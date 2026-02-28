Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Световой импульс обгоняет воображение: в Москве новый рекорд скорости изменит домашние сети навсегда

Наука

Российские инженеры совершили технологический прорыв в области передачи данных, протестировав стандарт 50G PON. Эксперимент, проведенный в Москве, позволил достичь беспрецедентной скорости загрузки в 38 Гбит/с, что почти в 40 раз превышает текущие возможности самого быстрого домашнего интернета в стране. Этот показатель стал новым национальным рекордом, открывающим двери в эру сверхскоростных пассивных оптических сетей.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внедрение такой технологии требует полной модернизации инфраструктуры: от установки мощных терминалов OLT на магистральных узлах до использования абонентских устройств нового поколения ONT. Несмотря на то что современные пользовательские сценарии пока не способны полностью утилизировать такой канал, создание подобного задела необходимо для развития технологий дополненной реальности, голографической связи и облачных вычислений в реальном времени.

Стоит отметить, что развитие сетевой инфраструктуры является частью более масштабного процесса. В ближайшие годы Рунет готовится к перерождению, что подразумевает не только рост скоростей, но и укрепление технологического суверенитета за счет использования отечественного оборудования и программного обеспечения.

Что такое технология 50G PON

Технология 50G PON представляет собой вершину эволюции пассивных оптических сетей. В отличие от предыдущих стандартов, она позволяет передавать колоссальные объемы информации по одному оптоволоконному кабелю, используя различные длины волн для приема и передачи данных. Это позволяет избежать интерференции и достичь теоретического максимума в 50 Гбит/с на одного абонента.

Биофизика восприятия контента человеком такова, что современные 4K-мониторы и стриминговые сервисы требуют лишь малую долю этой мощности. Однако умные колонки и системы Интернета вещей (IoT) постоянно генерируют фоновый трафик, который со временем будет только расти. Переход на 50G PON — это не просто гонка за цифрами, а подготовка фундамента для метавселенных, где задержка сигнала должна стремиться к нулю.

"Технологический скачок до 50 Гбит/с — это фактически переход от проселочной дороги к многополосному автобану. Мы убираем узкое место в архитектуре сети, что критически важно для защиты данных и стабильности соединений в условиях растущих киберугроз", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Как был установлен рекорд скорости

Для проведения тестов в Москве использовался программно-аппаратный комплекс, имитирующий реальную нагрузку. Скорость выгрузки данных составила 21 Гбит/с, а загрузки — 38 Гбит/с. Замеры проводились с помощью специализированного ПО BNG Blaster, которое позволяет фиксировать пропускную способность без погрешностей, характерных для обычных пользовательских спидтестов.

Важным фактором при тестировании стала физика распространения светового импульса в волокне. При таких высоких скоростях критическое значение имеет качество сварки оптических волокон и отсутствие микротрещин, которые могут возникнуть из-за внешних факторов. Например, геологические процессы, такие как вибрации Земли, могут влиять на стабильность магистралей большой протяженности, хотя для городских сетей этот риск минимален.

Параметр сети Показатель рекорда
Скорость загрузки (Download) 38 Гбит/с
Скорость отдачи (Upload) 21 Гбит/с
Технология передачи 50G PON

В ходе эксперимента было подтверждено, что оборудование готово к работе в асимметричном режиме, что наиболее актуально для домашних пользователей. Это позволяет эффективно распределять ресурс сети: больше мощности на загрузку тяжелого контента и достаточно — на отправку данных обратно в облако.

Зачем нужен такой быстрый интернет дома

Сегодня может показаться, что такая скорость избыточна, однако история развития технологий доказывает обратное. Постоянное усложнение цифровых экосистем и анализ огромных массивов данных (Big Data) требуют всё более широких каналов. Даже в фундаментальной науке, когда изучаются первичные чёрные дыры или моделируются климатические изменения, требуются гигантские скорости для передачи данных между серверами.

"С точки зрения физики процессов, развитие оптоволоконных сетей — это единственный путь к созданию истинно глобального вычислительного пространства. Скорость в 50 Гбит/с позволяет обрабатывать данные со скоростью, сопоставимой с внутренней работой нейронных связей устройств", — рассказал в разговоре с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Первая пилотная зона в жилом квартале Москвы появится уже в текущем году. Это позволит инженерам изучить поведение сети в условиях реальной застройки и помех. Кроме того, цифровизация городской среды тесно связана с экологическим мониторингом. Специалисты, анализирующие изменение климата, нуждаются в стабильных каналах связи для получения информации с тысяч датчиков по всей стране.

"Масштабная цифровизация требует контроля за энергопотреблением новых дата-центров. Рекордные скорости интернета должны сопровождаться внедрением 'зеленых' технологий, чтобы развитие сетей не увеличивало углеродный след городов", — подметил эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о рекорде интернета

Когда 50G PON станет доступен всем пользователям?

Внедрение начнется с пилотных зон в 2025-2026 годах. Массовое распространение ожидается к 2028-2030 годам, когда появится потребительское оборудование и контент, требующий таких мощностей.

Нужно ли будет менять кабель в квартире для такой скорости?

Если в квартиру уже заведено современное оптоволокно, менять его не придется. Потребность возникнет только в замене абонентского терминала (роутера) на модель с поддержкой 50G PON.

Как эта скорость соотносится с 5G в мобильных сетях?

50G PON — это фиксированный интернет, его скорости в 10–20 раз выше, чем у большинства современных сетей 5G. Оптика остается более стабильным и мощным решением для стационарного использования.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик (популярные физические явления) Дмитрий Лапшин, эколог (влияние человека на окружающую среду) Денис Поляков.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
