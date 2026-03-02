Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Тихий океан раскрывает невидимых обитателей: под кораллами нашли мир, который меняет науку о жизни

Наука

Коралловые рифы всегда завораживали яркостью и сложностью, словно подводные тропические леса, полные жизни. Но за их красочной поверхностью скрывается невидимый микромир, полный крошечных обитателей, которые могут изменить будущее медицины. Исследователи на борту шхуны "Тара" приоткрыли завесу с этого мира, открыв тысячи неизвестных микробов в тихоокеанских кораллах.

Кораллы на дне океана
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кораллы на дне океана

Эти микробы — настоящие химики природы, производящие вещества, способные стать основой новых лекарств. Их геномы полны инструкций для создания молекул, борющихся с инфекциями. Однако климатические изменения угрожают уничтожить эту сокровищницу, прежде чем ученые успеют ее изучить.

Экспедиция охватила 99 рифов, собрано 820 образцов. Результат — геномы 645 новых видов микробов, почти все ранее неизвестные. Это не просто открытие, а ключ к пониманию суперорганизмов, где кораллы живут в симбиозе с миллиардами микроскопических соседей.

Скрытый мир коралловых рифов

Кораллы — это не просто красивые образования, а целые города для микробов. Каждый риф населяют миллиарды крошечных организмов, выполняющих ключевые функции: от переработки питательных веществ до защиты от вредителей. Коралловые рифы ежедневно перестраивают микроскопическую жизнь океана, создавая уникальные сообщества.

Эти микробные "города" эволюционировали миллионы лет, адаптируясь к хозяевам. Каждая порода кораллов имеет свою "отпечаток" микробиоты, как индивидуальный паспорт. Это открытие меняет взгляд на рифы как на суперорганизмы.

"Микробы в кораллах — это специализированные команды, каждая из которых подстраивается под вид хозяина за счет длительной эволюции", — в беседе с Pravda. Ru рассказал микробиолог Николай Зуев.

Экспедиция на шхуне Тара

Исследование стартовало на 36-метровой шхуне "Тара", способной выдерживать суровые условия. За годы команда посетила 99 рифов Тихого океана, собирая образцы в отдаленных архипелагах. Дайверы ныряли, пока судно бороздили волны.

На суше последовала расшифровка: ДНК секвенировали в Genoscope, геномы собирали на суперкомпьютерах ETH Zurich. Получилась карта микробиоты в беспрецедентном масштабе.

Параметр Значение
Образцов собрано 820
Рифов обследовано 99
Новых геномов микробов 645
Неизвестных ранее видов более 99%

Такая работа требует идеальной координации: от морских сборов до компьютерного анализа.

Новые микробы и их секреты

Анализ показал разнообразие биосинтетических генов, превосходящее все известное в океанах. Эти микробы — активные химики, создающие соединения для конкуренции в рифах. Подводный мир выдал аномалию, не вписывающуюся в нормы, подчеркивая уникальность коралловых экосистем.

Геномы кодируют молекулы, подобные антибиотикам, — химическое оружие микробов.

Потенциал для лекарств

Большинство лекарств из природы, но почвенные бактерии исчерпаны. Коралловые микробы предлагают новые источники: их гены — библиотека молекул против резистентных инфекций. Океан кипит — кораллы бледнеют, напоминая о срочности.

В конкурентной среде рифов микробы эволюционировали мощное арсенал веществ для защиты.

"Разнообразие генов в микробах кораллов открывает двери для новых антибиотиков, которых не хватает из-за устойчивости бактерий", — поделился биолог Андрей Ворошилов.

Угрозы от изменения климата

Экспедиция изучила лишь малую часть 1500 видов кораллов. Но потепление океанов приводит к отмиранию рифов, уничтожая микробную библиотеку. Океан расслаивается как слоёный пирог, усугубляя проблемы.

Это гонка со временем: сохранить рифы значит спасти потенциальные лекарства для человечества.

"Изменение климата уничтожает рифы, и с ними уходит шанс на новые лекарства из микробиоты", — объяснил эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о микробиоте тихоокеанских кораллов

Что такое микробиота кораллов?

Это сообщество микробов, живущих в симбиозе с кораллами, выполняющее жизненно важные функции, как переработка веществ и защита.

Сколько новых видов нашли?

Геномы 645 видов, из них более 99% ранее неизвестны науке.

Почему микробы важны для медицины?

Они производят химические соединения, подобные антибиотикам, в конкурентной среде рифов.

Что угрожает этим микробам?

Потепление океанов вызывает отмирание рифов, уничтожая микробные сообщества.

Экспертная проверка: микробиолог Николай Зуев, биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков.
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
