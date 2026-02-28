В ледяных глубинах Арктики, где царит вечная мерзлота, рождается неожиданный поворот в борьбе с изменением климата. Под тающим льдом Северного Ледовитого океана просыпаются микробы, способные захватывать азот из воздуха и превращать его в питательное вещество для морской жизни. Этот процесс, подобный алхимии в холодных водах, перестраивает биохимический баланс и усиливает роль Арктики как поглотителя углерода.
Биохимия здесь работает на грани невозможного: бактерии используют фермент азотазу, чтобы разорвать прочную связь молекул азота в атмосфере, высвобождая аммиак. Этот аммиак питает водоросли, которые в ответ поглощают углекислый газ, замедляя потепление. Физика таяния льда открывает путь свету и органике, активируя эту скрытую экосистему, о которой раньше не подозревали.
Северный Ледовитый океан, долго считавшийся ледяной пустыней, теперь раскрывает свою биологическую суть. По мере потепления и таяния льда увеличивается приток света и органических веществ, пробуждая микробные сообщества. Эти крошечные организмы, диазотрофы, фиксируют атмосферный азот, превращая его в доступные формы для цепочки питания.
Биохимический процесс фиксации азота требует энергии, которую микробы черпают из органики, высвобождаемой из тающего льда. Экспедиции на ледоколах Polarstern и Oden подтвердили активность нецианобактериальных бактерий даже в темных водах Евразийского бассейна. Это открытие дополняет данные о глубоководных экосистемах Арктики, где жизнь процветает без солнечного света.
"Под тающим льдом микробы не просто выживают — они формируют основу пищевой цепи, влияя на весь океан", — в беседе с Pravda. Ru рассказал микробиолог Николай Зуев.
Фиксация азота под льдом достигает 5,3 наномоля на литр в сутки — уровень, типичный для умеренных широт. Микробы используют этот азот для синтеза белков, передавая его водорослям. Физика светового проникновения через тонкий лед усиливает фотосинтез, делая Арктику неожиданным источником питательных веществ.
|Регион
|Фиксация азота (нмоль/л/сутки)
|Арктика
|5,3
|Умеренные зоны
|~5
Эта таблица показывает, насколько арктический процесс сопоставим с другими океанами. Исследования в арктическом азотном цикле подчеркивают его масштаб.
Азот питает водоросли, которые фиксируют CO2, усиливая арктический углеродный цикл. Биохимия фотосинтеза здесь связана с цепочкой: от планктона к рыбам и птицам. Таяние льда открывает новые зоны, расширяя этот эффект.
"Арктические микробы могут замедлить потепление, усилив океанский захват углерода", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил климатолог Максим Орлов.
Глобальные модели игнорировали арктическую фиксацию азота, недооценивая ее вклад. Новые данные требуют корректировки прогнозов по CO2-поглощению. Изменения экосистемы Арктики от микробов влияют на весь мир.
По мере истончения льда зоны без льда растут, усиливая микробную активность. Это напоминание о хрупкости планетарного баланса, где даже экстремальные регионы играют ключевую роль.
"Таяние льдов меняет не только погоду, но и биохимию океана", — поделился эколог Денис Поляков в беседе с Pravda. Ru.
Микробы превращают атмосферный азот в аммиак, питая водоросли без внешних удобрений.
Усиливает рост водорослей, которые поглощают CO2, потенциально замедляя потепление.
Таяние льда активирует процесс, требуя обновления моделей для точных прогнозов.
"Сам устанавливается", "следит", "опасен" — вокруг мессенджера MAX разогнали волну страха. Но так ли всё на самом деле?