Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Сердцебиение леса даёт сбой: невидимый поток газов из-под земли начал менять климат

Наука

В лесах по всему миру невидимая сила незаметно меняет один из крупнейших углеродных циклов на Земле. Представьте северный лес весной: прохладный воздух, влажная подстилка и земля, пружинящая под ногами. Под этой идиллией бурлят химические реакции и биологические процессы, где микробы в почве перерабатывают мертвую древесину и листья, а корни растений выделяют углекислый газ, расходуя энергию на рост.

Тропа в лесу
Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тропа в лесу

Этот процесс — почвенное дыхание — пульсирует как сердцебиение здорового леса. Но десятилетия человеческой деятельности нарушают ритм: удобрения, выхлопы автомобилей и промышленные выбросы насыщают почву азотом, сначала питая ее, а потом подавляя жизнь под землей.

Новое глобальное исследование раскрывает двухфазный эффект: сначала подъем, затем обвал. Это меняет понимание, как леса хранят углерод в эпоху антропогенного давления.

Что такое почвенное дыхание

Почвенное дыхание — это поток углекислого газа из верхних слоев грунта, где микробы разлагают органику, а корни растений дышат, окисляя сахара для энергии. Биохимически это окисление углерода: глюкоза превращается в CO₂, высвобождая тепло и питая экосистему. В здоровом лесу этот поток огромен — в семь-восемь раз больше, чем от сжигания ископаемого топлива человечеством.

Физика здесь проста: диффузия газов через поры почвы, как дыхание через кожу. Антропология добавляет слой — наши предки, меняя ландшафты охотой и земледелием, уже влияли на почвы, но современный азот — это новый масштаб.

"Почвенное дыхание — ключ к углеродному балансу, но избыток азота подавляет микробные сообщества, снижая разложение органики", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эколог Денис Поляков.

Откуда азот в лесах

Человеческая деятельность утроила осаждение азота с промышленной революции. Удобрения с ферм вымываются дождем, выхлопы машин и фабрик переносят оксиды азота на тысячи километров. В лесу азот сначала удобряет, ускоряя рост, но накопление меняет все.

Биохимия азота сложна: NH₄⁺ и NO₃⁻ поглощаются корнями, но избыток подкисляет почву, блокируя ферменты микробов. Это как перекорм: сначала бум, потом токсикоз.

Источник Доля вклада
Сельское хозяйство ~50%
Транспорт и энергия ~30%
Промышленность ~20%

Два сценария реакции лесов

Исследование объединило 168 экспериментов и тысячи наблюдений: в азот-дефицитных лесах (север, горы) добавка ускоряет дыхание — микробы размножаются, корни толстеют. Кривая в форме перевернутой U: подъем, плато, спад. Это биохимический предел — углерод иссякает, токсичность растет.

В перенасыщенных — обвал: сообщества микробов меняются, чувствительные виды гибнут, корни атрофируются. Машинное обучение предсказало это глобально, объясняя противоречия прошлых работ.

"В перенасыщенных лесах азот вызывает сдвиг в микробных сообществах, резко снижая дыхание почвы", — поделился инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег.

Где уже перенасыщение

Переходы резки в Европе, восточном Китае, восточных штатах США — десятилетия загрязнения. Два соседних леса реагируют по-разному на равный азот: один ускоряется, другой тормозит. Антропология здесь в кульминации: наши выбросы изменили биохимию планеты, как эволюционные сдвиги прошлого.

Глобально азот повышает дыхание на 5%, но локальные коллапсы угрожают устойчивости почв.

Влияние на климат и углерод

Меньше CO₂ из почвы — не всегда благо: это упадок биомассы, почва слабеет, теряя способность хранить углерод. Новый фреймворк учитывает биохимию, устойчивость видов и глобальные карты осаждения.

Снижая азот, мы стабилизируем циклы — для биоразнообразия, воздуха и климата. Леса сохранят ритм в меняющемся мире.

"Снижение азота стабилизирует углеродные потоки в лесах, повышая их устойчивость к климатическим сдвигам", — объяснил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии азота на леса

Что такое почвенное дыхание?

Это выделение CO₂ из почвы микробами и корнями — основной поток углерода на суше.

Почему азот сначала помогает лесам?

В дефицитных почвах он питает рост, ускоряя разложение органики.

Что происходит при избытке?

Токсичность подавляет микробы, корни гибнут, дыхание падает.

Где риск выше всего?

В промышленных регионах Европы, Китая и США.

Можно ли это исправить?

Снижая выбросы удобрений и выхлопов, стабилизируем циклы.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег, климатолог  Максим Орлов.
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы почва наука климат экология
Новости Все >
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Расчет выходного дня: как заработать 30 тысяч в месяц без опыта и офисного графика
Стук в подвеске превращается в приговор: почему новые кроссоверы ломаются раньше срока
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Вид из окна крадет миллионы: почему в 2026 первый этаж становится спасением
ЕС делает ставку на раскол России и Белоруссии: на чем спотыкаются амбиции Брюсселя
Америка тонет в долгах: гиперинфляция в США перестает казаться фантастикой
Лед под ногами обернулся больничным: эти действия помогут заставить ответственных платить
ЕС обсуждает нефть для Венгрии в обмен на кредит Украине: пойдет ли Будапешт на размен
Сейчас читают
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Популярное
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам

Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.

Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Последние материалы
Инфраструктура данных хромает как старая телега: высокие цены на железо сковывают российский бизнес
Домны затихли в огне ремонтов: выплавка чугуна на ММК сократилась на 4,1% до 9,1 млн тонн в 2025 году
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Стабильность на шестом месте инертна: рейтинг инвестиций СПб меняется под давлением
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Расчет выходного дня: как заработать 30 тысяч в месяц без опыта и офисного графика
Сладость вместо жгучести: этот ингредиент превращает красный лук в десертную закуску
Заброшенные поля вернулись к жизни: в Туле оживили 300 тысяч гектаров с планами на миллион посевов к 2030 году
Стук в подвеске превращается в приговор: почему новые кроссоверы ломаются раньше срока
Орловские фермы кормят страну золотом: производство сельхозпродукции взлетело в 3 раза за 8 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.