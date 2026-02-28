Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Люси подвинули с пьедестала: археологи нашли в Эфиопии предков, которые жили ещё раньше

Наука

Международная группа ученых провела раскопки в Эфиопии, которые меняют представление о ранней истории человечества. Новые находки в районе Ворансо-Милле старше знаменитой "Люси" и заставляют пересмотреть ее статус как самого древнего предка. Эти открытия, опубликованные в журнале PLOS One, подчеркивают сложность эволюционных путей.

Раскопки
Фото: freepik is licensed under public domain
Раскопки

Останки включают челюсть, зубы и ранее найденный фрагмент стопы возрастом 3,4 миллиона лет. Они принадлежат новому виду Australopithecus deyiremeda, жившему одновременно с Australopithecus afarensis, родом "Люси". Анализ зубов раскрывает различия в питании: новый вид предпочитал фрукты и листья, в то время как "Люси" ела разнообразно, включая травы. Биохимия эмали зубов, изучаемая через спектроскопию, подтверждает эти выводы, показывая следы разных растительных волокон.

Эти данные рисуют картину восточной Африки 3,5–3,3 миллиона лет назад как места с несколькими видами гомининов, занимавшими разные ниши. Эволюция предстает не прямой линией, а сетью форм, где антропологические факторы, такие как климат и ресурсы, определяли выживание.

Новые раскопки в Эфиопии

Археологи из США и Испании работали в Ворансо-Милле, в 500 километрах от Аддис-Абебы. Район богат окаменелостями благодаря вулканическим слоям, сохраняющим следы под сухим климатом. Физика осадконакопления здесь объясняет идеальную сохранность: пепел герметично запечатывал останки, предотвращая разложение.

Раскопки выявили комплекс находок, включая челюсть и зубы. Ранее здесь нашли "стопу Бертеле" — фрагмент возрастом 3,4 миллиона лет. Эти артефакты, как древние следы миграций, меняют хронологию заселения территорий.

"Такие находки подчеркивают, как локальные условия формировали разнообразие форм жизни, мы видим сеть ниш, а не лестницу эволюции", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал антрополог Артём Климов.

Останки старше Люси

"Люси", или Australopithecus afarensis, известна по скелету возрастом 3,2 миллиона лет из Хадара. Новые останки на 200 тысяч лет старше. Анализ датировки по вулканическому пеплу с помощью калий-аргонового метода подтверждает это. Физика распада изотопов дает точность до 20 тысяч лет.

Челюсть и зубы демонстрируют морфологию, отличную от afarensis. Это как символы из пещер, раскрывающие мышление древних — здесь зубы говорят о быте.

Сохранность благодаря антропогенной среде: река и леса оставили следы в микроструктурах эмали, видимые под электронным микроскопом.

Параметр Значение для новых останков
Возраст 3,4–3,5 млн лет
Место находки Ворансо-Милле, Эфиопия
Элементы Челюсть, зубы, стопа

Новый вид предков человека

Останки выделили в Australopithecus deyiremeda. Вид сосуществовал с afarensis на одной территории. Антропология ниш: разные формы зубов указывают на специализацию. Биохимия: изотопы углерода в эмали показывают C3-растения (фрукты, листья) против C4 (травы) у Люси.

Это открытие, подобное анализу древней ДНК, подтверждает разнообразие генетических линий.

"Новый вид заполняет пробелы в картине расселения, показывая конкуренцию за ресурсы", — поделился археолог Павел Синицын в беседе с Pravda.Ru.

Разный рацион у древних обитателей

Зубы deyiremeda имеют толстую эмаль для мягкой пищи: фрукты, листья. У afarensis — для твердой, с травами. Микроскопия выявляет царапины и полировку, отражающие трение волокон. Физика жевания: нагрузка распределялась иначе, влияя на череп.

Такие различия, как в древних технологиях, определяли адаптацию.

Биохимия: углерод-13 обильнее у травяных едоков, подтверждая ниши.

Эволюция не линейная

От 3,5 млн лет назад — несколько видов, включая anamensis. Восточная Африка как лаборатория: климатические циклы, по данным осадков, создавали ниши.

Это переворачивает модель, подобно миграциям в Британии, где ДНК показывает перевороты.

Физика популяций: модели Монте-Карло симулируют конкуренцию, подтверждая сеть.

"Эволюция — лабиринт ветвей, а не дорога, — объяснил историк науки Сергей Белов в разговоре с Pravda.Ru. Новые находки это доказывают".

Ответы на популярные вопросы о древних предках человека

Кто такая Люси?

Это скелет Australopithecus afarensis возрастом 3,2 миллиона лет, найденный в Эфиопии. Она ходила на двух ногах и считается ключевым звеном к человеку.

Почему новые находки важны?

Они старше Люси и показывают одновременное существование видов, меняя идею линейной эволюции на сеть форм.

Как определяют рацион по зубам?

Анализ эмали: микротрещины, полировка и изотопы углерода указывают на тип пищи — мягкую или твердую.

Была ли эволюция сложной?

Да, несколько видов занимали ниши в Африке 3,5 миллиона лет назад, конкурируя за ресурсы.

Что дальше для исследований?

Генетика ДНК из зубов и новые раскопки уточнят связи видов.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, археолог Павел Синицын, историк науки Сергей Белов.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
