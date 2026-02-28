Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Локальный перегрев обернётся планетарной катастрофой: учёные засекли опасные волны из стратосферы

Наука

Антарктика перестает быть просто ледяным щитом планеты, превращаясь в мощный генератор атмосферных возмущений. Новое исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Climate, раскрывает пугающую динамику: потепление поверхности в южной полярной области радикально снижает стабильность нижних слоев атмосферы. Анализ данных, охватывающий период с 1950-х годов, показывает, что эти процессы провоцируют рождение колоссальных "невидимых волн".

Раскол ледника
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Раскол ледника

Речь идет об атмосферных гравитационных волнах — колебаниях воздуха, которые возникают при столкновении мощных воздушных потоков с рельефом или из-за температурных контрастов. Сегодня над Антарктическим полуостровом их плотность достигла критических значений. Учёные из отдела моделирования климата ENEA подчеркивают, что нагрев поверхности создает идеальный плацдарм для запуска этих цепных реакций, которые уходят высоко в стратосферу.

Специалисты связывают аномалию со сдвигами в режимах атмосферного потока. Из-за изменений климата полуостров стал работать как гигантский "трамплин", эффективнее производя волны, которые влияют на климат и гравитацию региона. Глобальное потепление буквально перенастраивает физику атмосферы, заставляя локальные процессы вибрировать на планетарном уровне.

Как гравитационные волны меняют небо над полюсом

Рост активности гравитационных волн — это не просто теоретическая модель, а зафиксированный факт. Использование спутниковых наблюдений и данных метеорологических станций позволило выявить четкую корреляцию между таянием льдов и турбулентностью в небе. Часто под ледяным панцирем скрываются причины этих явлений, ведь даже гравитационная дыра в земной коре может косвенно влиять на распределение масс и течений.

Энергия, которую генерирует потеплевшая поверхность Антарктики, не рассеивается бесследно. Она передается вверх, создавая структуру, напоминающую круги на воде. Эти колебания прошивают слои атмосферы, перенося импульс и тепло от поверхности в стратосферу. Исследователи отмечают, что ледниковый щит теперь выступает не только как отражатель солнечного света, но и как активный участник энергетического обмена с космосом.

"Увеличение частоты гравитационных волн свидетельствует о глубокой дестабилизации климатической системы. Мы видим, как прогретая поверхность Антарктики буквально раскачивает атмосферную лодку, создавая импульсы, способные менять направление стратосферных ветров", — в беседе с Pravda. Ru объяснил климатолог Максим Орлов.

Влияние на полярный вихрь и озоновый слой

Гравитационные волны оказывают прямое воздействие на силу полярного вихря — гигантского циклона, удерживающего холодные массы воздуха над полюсом. Когда интенсивность волн растет, вихрь может деформироваться или разрушаться. Это приводит к тому, что ледяной воздух прорывается в средние широты, вызывая аномальные морозы там, где их не ждали. Одновременно с этим климатическая угроза становится ощутимее из-за влияния этих процессов на озоновый слой.

Волны способствуют образованию полярных стратосферных облаков, в которых происходят химические реакции, разрушающие озон. Чем больше волн генерирует потеплевшая поверхность, тем тоньше становится озоновый щит. Эти цепные реакции показывают, насколько тесно связаны слои нашей планеты. Даже небольшие сейсмические события, такие как ледниковые землетрясения, могут быть симптомами глобальной перестройки системы.

Процесс Последствие
Потепление поверхности Снижение стабильности атмосферы
Гравитационные волны Деформация полярного вихря
Изменение потоков Ускоренное истончение озона

"Физика процесса проста: плотность воздуха меняется, и энергия от земли устремляется вверх. Это классический пример того, как тепловая энергия переходит в механическую работу атмосферы, создавая погодные экстремумы", — подметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Планетарные последствия антарктического перегрева

Антарктический полуостров выступает в роли своеобразной антенны, передающей сигналы о потеплении во все уголки Земли. Модельные симуляции показывают, что текущая динамика может привести к необратимым изменениям в глобальной циркуляции. Рост уровня моря и таяние гигантов, таких как ледник Туэйтс, — лишь часть проблемы. Основная угроза скрыта в энергетическом дисбалансе, который фиксируют спутники.

Локализованные изменения над ледяным континентом вызывают резонанс планетарного масштаба. Это доказывает, что Антарктика — не изолированная система. Любой сбой в её механизме, будь то аномальная жара или изменение карты ледников, отражается на погоде в Евразии и Америке. Мы наблюдаем за тем, как "холодильник планеты" начинает интенсивно вырабатывать тепловую и волновую энергию.

"Биосфера Антарктики крайне чувствительна к таким атмосферным сдвигам. Изменение циркуляции влияет на распределение планктона и пути миграции животных, что подрывает основы экосистемы Южного океана", — рассказал биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о процессах в Антарктиде

Что такое гравитационные волны в атмосфере?

Это колебания воздушных масс, возникающие из-за сил плавучести и гравитации. Они переносят энергию от поверхности земли в верхние слои атмосферы, влияя на ветер и температуру.

Почему потепление в Антарктике усиливает эти волны?

Теплый воздух над прогретой поверхностью становится менее стабильным. При движении через горы полуострова он легче поднимается вверх, создавая мощные волновые возмущения.

Как это касается жителей других континентов?

Усиление волн разрушает полярный вихрь. Это приводит к тому, что арктический или антарктический холод "вытекает" в средние широты, вызывая резкие перепады температур и штормы.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы климат
Новости Все >
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Автомобильная арифметика: детали дорожают, а ТО дешевеет — что это значит для водителей
Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года
Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Зимний хаос на дорогах играет на руку: штраф можно отменить, если заметить один важный нюанс
Цифра против сувениров: как выбрать подарок, который запомнится, а не отправится в мусор
Продавцы в ловушке ожидания: пять популярных седанов рискуют стать мёртвым грузом в гараже
Космический десерт-2026: как гравитация подготовила сногсшибательное шоу, которое нельзя пропустить
Не тратьте напрасно деньги: как создать уютный уголок для питомца, не разорившись на дорогих аксессуарах
Сейчас читают
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Популярное
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений

"Сам устанавливается", "следит", "опасен" — вокруг мессенджера MAX разогнали волну страха. Но так ли всё на самом деле?

Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Планета дрожала девять дней: что произошло в глухом фьорде, пока мы ничего не замечали
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Последние материалы
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Шёлк превращается в паутину: скрытые дефекты стен заставляют даже дорогую краску трескаться
Автомобильная арифметика: детали дорожают, а ТО дешевеет — что это значит для водителей
Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья
Головки чеснока по 200 граммов — не миф: советский способ превращает грядку в завод
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Прощай, ежедневный полив: эта особая форма грядки удерживает ценный конденсат даже в теплице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.