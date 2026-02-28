Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смерть в тени марсохода: холодные ниши внутри аппаратов хранят следы жизни на десятки лет дольше

Наука

Исследователи из Йоркского университета в Канаде разработали модель, которая оценивает шансы земных микробов пережить суровые условия Марса. Эта работа помогает понять, насколько тщательно нужно стерилизовать космические аппараты, чтобы не занести жизнь с Земли на Красную планету. Модель учитывает ключевые факторы марсианской среды — от солевого ветра до резких перепадов температуры.

Особые регионы Марса
Особые регионы Марса
Особые регионы Марса

Земные микроорганизмы, случайно попавшие на борт, сталкиваются с вакуумом, ультрафиолетовым излучением и экстремальным холодом. Но некоторые из них демонстрируют удивительную стойкость, что заставляет ученых пересмотреть подходы к планетарной защите. Через призму биохимии и физики становится ясно: выживание — это баланс между защитой ДНК и разрушением белков под действием космических сил.

Модель MMS, названная в честь марсианских солов — дней на Красной планете, длительностью 24 часа 39 минут, — прогнозирует сроки естественной стерилизации. Это не просто расчеты: они опираются на эксперименты с реальными солями с Марса и земными бактериями, раскрывая эстетику борьбы за жизнь в безвоздушном мире.

Что показывает модель MMS

Модель MMS интегрирует данные о солнечном ветре, вакууме и температурных колебаниях, моделируя судьбу бактерий на поверхности марсоходов. Солнечный ветер, поток заряженных частиц от Солнца, разрушает клеточные мембраны, подобно тому как космические события формируют динамику планет. Физика здесь элегантна: ионы проникают в ДНК, вызывая мутации, которые делают микробов нежизнеспособными.

Биохимия выживания раскрывается в солях Марса — перхлоратах и сульфатах, которые обезвоживают клетки. Земные экстремофилы, привыкшие к соленым озерам, держатся дольше, но марсианская комбинация факторов ускоряет деградацию.

"Микробы на Марсе сталкиваются с комбинацией факторов, где вакуум разрушает белки быстрее, чем холод замораживает воду в клетках. Это не просто смерть — это поэзия распада под звездами", — в беседе с Pravda. Ru рассказал микробиолог Николай Зуев.

Как марсианские условия влияют на микробы

Внешние поверхности аппаратов очищаются солнечным ветром за один сол — всего сутки с лишним. Вакуум испаряет воду из клеток, а ультрафиолет рвет молекулы. Это физический процесс, где давление в 10-6 Па приводит к сублимации льда, оставляя микробов в хрупком состоянии. Наблюдения за планетами, подобные открытиям Галилея, помогают понять освещение Марса, усиливающее УФ-эффект.

Перепады от -140°C ночью до +20°C днем вызывают термическое расширение, разрушающее клеточные стенки. Биохимически это окислительный стресс: свободные радикалы атакуют липиды, превращая мембраны в решето. Модель показывает, что полная стерилизация аппарата требует года — 687 земных дней.

Условие Время стерилизации
Внешние поверхности 1 марсианский сол
Весь аппарат 1 марсианский год (687 дней)

Такие расчеты подчеркивают необходимость многоуровневой защиты, чтобы избежать загрязнения.

Стерилизация внешних поверхностей аппаратов

Для обращенных вверх частей достаточно одного сола: ветер и УФ делают свое дело. Но теневые зоны держатся дольше. Это связано с орбитальной механикой Марса, где тень от аппарата создает микроклиматы. Вибрации планеты и геологические процессы аналогичны земным, но в марсианском масштабе усиливают эрозию органики…

Выживание внутри космических модулей

Внутри аппаратов микробы защищены от ветра, но вакуум и тепло от электроники ускоряют стерилизацию. Нагретые части очищаются за 100 солов, холодные — до 25 лет. Молекулярные структуры в клетках разрушаются теплом, денатурируя ферменты.

Биохимия подчеркивает роль споров: они выдерживают дегидратацию, но марсианский холод кристаллизует их. Это тест на выживание, как у предков в ледниковый период. Небольшое количество может просуществовать десятилетиями, требуя тщательной предстартовой очистки.

"Длительное выживание в холодных нишах — реальная угроза для поиска жизни на Марсе, так как размножение спор возможно при таянии", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о выживании микробов на Марсе

Сколько времени микробы живут на внешних поверхностях?

Модель MMS оценивает один марсианский сол для стерилизации обращенных вверх частей благодаря солнечному ветру и УФ.

Что происходит внутри аппаратов?

Нагретые компоненты стерилизуются за 100 солов, холодные — до 25 лет из-за отсутствия прямого воздействия.

Почему это важно для миссий?

Чтобы не спутать земные микробы с марсианской жизнью, нужна строгая стерилизация, иначе поиск внеземной биологии даст ложные сигналы.

Экспертная проверка: микробиолог Николай Зуев, астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
