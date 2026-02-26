Молекулы выстроились в магнитную шеренгу: кристаллы оживили эффект в десятки раз мощнее для тихой электроники

Химики Томского политехнического университета вместе с коллегами из России и зарубежья создали кристаллы, чьи магнитные свойства в десятки раз мощнее обычных. Это прорыв в области материалов для будущей электроники, где магнитные эффекты управляют данными без лишнего тепла.

В основе лежит молекулярный магнетизм — наука о молекулах, которые сами по себе ведут себя как крошечные магниты. Неспаренные электроны в них создают магнитный момент, но в твердом виде молекулы часто располагаются хаотично, ослабляя эффект. Новизна в хитром дизайне: комбинация галогенной и водородной связей выстраивает молекулы в идеальные цепочки.

Такие цепочки приближают магнитные свойства к рекордным уровням — до -78 К, что сравнимо с лучшими органическими магнитами. Это открывает двери для спинтроники, где спины электронов хранят информацию, и органической электроники, гибкой и энергоэффективной.

Что такое молекулярный магнетизм

Молекулярный магнетизм изучает вещества, где магнитные свойства рождаются на уровне отдельных молекул. Здесь ключевую роль играют неспаренные электроны — они создают спин, подобный крошечному магнитному полю. В отличие от железных магнитов, эти молекулы можно настраивать химически, делая их легче и гибче.

Проблема в твердой фазе: молекулы упаковываются случайно, и обменные взаимодействия между спинами слабеют. Физика здесь проста — сила магнетизма зависит от близости и ориентации этих спинов. Исследователи из ТПУ нашли способ упорядочить их с помощью слабых связей.

"Обменное взаимодействие усиливается, когда спины сближаются под нужным углом, — это как танец электронов в идеальной геометрии", — в беседе с Pravda.Ru объяснил учёный-химик (химия в быту и повседневных процессах) Илья Сафронов.

Новая стратегия дизайна

Стратегия использует 1,4-диазабициклооктана (DABCO) как линейный акцептор. Эта молекула с двумя симметричными точками связывания цепляет доноры спина через галогеновые и водородные связи. Кооперативный эффект выстраивает цепочки, где молекулы идеально выровнены.

Тип связи Эффект Галогенная Фиксирует положение Водородная Усиливает цепочку Комбинация Увеличение обмена до -78 K

Геометрия DABCO обеспечивает линейность, что сближает орбитали с неспаренными электронами между цепями. Это повышает предсказуемость по сравнению с одиночными связями.

Результаты экспериментов

Синтезировали три кристалла с разными свойствами. Рентген показал новые супрамолекулярные структуры, где перекрытие орбиталей усиливает магнитный обмен в 100 раз. Это подтверждает эффективность подхода.

Ученые из ТПУ, СО РАН, СПбГУ и зарубежных вузов объединили усилия. Результат — шаг вперед в контроле упаковки молекул, как в новых технологиях.

"Перекрытие орбиталей — ключ к сильному магнетизму, физика спинов оживает в правильной упаковке", — в разговоре с Pravda.Ru поделился учёный-физик (популярные физические явления) Дмитрий Лапшин.

Что это даст в будущем

Материалы подойдут для спинтроники — электроники на спинах, где данные стабильны и энергия мала. Органическая электроника получит гибкие магниты для сенсоров и памяти. Это шаг к устройствам с высокой плотностью записи.

Подход универсален для мультифункциональных веществ, от сенсоров до молекулярной памяти. Связан с климатическими вызовами в технологиях.

"Такие магнетики изменят электронику, сделав ее молекулярной и умной", — отметил учитель химии Марина Ефимова в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о молекулярных магнетиках

Зачем нужны такие магниты?

Они легче металлов, гибкие и настраиваемые для микрочипов и сенсоров без перегрева.

Как связи влияют на свойства?

Галогенные и водородные выстраивают молекулы, усиливая обмен спинов в сотни раз.

Когда ждать устройств?

Через годы — от лабораторий к прототипам для спинтроники и памяти.

