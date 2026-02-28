Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Арктика больше не ледяная пустыня: крошечные организмы вмешались в судьбу атмосферы

Наука

В ледяных глубинах Арктики, где царит вечная мерзлота, рождается неожиданный поворот в борьбе с изменением климата. Под тающим льдом Северного Ледовитого океана просыпаются микробы, способные захватывать азот из воздуха и превращать его в питательное вещество для морской жизни. Этот процесс, подобный алхимии в холодных водах, перестраивает биохимический баланс и усиливает роль Арктики как поглотителя углерода.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биохимия здесь работает на грани невозможного: бактерии используют фермент азотазу, чтобы разорвать прочную связь молекул азота в атмосфере, высвобождая аммиак. Этот аммиак питает водоросли, которые в ответ поглощают углекислый газ, замедляя потепление. Физика таяния льда открывает путь свету и органике, активируя эту скрытую экосистему, о которой раньше не подозревали.

Северный Ледовитый океан теплеет

Северный Ледовитый океан, долго считавшийся ледяной пустыней, теперь раскрывает свою биологическую суть. По мере потепления и таяния льда увеличивается приток света и органических веществ, пробуждая микробные сообщества. Эти крошечные организмы, диазотрофы, фиксируют атмосферный азот, превращая его в доступные формы для цепочки питания.

Биохимический процесс фиксации азота требует энергии, которую микробы черпают из органики, высвобождаемой из тающего льда. Экспедиции на ледоколах Polarstern и Oden подтвердили активность нецианобактериальных бактерий даже в темных водах Евразийского бассейна. Это открытие дополняет данные о глубоководных экосистемах Арктики, где жизнь процветает без солнечного света.

"Под тающим льдом микробы не просто выживают — они формируют основу пищевой цепи, влияя на весь океан", — в беседе с Pravda. Ru рассказал микробиолог Николай Зуев.

Азот под арктическим льдом

Фиксация азота под льдом достигает 5,3 наномоля на литр в сутки — уровень, типичный для умеренных широт. Микробы используют этот азот для синтеза белков, передавая его водорослям. Физика светового проникновения через тонкий лед усиливает фотосинтез, делая Арктику неожиданным источником питательных веществ.

Регион Фиксация азота (нмоль/л/сутки)
Арктика 5,3
Умеренные зоны ~5

Эта таблица показывает, насколько арктический процесс сопоставим с другими океанами. Исследования в арктическом азотном цикле подчеркивают его масштаб.

Как это влияет на океанскую жизнь

Азот питает водоросли, которые фиксируют CO2, усиливая арктический углеродный цикл. Биохимия фотосинтеза здесь связана с цепочкой: от планктона к рыбам и птицам. Таяние льда открывает новые зоны, расширяя этот эффект.

"Арктические микробы могут замедлить потепление, усилив океанский захват углерода", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил климатолог Максим Орлов.

Необходимость обновления климатических моделей

Глобальные модели игнорировали арктическую фиксацию азота, недооценивая ее вклад. Новые данные требуют корректировки прогнозов по CO2-поглощению. Изменения экосистемы Арктики от микробов влияют на весь мир.

По мере истончения льда зоны без льда растут, усиливая микробную активность. Это напоминание о хрупкости планетарного баланса, где даже экстремальные регионы играют ключевую роль.

"Таяние льдов меняет не только погоду, но и биохимию океана", — поделился эколог Денис Поляков в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о микробах Арктики

Что такое фиксация азота под льдом?

Микробы превращают атмосферный азот в аммиак, питая водоросли без внешних удобрений.

Как это влияет на климат?

Усиливает рост водорослей, которые поглощают CO2, потенциально замедляя потепление.

Почему это открытие важно сейчас?

Таяние льда активирует процесс, требуя обновления моделей для точных прогнозов.

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, микробиолог Николай Зуев, эколог Денис Поляков.
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
