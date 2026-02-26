Молекулы выстроились в магнитную шеренгу: кристаллы оживили эффект в десятки раз мощнее для тихой электроники

Химики Томского политехнического университета вместе с коллегами из России и зарубежья создали кристаллы, чьи магнитные свойства в десятки раз мощнее обычных. Это прорыв в области материалов для будущей электроники, где магнитные эффекты управляют данными без лишнего тепла.
В основе лежит молекулярный магнетизм — наука о молекулах, которые сами по себе ведут себя как крошечные магниты. Неспаренные электроны в них создают магнитный момент, но в твердом виде молекулы часто располагаются хаотично, ослабляя эффект. Новизна в хитром дизайне: комбинация галогенной и водородной связей выстраивает молекулы в идеальные цепочки.
Такие цепочки приближают магнитные свойства к рекордным уровням — до -78 К, что сравнимо с лучшими органическими магнитами. Это открывает двери для спинтроники, где спины электронов хранят информацию, и органической электроники, гибкой и энергоэффективной.
Молекулярный магнетизм изучает вещества, где магнитные свойства рождаются на уровне отдельных молекул. Здесь ключевую роль играют неспаренные электроны — они создают спин, подобный крошечному магнитному полю. В отличие от железных магнитов, эти молекулы можно настраивать химически, делая их легче и гибче.
Проблема в твердой фазе: молекулы упаковываются случайно, и обменные взаимодействия между спинами слабеют. Физика здесь проста — сила магнетизма зависит от близости и ориентации этих спинов. Исследователи из ТПУ нашли способ упорядочить их с помощью слабых связей.
"Обменное взаимодействие усиливается, когда спины сближаются под нужным углом, — это как танец электронов в идеальной геометрии", — в беседе с Pravda.Ru объяснил учёный-химик (химия в быту и повседневных процессах) Илья Сафронов.
Стратегия использует 1,4-диазабициклооктана (DABCO) как линейный акцептор. Эта молекула с двумя симметричными точками связывания цепляет доноры спина через галогеновые и водородные связи. Кооперативный эффект выстраивает цепочки, где молекулы идеально выровнены.
|Тип связи
|Эффект
|Галогенная
|Фиксирует положение
|Водородная
|Усиливает цепочку
|Комбинация
|Увеличение обмена до -78 K
Геометрия DABCO обеспечивает линейность, что сближает орбитали с неспаренными электронами между цепями. Это повышает предсказуемость по сравнению с одиночными связями.
Синтезировали три кристалла с разными свойствами. Рентген показал новые супрамолекулярные структуры, где перекрытие орбиталей усиливает магнитный обмен в 100 раз. Это подтверждает эффективность подхода.
Ученые из ТПУ, СО РАН, СПбГУ и зарубежных вузов объединили усилия. Результат — шаг вперед в контроле упаковки молекул, как в новых технологиях.
"Перекрытие орбиталей — ключ к сильному магнетизму, физика спинов оживает в правильной упаковке", — в разговоре с Pravda.Ru поделился учёный-физик (популярные физические явления) Дмитрий Лапшин.
Материалы подойдут для спинтроники — электроники на спинах, где данные стабильны и энергия мала. Органическая электроника получит гибкие магниты для сенсоров и памяти. Это шаг к устройствам с высокой плотностью записи.
Подход универсален для мультифункциональных веществ, от сенсоров до молекулярной памяти. Связан с климатическими вызовами в технологиях.
"Такие магнетики изменят электронику, сделав ее молекулярной и умной", — отметил учитель химии Марина Ефимова в беседе с Pravda.Ru.
Они легче металлов, гибкие и настраиваемые для микрочипов и сенсоров без перегрева.
Галогенные и водородные выстраивают молекулы, усиливая обмен спинов в сотни раз.
Через годы — от лабораторий к прототипам для спинтроники и памяти.
Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.