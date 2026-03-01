Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Внеземные воды не были мифом: что открытие каолинита на Марсе говорит о его климате

Наука

Марс, окутанный пыльными бурями и холодными ветрами, хранит в себе эхо давно ушедшей эпохи. Недавние открытия марсохода Perseverance в кратере Езеро раскрывают белые скалы, составленные из каолинита — минерала, который на Земле рождается под тропическими ливнями. Эти светлые породы, контрастирующие с красной марсианской пустыней, намекают на мир, где более трех миллиардов лет назад лились дожди, а воздух был густым от влаги.

Марс
Фото: Openverse by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Марс

Каолинит, богатый алюминием, требует длительного воздействия воды для своего формирования. Интенсивное выветривание смывало железо и магний, оставляя чистые, почти прозрачные камни. Это не просто геологическая находка — это ключ к пониманию, как Красная планета потеряла свою воду и почему она могла быть пригодной для жизни.

Спектры, полученные инструментами SuperCam и Mastcam-Z, подтверждают сходство с земными тропическими почвами. Такие открытия заставляют переосмыслить историю Марса, где вместо вечной стужи когда-то царил гидрологический цикл с испарением и осадками.

Открытие в кратере Езеро

Марсоход Perseverance исследует кратер Езеро — древний бассейн озера диаметром 45 километров. Здесь, среди красных дюн, ученые наткнулись на необычные светлые фрагменты пород. Эти "плавающие камни" выделяются своей белизной, богатые алюминием более чем на 30 процентов. Спектроскопия выявила характерные инфракрасные сигналы гидроксильных групп, типичные для каолинита.

Такие породы редки на Марсе. Их обнаружение в кратере, который когда-то был наполнен водой, подтверждает наличие длительных водных процессов. Инструменты марсохода, включая SuperCam, позволили изучить состав без взятия проб, открыв окно в прошлое планеты.

"Белые скалы требуют миллионов лет дождей и тепла, это прямое свидетельство поверхностной воды, а не подземных источников", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Как образовалась белая глина

На Земле каолинит возникает в жарких, влажных условиях, где вода вымывает растворимые элементы из почвы. Железо и магний уходят, оставляя алюминий и кремний. Аналогичный процесс произошел на Марсе более трех миллиардов лет назад: слабокислые воды интенсивно изменяли вулканические или осадочные породы.

Содержание титана в марсианских образцах достигает 1,4 процента — признак концентрации неподвижных элементов под дождями. Низкий уровень железа менее одного процента указывает на миграцию металлов, формируя бледные зоны.

Параметр Значение
Al₂O₃ >30%
TiO₂ 1,4%
FeOT <1%

Сравнение с земными палеозолями — эоценовыми почвами Калифорнии и протерозойскими в Южной Африке — показывает поразительное сходство спектров и химии.

Условия на древнем Марсе

Для такого выветривания требовалось более тысячи миллиметров осадков в год — полноценный цикл с испарением и конденсацией. Это предполагает теплый климат, возможно тропический, с кислыми водами на поверхности. Такие условия противоречат картине холодного, сухого Марса.

Данные орбитера Mars Reconnaissance Orbiter подтверждают каолинит в каналах, ведущих в Езеро, намекая на речной транспорт из верховьев.

Земная аналогия Марсианский эквивалент
Эоцен, Сан-Диего Кратер Езеро, 3 млрд лет
Протерозой, ЮАР Палеозоли Чигник

Откуда взялись скалы

Фрагменты разбросаны без структуры, без массивных обнажений. Возможен речной перенос из Неретва-Валлис или ударный выброс метеоритом. Орбитальные данные показывают источники в двух километрах от марсохода и на холмах Нили-Планум.

"Такие скалы могли сохраниться благодаря стабильности, не подвергнувшись нагреву выше 450 градусов", — в разговоре с Pravda. Ru отметил климатолог Максим Орлов.

Влияние на историю Марса

Каолинит фиксирует воду структурно, без субдукции она не возвращается в атмосферу. Это объясняет высыхание планеты. Условия — умеренный pH, кислород — подходят для микробов, усиливая гипотезу о жизни на Марсе.

Будущие миссии вернут пробы для анализа изотопов и органики, переписав историю воды и климата. Марс влияет даже на земные циклы, как показывают ледниковые ритмы.

"Гидратация в скалах говорит о стабильной среде, благоприятной для жизни эпоху назад", — поделился астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о белых скалах на Марсе

Что такое каолинит на Марсе?

Это белая глина, богатая алюминием, образованная водой в теплом климате.

Почему скалы белые, а не красные?

Вымывание железа сделало их светлыми, в отличие от оксидов железа в почве.

Могла ли там быть жизнь?

Условия с водой и кислородом подходят для микробов.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, климатолог Максим Орлов, астроном Павел Громов.
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
