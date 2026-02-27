Планета дрожала девять дней: что произошло в глухом фьорде, пока мы ничего не замечали

В сентябре 2023 года в отдалённом фьорде Диксон на Гренландии произошёл мощный оползень: горная вершина высотой 1,2 километра обрушилась в воду, вызвав мегацунами высотой до 110 метров. Волна нанесла ущерб на десятки километров, разрушив объекты на острове Элла, но обошлось без жертв. Главное открытие — сейсмические вибрации, которые ощущались по всей планете в течение девяти дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Rita Willaert from 9890 Gavere, Belgium, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Учёные из 15 стран объединили данные сейсмометров, спутниковых снимков и моделей, чтобы объяснить феномен. Узкий фьорд усилил эффект плеска, создав монотонные колебания, распространившиеся от полюсов до экватора. Это событие подчёркивает, как локальные сдвиги в Арктике влияют на глобальный баланс.

Физика здесь проста, но впечатляюща: удар массы в воду породил резонанс, подобный удару колокола, где энергия расходится волнами по коре Земли. Исследование, опубликованное в Science, связывает случившееся напрямую с трещинами в ледниках Гренландии, вызванными потеплением.

Что произошло в фьорде Диксон

Всё началось с обвала: вершина высотой 1,2 км рухнула в узкий фьорд, ударив по воде с силой, сравнимой с падением небоскрёба. Вода взлетела на 200 метров, сформировав волну до 110 метров, которая быстро спала до 7 метров, но продолжила бушевать. Никто не видел события глазами, но спутники и сейсмостанции зафиксировали всё в деталях.

География фьорда сыграла ключевую роль: его извилистая форма создала эффект замкнутого бассейна, где энергия удара многократно отражалась от стен, усиливая резонанс. Это как если бы вы бросили камень в стакан — колебания не утихают сразу.

Исследователи отметили, что подобные оползни раньше фиксировались, но этот выделяется масштабом и длительностью глобального эха. Климат Гренландии меняется быстрее, чем ожидалось, делая такие инциденты нормой.

Причины обрушения горы

Ледник, веками удерживавший склон, растаял из-за потепления, лишив гору опоры. Скала, ослабленная трещинами, не выдержала и обрушилась объёмом в миллиарды тонн. Это классический пример, как таяние вечных льдов дестабилизирует ландшафт.

"Таяние ледников Гренландии не только ускоряет движение ледового щита снизу, но и провоцирует оползни на склонах, где раньше всё было стабильно", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Моделирование показало: без ледяной "подушки" гравитация взяла верх. Антропогенное потепление усиливает этот процесс, размывая границу между стабильностью и хаосом.

Параметр Значение Высота обрушившейся вершины 1,2 км Максимальная высота волны 110 метров Длительность вибраций 9 дней

Последствия мегацунами

Волны до 4 метров достигли острова Элла, 70 км от эпицентра, уничтожив археологические памятники. Круизные лайнеры чудом отсутствовали — арктический туризм растёт, и следующий раз удача может отвернуться.

Физика плеска в замкнутом пространстве усилила энергию: вода металась, как в гигантской стиральной машине, нанося точечный, но разрушительный урон. Это предупреждение для судоходства в Арктике.

Несмотря на локальность ущерба, событие показывает глобальную сеть рисков: история таяния льда Гренландии полна подобных сюрпризов.

Вибрации Земли в течение 9 дней

Монотонный сигнал с постоянной частотой шёл девять дней, фиксируясь повсюду. Это резонанс фьорда: вода колебалась, передавая импульсы коре через гравитационные волны.

Сейсмометры от Антарктиды до Австралии уловили эхо — Земля отозвалась, как единый организм. Модели подтвердили связь с плеском в фьорде.

"Такие вибрации — следствие скрытых процессов под ледниками Гренландии, где океанские волны ускоряют эрозию", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил сейсмолог Виктор Андреев.

Связь с потеплением климата

Потепление подтачивает ледники, вызывая оползни. Разломы ледового щита множатся, ускоряя цепные реакции. Это не случайность, а тренд.

Глобальная температура растёт, вечная мерзлота тает — ландшафты Арктики теряют устойчивость. Планета реагирует синхронно, от полюса до полюса.

"Изменение климата усиливает подобные события, делая таяние льда Гренландии ключевым фактором роста уровня моря", — поделился с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Риски на будущее

Подобные оползни участятся: мониторинг фьордов и ледников обязателен. Туризм в Арктике требует новых протоколов безопасности.

Земля пока выдерживает, но цепочки событий нарастают. Уроки Гренландии — призыв к действию по климату.

Ответы на популярные вопросы об оползне в Гренландии

Почему оползень вызвал вибрации на всю планету?

Узкий фьорд усилил резонанс плеска воды, передав колебания коре Земли через гравитационные волны, которые распространились глобально.

Были ли жертвы?

Нет, по счастливой случайности во фьорде не было людей или судов, но ущерб инфраструктуре значительный.

Повторится ли такое?

Да, с потеплением ледники отступают, провоцируя оползни; учёные прогнозируют рост частоты.

Как это связано с климатом?

Таяние льда лишает склоны опоры, дестабилизируя горы — прямой эффект глобального потепления.

Читайте также