Аркадий Кузнецов

Побег из ледяной тюрьмы: как эти существа сохраняют жизнь в условиях невероятных холодов

Наука

Они уснули тогда, когда по тундре ещё ходили мамонты, когда человек только учился выживать в холодном мире, и проснулись уже в эпоху спутников, геномных лабораторий и стерильных боксов. Эти существа пролежали в вечной мерзлоте сорок шесть тысяч лет, не подавая ни единого признака жизни, а затем ожили после обычной разморозки. Не в фантастическом романе и не в кино, а в реальной научной лаборатории. И самое тревожное здесь даже не сам факт "воскрешения", а то, что учёные до сих пор не до конца понимают, как подобное вообще могло сохраниться.

Лёд
Фото: flickr.com by Ian Mackenzie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лёд

Исследование таких находок критически важно сегодня, когда глобальное потепление и активное таяние льда в северных широтах обнажают древние слои почвы, буквально "выплевывая" на поверхность артефакты прошлых эпох. Биологическая активность, скрытая под толщей мерзлоты, заставляет пересмотреть границы выносливости земных организмов.

Что именно нашли на Колыме

История началась в низовьях Колымы, где учёные бурят вечную мерзлоту слой за слоем, словно открывая архив, который Земля аккуратно запечатывала десятки тысяч лет. Во время бурения они наткнулись на древнюю нору суслика, забитую растительными остатками и органическим мусором, который зверёк когда-то затащил туда на зимовку. В этом замёрзшем биоматериале обнаружились крошечные многоклеточные существа, внешне ничем не примечательные.

После аккуратной разморозки они подали признаки жизни и начали двигаться, словно не пролежали подо льдом десятки тысячелетий. Как и микробы Арктики, адаптировавшиеся к экстремальным условиям, эти существа продемонстрировали невероятную пластичность метаболизма. Именно в этот момент стало ясно, что находка выходит далеко за рамки обычной палеонтологии.

"Природа создала уникальный механизм консервации, который нам еще только предстоит изучить. Мы видим, что глубокая заморозка не всегда означает конец биологической истории, а может служить своего рода 'кнопкой паузы' для целых организмов", — в беседе с Pravda. Ru объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Почему этого не должно было произойти

Заморозка для большинства живых организмов означает неминуемую гибель, поскольку вода в клетках превращается в кристаллы льда, разрывает мембраны и повреждает ткани. Даже кратковременное промерзание для млекопитающего заканчивается необратимыми последствиями, а уж многотысячелетняя пауза выглядит как приговор без права на апелляцию. Биология долгое время считала, что сложные многоклеточные организмы не могут существовать в таком режиме без тотального разрушения структур.

Параметр Значение
Возраст находки Около 46 000 лет
Глубина залегания Около 40 метров
Тип организма Многоклеточные нематоды

Интересно, что механизмы выживания в экстремальном холоде изучаются и в контексте астробиологии. Подобно тому как выживание бактерий в космосе ограничено радиацией и вакуумом, земные организмы в мерзлоте сталкиваются с давлением грунта и естественным радиационным фоном за тысячи лет. Тот факт, что ДНК не деградировала полностью, является биологической загадкой.

Кто вообще умеет выживать после заморозки

В природе существуют редкие исключения, способные переносить замерзание. Некоторые лягушки используют биологические "антифризы", а отдельные виды рыб замедляют обмен веществ до почти нулевых значений. Однако примеры, связанные с потеплением климата, показывают, что современная фауна гораздо уязвимее древних обитателей мерзлоты. Все известные ранее случаи касались месяцев или лет, но никак не десятков тысячелетий.

"Мы имеем дело с феноменальной устойчивостью клеточных мембран. Обычно за такой срок химические реакции, даже замедленные холодом, должны были разрушить биологические полимеры, но здесь мы видим сохранность на уровне функциональной жизни", — в разговоре с Pravda. Ru подметил учёный-химик Илья Сафронов.

Абсолютный рекорд, о котором мало кто слышал

Настоящими рекордсменами оказались нематоды — микроскопические круглые черви. Обнаруженные на Колыме особи прожили свою прошлую жизнь ещё в эпоху позднего плейстоцена. Международные исследования подтвердили возраст находки. Оказалось, что перед учёными представители ранее неизвестного вида. Все ожившие черви оказались самками, способными к партеногенезу — размножению без участия самцов, что значительно упрощает их адаптацию в новых условиях.

Эта способность к самовоспроизводству напоминает древние стратегии выживания гоминид. Хотя эволюция человека шла по пути усложнения социальных связей, микромир выбрал путь максимальной автономности. Один удачно сохранившийся экземпляр может дать начало целой популяции через десятки тысяч лет.

Почему эта находка — научная удача

Партеногенез позволил учёным получить устойчивую колонию, несмотря на то что исходные особи прожили после разморозки всего около месяца. Потомство оказалось полными клонами родителей, без генетических искажений. Новый вид получил название Panagrolaimus kolymaensis. Для науки это идеальный эксперимент, который невозможно воспроизвести искусственно — время само выступило главным лаборантом.

"Изучение таких организмов позволяет нам заглянуть в прошлое без использования косвенных методов. Это живая материя времен мамонтов, которая предоставляет нам неповрежденный генетический код для сравнительного анализа с современными видами", — рассказал в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Зачем учёным всё это на самом деле

Интерес исследователей сосредоточен на механизмах криптобиоза — состояния, при котором жизнь "выключается", но не исчезает. Понимание этих процессов может изменить подходы к медицине и криобиологии. Это знание важно для программ длительного хранения биоматериалов и даже для будущего освоения дальнего космоса, где подобные механизмы замедления жизненных процессов могут стать необходимостью.

Кроме биологических аспектов, динамика мерзлоты рассматривается и в физическом ключе. Как солнечные вспышки влияют на ионосферу и давление в земной коре, так и циклы заморозки-оттаивания воздействуют на структуру почв, создавая уникальные "капсулы времени". Изучение этих процессов помогает понять, насколько стабильной была среда обитания древних червей всё это время.

Мерзлота как архив, который только начинают открывать

Исследования ведутся уже более сорока лет, и колымская находка — лишь верхушка айсберга. Подо льдом могут скрываться формы жизни, о которых мы даже не догадываемся. Этот ледяной слой — гигантский биологический архив. Однако интенсивное глобальное потепление и пожары в северных регионах ускоряют вскрытие этого архива, что несет в себе как научные возможности, так и неопределенные риски.

Ответы на популярные вопросы о древних организмах

Могут ли эти черви быть опасны для человека?

Учёные утверждают, что обнаруженные нематоды питаются бактериями в почве и не являются паразитами. Вероятность их опасности для здоровья человека практически исключена, так как они адаптированы к совершенно иным экологическим нишам.

Почему они ожили именно сейчас?

Оживление произошло в контролируемых лабораторных условиях благодаря постепенному повышению температуры и обеспечению питательной среды. В природе такие организмы оживают по мере естественного оттаивания многолетнемерзлых пород.

Действительно ли нематоды — самые выносливые существа?

Наряду с тихоходками, нематоды считаются одними из самых устойчивых к экстремальным условиям форм жизни. Их способность переходить в состояние криптобиоза делает их практически "бессмертными" в масштабах человеческой жизни.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, учёный-химик Илья Сафронов, антрополог Артём Климов.
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
