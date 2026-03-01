Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Подводная тишина хранит тайну: невидимые процессы на дне океана могут стать началом глобальной беды

Наука

Под бескрайней гладью океанов скрываются силы, способные вызвать глобальные потрясения. Мы привыкли беспокоиться о загрязнении и перелове рыбы, но настоящие угрозы затаились глубже: подводные оползни, мутные потоки и вулканические извержения на дне. Эти явления меняют не только морские экосистемы, но и жизнь на суше.

Океан
Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Глобальное потепление усиливает эти риски. Наводнения смывают больше грунта в океан, дестабилизируя склоны, а нагрев воды провоцирует нестабильность. Ученые фиксируют рост частоты таких событий, что угрожает кабелям, трубопроводам и прибрежным районам. Океан нагревается быстрее, чем ожидалось, и это лишь начало цепной реакции.

Разбираемся, как геологические процессы под водой влияют на нас, и почему важно их мониторить прямо сейчас.

Когда морское дно уходит из-под ног

Подводные оползни происходят на континентальных склонах, где накопленный ил и песок внезапно соскальзывают. Эти события в тысячи раз мощнее наземных: более 8000 лет назад оползень у Норвегии вызвал цунами, хлестнувшее по Британии. Сегодня они рвут подводные кабели и угрожают трубопроводам.

Изменение климата усугубляет проблему. Частые штормы и наводнения несут больше осадков в океан, ослабляя склоны. Землетрясения тоже запускают цепь: толчок вызывает сдвиг, и масса грунта устремляется вниз, поднимая волны. Таяние льдов меняет давление на дно, добавляя нестабильности.

"Подводные оползни — это спящие гиганты, активируемые потеплением и сейсмикой, они могут обрушить инфраструктуру за минуты", — в беседе с Pravda. Ru объяснил геолог Алексей Трофимов.

Деятельность человека, как строительство ветряков, тоже рискует: вибрации и нагрузки дестабилизируют слабые зоны. Мониторинг батиметрией помогает предсказывать, но пока событий становится больше.

Пример события Последствия
Оползень у Норвегии, 8000 лет назад Цунами на Британию
Землетрясение 2004 г. в Индийском океане Сотни тысяч жертв

Подводные лавины

Мутные потоки — это смеси воды, песка и ила, несущиеся по склонам со скоростью до 100 км/ч. Они проходят сотни километров, сметая все на пути. В 1929 году землетрясение у Гранд-Бэнкса разорвало 12 кабелей. Недавно наводнения в Африке прервали связь между континентами.

Такие потоки формируются при пересыщении осадков водой: гравитация тянет массу вниз, создавая турбулентный фронт. Нагрев океана усиливает конвекцию, повышая риск. Они разрушают глубоководные фермы и коммуникации, стоили миллиарды в потерянных данных.

Прогнозирование сложно: модели пока не учитывают все факторы, но датчики на дне дают надежду на раннее предупреждение.

"Мутные потоки опасны своей скоростью и дальностью — они поражают там, где не ждешь", — рассказал в разговоре с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Вулканы под толщей воды

Дно океана усеяно вулканами: их извержения выбрасывают лаву, газы и пепел, вызывая цунами. В 2018 году Анак-Кракатау в Индонезии создал 100-метровую волну, унеся сотни жизней. Хунга-Тонга в 2015-м парализовала связь в регионе.

Вода охлаждает лаву, но усиливает взрывы: пар и фрагменты разлетаются далеко. Вулканы влияют на течения, меняя климат. Потепление тает ледники, снимая давление и провоцируя активность.

"Подводные вулканы — ключ к пониманию цунами, их газы меняют химию океана на века", — поделился геолог Алексей Трофимов в беседе с Pravda. Ru.

Системы мониторинга вулканов развиваются: спутники и зонды фиксируют tremors заранее.

Ответы на популярные вопросы о скрытых угрозах под океаном

Могут ли подводные оползни вызвать цунами на больших расстояниях?

Да, как показала история Норвегии: сдвиг грунта вытесняет воду, создавая волны высотой десятки метров, которые доходят до берегов за часы.

Почему потепление усиливает эти угрозы?

Больше осадков от штормов перегружает склоны, таяние льдов меняет давление, повышая нестабильность дна.

Повредят ли мутные потоки интернет?

Уже повредили: в Африке они рвали кабели, отключая связь на дни. Рост инфраструктуры увеличивает риски.

Как предсказать вулканическое цунами?

По seismic сигналам и деформации дна: новые сети датчиков дают минуты на эвакуацию.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев, экология специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег.
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
глобальное потепление
