера сочетает признаки океанической планеты с водородным покровом, что меняет наши представления о зонах обитаемости", — в беседе с Pravda. Ru рассказал астроном Павел Громов.

Что сделали ученые

Команда направила на K2-18b два ведущих радиотелескопа: Karl G. Jansky Very Large Array в Нью-Мексико и MeerKAT в ЮАР. Эти массивы фиксируют сигналы в диапазоне от миллиметровых до метровых волн, идеальном для поиска искусственных передач. За часы наблюдений накопилось миллионы событий, но большинство — земные помехи от спутников и связи.

Применялись многолучевой анализ и специализированные фильтры для выделения узкополосных сигналов, типичных для передатчиков. Это стандарт SETI, где фокус на аномалиях, не объяснимых природой.

Телескоп Ключевые характеристики Very Large Array 27 антенн, разрешение до 0,05 угловых секунд MeerKAT 64 антенны, чувствительность в миллиард раз выше одиночной

Такие инструменты позволяют сканировать небо с точностью, недоступной раньше, но требуют жесткой фильтрации данных.

Главная проверка сигналов

Ключевой тест — доплеровский сдвиг: сигнал от планеты должен меняться в частоте из-за орбитального движения. Отсутствие сдвига указывает на локальный источник. Кандидаты отсеивались, если появлялись в нескольких лучах, были слишком мощными или на загрязненных частотах.

Ни один сигнал не прошел все фильтры: отсутствие доплера, многолучевое эхо и несоответствие мощности. Это не случайность, а методология, отточенная десятилетиями поисков.

Физика здесь проста: относительное движение вызывает сдвиг по формуле Δf/f = v/c, где даже орбитальная скорость в пару км/с дает заметный эффект на миллиардах герц.

Что это значит на самом деле

Отсутствие сигналов не опровергает жизнь, а устанавливает предел мощности передатчиков — не выше земных, как у Аресибо. Если цивилизация есть, ее сигналы слабее или в другом диапазоне. Планетарные циклы и расстояния усложняют детекцию.

Это верхняя граница для техносигнатур в системе, важная для будущих миссий вроде Square Kilometre Array.

"Доплеровская проверка — золотой стандарт, она отсекает 99% ложных срабатываний в радиоастрономии", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил астрофизик Алексей Руднев.

Почему тишина тоже результат

Земные технологии эволюционируют к направленным сигналам, не излучающим в космос. Цивилизация старше может вообще избегать радио. Мы сканируем узкий спектр фрагментарно, исключая помехи.

Автоматизация обработки данных — прорыв, готовящий к эре больших массивов. Тишина уточняет модель: либо никого нет, либо связь иная. Обитаемая зона остается приоритетом.

"Такие наблюдения сужают пространство поиска, фокусируя на мощных или близких источниках", — поделился учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о прослушивании экзопланеты K2-18b

Почему сигналы не подтвердились?

Они не имели доплеровского сдвига, появлялись в нескольких лучах и не соответствовали ожидаемой мощности удаленного источника.

Значит ли это, что жизни нет?

Нет, это предел обнаружения для радио мощностью земного уровня. Другие каналы связи возможны.

Что дальше для K2-18b?

Более чувствительные телескопы вроде SKA повысят шансы на детекцию слабых сигналов.

Почему выбрали именно радио?

Узкополосные сигналы — признак технологии, проходящие через космос без сильного затухания.

