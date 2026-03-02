Тихий океан раскрывает невидимых обитателей: под кораллами нашли мир, который меняет науку о жизни

Коралловые рифы всегда завораживали яркостью и сложностью, словно подводные тропические леса, полные жизни. Но за их красочной поверхностью скрывается невидимый микромир, полный крошечных обитателей, которые могут изменить будущее медицины. Исследователи на борту шхуны "Тара" приоткрыли завесу с этого мира, открыв тысячи неизвестных микробов в тихоокеанских кораллах.
Эти микробы — настоящие химики природы, производящие вещества, способные стать основой новых лекарств. Их геномы полны инструкций для создания молекул, борющихся с инфекциями. Однако климатические изменения угрожают уничтожить эту сокровищницу, прежде чем ученые успеют ее изучить.
Экспедиция охватила 99 рифов, собрано 820 образцов. Результат — геномы 645 новых видов микробов, почти все ранее неизвестные. Это не просто открытие, а ключ к пониманию суперорганизмов, где кораллы живут в симбиозе с миллиардами микроскопических соседей.
Кораллы — это не просто красивые образования, а целые города для микробов. Каждый риф населяют миллиарды крошечных организмов, выполняющих ключевые функции: от переработки питательных веществ до защиты от вредителей. Коралловые рифы ежедневно перестраивают микроскопическую жизнь океана, создавая уникальные сообщества.
Эти микробные "города" эволюционировали миллионы лет, адаптируясь к хозяевам. Каждая порода кораллов имеет свою "отпечаток" микробиоты, как индивидуальный паспорт. Это открытие меняет взгляд на рифы как на суперорганизмы.
"Микробы в кораллах — это специализированные команды, каждая из которых подстраивается под вид хозяина за счет длительной эволюции", — в беседе с Pravda. Ru рассказал микробиолог Николай Зуев.
Исследование стартовало на 36-метровой шхуне "Тара", способной выдерживать суровые условия. За годы команда посетила 99 рифов Тихого океана, собирая образцы в отдаленных архипелагах. Дайверы ныряли, пока судно бороздили волны.
На суше последовала расшифровка: ДНК секвенировали в Genoscope, геномы собирали на суперкомпьютерах ETH Zurich. Получилась карта микробиоты в беспрецедентном масштабе.
|Параметр
|Значение
|Образцов собрано
|820
|Рифов обследовано
|99
|Новых геномов микробов
|645
|Неизвестных ранее видов
|более 99%
Такая работа требует идеальной координации: от морских сборов до компьютерного анализа.
Анализ показал разнообразие биосинтетических генов, превосходящее все известное в океанах. Эти микробы — активные химики, создающие соединения для конкуренции в рифах. Подводный мир выдал аномалию, не вписывающуюся в нормы, подчеркивая уникальность коралловых экосистем.
Геномы кодируют молекулы, подобные антибиотикам, — химическое оружие микробов.
Большинство лекарств из природы, но почвенные бактерии исчерпаны. Коралловые микробы предлагают новые источники: их гены — библиотека молекул против резистентных инфекций. Океан кипит — кораллы бледнеют, напоминая о срочности.
В конкурентной среде рифов микробы эволюционировали мощное арсенал веществ для защиты.
"Разнообразие генов в микробах кораллов открывает двери для новых антибиотиков, которых не хватает из-за устойчивости бактерий", — поделился биолог Андрей Ворошилов.
Экспедиция изучила лишь малую часть 1500 видов кораллов. Но потепление океанов приводит к отмиранию рифов, уничтожая микробную библиотеку. Океан расслаивается как слоёный пирог, усугубляя проблемы.
Это гонка со временем: сохранить рифы значит спасти потенциальные лекарства для человечества.
"Изменение климата уничтожает рифы, и с ними уходит шанс на новые лекарства из микробиоты", — объяснил эколог Денис Поляков.
Это сообщество микробов, живущих в симбиозе с кораллами, выполняющее жизненно важные функции, как переработка веществ и защита.
Геномы 645 видов, из них более 99% ранее неизвестны науке.
Они производят химические соединения, подобные антибиотикам, в конкурентной среде рифов.
Потепление океанов вызывает отмирание рифов, уничтожая микробные сообщества.
Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм