Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов

Солнечные вспышки — это не просто зрелище для астрономов. Физики из Киотского университета предложили модель, где всплески энергии на Солнце будоражат верхние слои атмосферы Земли, создавая цепную реакцию, которая может дойти до самых глубин коры. Ионосфера, этот невидимый щит над планетой, превращается в проводник электричества, способный надавить на трещины в земле.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вспышка на Солнце

Представьте: вода в горячих разломах коры действует как пластины конденсатора, накапливая заряд от атмосферных возмущений. Это не фантастика — расчеты показывают давление в мегапаскали, сравнимое с приливами. А ведь ионосферные аномалии фиксируют перед крупными толчками, как в Японии в 2024 году на полуострове Ното.

Новая теория переворачивает привычное: не только земля влияет на небо, но и космическая погода может толкнуть разломы к разрыву. Ученые планируют карты ионосферы для проверки, но пока совпадения интригуют.

Что меняется в верхней атмосфере от солнечных вспышек

Во время мощных солнечных вспышек плотность электронов в ионосфере взлетает. Этот слой на высоте 80-600 км ионизирован солнечным излучением, и всплеск добавляет заряда, формируя отрицательный барьер. Электроны множатся, TEC — общее электронное содержание — растет на десятки единиц.

Такое возмущение меняет высоту ионосферы, вызывает скачки плотности и сдвиги волн. Раньше это списывали на земные процессы, но теперь видят двусторонний обмен: кора будоражит воздух, а воздух отвечает электричеством.

"Ионосферные возмущения от солнечной активности действительно могут усиливать напряжение в коре, особенно в зонах с водой под давлением", — в беседе с Pravda. Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Параметр Значение Рост TEC На десятки единиц при сильных вспышках Давление Несколько мегапаскалей

Эти изменения фиксируют спутники, и они предшествуют толчкам. Модель связывает их в единую систему земля-атмосфера.

Как атмосфера соединяется с земной корой

В коре, где трещины пропитаны водой под жаром и давлением, возникают микрополости — естественные конденсаторы. Они связаны с поверхностью и ионосферой, образуя гигантский электростатический контур. Заряд из воздуха индуцирует поля в породе через емкостную связь.

Вода в трещинах усиливает эффект: под давлением она поляризуется, становясь идеальным диэлектриком. Это как батарея планетарного масштаба, где солнечная вспышка заряжает верх, а земля принимает удар.

Такие структуры обычны в сейсмоактивных зонах вроде Японии, где разломы богаты жидкостью.

Электрическое давление на трещины в земле

Расчеты модели показывают: поля создают электростатическое давление до нескольких мегапаскалей — как от приливов или гравитации. Это напрягает разломы, где устойчивость на грани. Солнечная активность, вызывая вспышки, толкает TEC вверх, усиливая эффект.

"Вода в разломах действительно работает как конденсатор, передавая заряд от ионосферы вглубь", — в разговоре с Pravda. Ru поделился геолог Алексей Трофимов.

Сопоставимо ли это с естественными силами? Да, и в комбинации риск растет. Модель объясняет, почему аномалии предвестники толчков.

Ученые подчеркивают: это триггер, а не причина. Но давление реально.

Связь с реальными землетрясениями в Японии

В Японии, на кольце огня, толчки на Ното в 2024-м случились после пиков солнечной активности. Ионосферные скачки фиксировали перед ними: понижение высоты, рост плотности. Совпадения множатся, но причинность требует доказательств.

"Аномалии перед толчками могут быть не только следствием, но и толчком от космоса", — подметил сейсмолог Виктор Андреев.

Планы: спутниковые карты ионосферы плюс космическая погода для моделирования. Если подтвердится, прогнозы улучшатся.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках и землетрясениях

Могут ли солнечные вспышки вызвать землетрясение?

Прямо — нет, но модель предполагает, что они усиливают давление в разломах через ионосферу, действуя как триггер.

Что такое TEC и зачем оно важно?

TEC — мера электронов в ионосфере. Рост на десятки единиц от вспышек создает нужный заряд для эффекта.

Почему Япония в фокусе исследований?

Много разломов с водой, частые толчки и данные о солнечной активности совпадают по времени.

Нужно ли беспокоиться о прогнозах?

Ученые осторожны: нужны данные спутников для точных расчетов влияния.

Читайте также