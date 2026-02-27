Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Четыре века назад один серп изменил картину мира: правду показал телескоп Галилея

Разнообразие фаз Луны — от тонкого серпа до яркого полнолуния — завораживает наблюдателей тысячелетиями. Это зрелище возникает потому, что Земля видит разные углы освещенной Солнцем стороны спутника, который вращается вокруг нас. Но с планетами все иначе: их положение в Солнечной системе определяет, какие формы диска мы можем разглядеть.

Луна
Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Внешние гиганты вроде Юпитера и Сатурна всегда предстают перед нами почти полностью освещенными — более 99 процентов их поверхности сияет в лучах Солнца. А внутренние соседи, Венера и Меркурий, проходят полный цикл форм, от серпа до почти полной фазы, но полного диска мы не видим из-за близости к Солнцу.

Наблюдения за этими небесными телами открыли Галилею путь к гелиоцентрической модели мира. Давайте разберемся, почему фазы планет так отличаются от лунных, через призму физики света и орбитальной механики.

Как Луна показывает разные фазы

Луна вращается вокруг Земли синхронно со своим обращением вокруг оси, поэтому мы всегда видим одну и ту же сторону. Фазы возникают из-за смены угла между Солнцем, Луной и Землей: освещенная половина диска постепенно поворачивается к нам. В новолуние она обращена от нас, в полнолуние — полностью к наблюдателю.

Физика здесь проста: свет отражается диффузно от реголита — пыльного слоя лунной поверхности. Это создает мягкие переходы от серпа к полнолунию, видимые невооруженным глазом. Аналогично работают тени на облаках или снегу — угловое распределение рассеянного света определяет яркость краев.

Такая видимость возможна, потому что Луна находится на орбите между нами и бесконечностью космоса, позволяя наблюдать все градации освещения.

"Фазы Луны — это чистая геометрия: угол падения солнечных лучей на спутник и линия взгляда с Земли определяют видимую долю диска", — в беседе с Pravda. Ru объяснил астроном Павел Громов.

Почему внешние планеты всегда полные

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун расположены дальше Земли от Солнца. Их орбиты не позволяют планетам встать между нами и светилом, поэтому Солнце всегда освещает лицевую сторону, обращенную к Земле, почти полностью. Максимум тени — это тонкая полоска менее процента диска.

Из-за огромного расстояния угловой размер этих гигантов мал, но телескопы раскрывают их как яркие шары. Физика света подтверждает: рассеяние в атмосферах газовых планет усиливает блеск, делая диск равномерно ярким без заметных фазовых переходов.

Параметр Значение для внешних планет
Расстояние от Солнца Дальше Земли
Освещенная доля диска Более 99%
Возможные фазы Только почти полные

Эта стабильность фаз помогает астрономам точно измерять расстояния и скорости планет.

Фазы внутренних планет

Венера и Меркурий ближе к Солнцу, их орбиты позволяют проходить все фазы: от серпа до почти полной. Но в полнолуние они скрыты бликом Солнца — либо позади него, либо слишком близко. Серп Венеры особенно яркий благодаря густой атмосфере, отражающей 70 процентов света.

Меркурий мельче и тусклее, его фазы видны только в телескоп. Физика углового разрешения объясняет: меньший размер и расстояние сжимают фазовый цикл до нескольких недель. Луна в этом контексте уникальна как внутренний спутник без собственной орбиты вокруг Солнца.

Эти наблюдения подтверждают гелиоцентризм: планеты кружат вокруг Солнца, а не Земли.

Открытие Галилея и его значение

В 1610 году Галилей через самодельный телескоп увидел фазы Венеры — от серпа до диска. Это опровергло геоцентрическую модель Птолемея, где Венера должна была всегда быть полной или невидимой. Фазы доказали ее орбиту вокруг Солнца.

Антропологически это изменило мировоззрение: человек осознал свою периферийность во Вселенной. Физика света и движения легла в основу современной астрономии, от вращения планет до космических миссий.

"Наблюдения Галилея за Венерой стали поворотным моментом: фазы несовместимы с идеей Земли в центре мира", — в разговоре с Pravda. Ru поделился астрофизик Алексей Руднев.

Сегодня фазы изучают зонды вроде Марса и Земли, подтверждая модель.

Ответы на популярные вопросы о фазах планет

Почему Юпитер не показывает серп?

Его орбита дальше Земли от Солнца, так что тень всегда минимальна на лицевой стороне.

Можно ли увидеть полную Венеру?

Нет, в полную фазу она за Солнцем и неразличима в его свете.

Как фазы влияют на видимость Меркурия?

Серп виден у горизонта на рассвете или закате, когда планета отстоит от Солнца.

Повлияют ли фазы на будущие миссии?

Да, для точной навигации зондов учитывают освещенность планет.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
наука космос астрономия
