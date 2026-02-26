Сердцебиение леса даёт сбой: невидимый поток газов из-под земли начал менять климат

В лесах по всему миру невидимая сила незаметно меняет один из крупнейших углеродных циклов на Земле. Представьте северный лес весной: прохладный воздух, влажная подстилка и земля, пружинящая под ногами. Под этой идиллией бурлят химические реакции и биологические процессы, где микробы в почве перерабатывают мертвую древесину и листья, а корни растений выделяют углекислый газ, расходуя энергию на рост.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тропа в лесу

Этот процесс — почвенное дыхание — пульсирует как сердцебиение здорового леса. Но десятилетия человеческой деятельности нарушают ритм: удобрения, выхлопы автомобилей и промышленные выбросы насыщают почву азотом, сначала питая ее, а потом подавляя жизнь под землей.

Новое глобальное исследование раскрывает двухфазный эффект: сначала подъем, затем обвал. Это меняет понимание, как леса хранят углерод в эпоху антропогенного давления.

Что такое почвенное дыхание

Почвенное дыхание — это поток углекислого газа из верхних слоев грунта, где микробы разлагают органику, а корни растений дышат, окисляя сахара для энергии. Биохимически это окисление углерода: глюкоза превращается в CO₂, высвобождая тепло и питая экосистему. В здоровом лесу этот поток огромен — в семь-восемь раз больше, чем от сжигания ископаемого топлива человечеством.

Физика здесь проста: диффузия газов через поры почвы, как дыхание через кожу. Антропология добавляет слой — наши предки, меняя ландшафты охотой и земледелием, уже влияли на почвы, но современный азот — это новый масштаб.

"Почвенное дыхание — ключ к углеродному балансу, но избыток азота подавляет микробные сообщества, снижая разложение органики", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эколог Денис Поляков.

Откуда азот в лесах

Человеческая деятельность утроила осаждение азота с промышленной революции. Удобрения с ферм вымываются дождем, выхлопы машин и фабрик переносят оксиды азота на тысячи километров. В лесу азот сначала удобряет, ускоряя рост, но накопление меняет все.

Биохимия азота сложна: NH₄⁺ и NO₃⁻ поглощаются корнями, но избыток подкисляет почву, блокируя ферменты микробов. Это как перекорм: сначала бум, потом токсикоз.

Источник Доля вклада Сельское хозяйство ~50% Транспорт и энергия ~30% Промышленность ~20%

Два сценария реакции лесов

Исследование объединило 168 экспериментов и тысячи наблюдений: в азот-дефицитных лесах (север, горы) добавка ускоряет дыхание — микробы размножаются, корни толстеют. Кривая в форме перевернутой U: подъем, плато, спад. Это биохимический предел — углерод иссякает, токсичность растет.

В перенасыщенных — обвал: сообщества микробов меняются, чувствительные виды гибнут, корни атрофируются. Машинное обучение предсказало это глобально, объясняя противоречия прошлых работ.

"В перенасыщенных лесах азот вызывает сдвиг в микробных сообществах, резко снижая дыхание почвы", — поделился инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег.

Где уже перенасыщение

Переходы резки в Европе, восточном Китае, восточных штатах США — десятилетия загрязнения. Два соседних леса реагируют по-разному на равный азот: один ускоряется, другой тормозит. Антропология здесь в кульминации: наши выбросы изменили биохимию планеты, как эволюционные сдвиги прошлого.

Глобально азот повышает дыхание на 5%, но локальные коллапсы угрожают устойчивости почв.

Влияние на климат и углерод

Меньше CO₂ из почвы — не всегда благо: это упадок биомассы, почва слабеет, теряя способность хранить углерод. Новый фреймворк учитывает биохимию, устойчивость видов и глобальные карты осаждения.

Снижая азот, мы стабилизируем циклы — для биоразнообразия, воздуха и климата. Леса сохранят ритм в меняющемся мире.

"Снижение азота стабилизирует углеродные потоки в лесах, повышая их устойчивость к климатическим сдвигам", — объяснил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии азота на леса

Что такое почвенное дыхание?

Это выделение CO₂ из почвы микробами и корнями — основной поток углерода на суше.

Почему азот сначала помогает лесам?

В дефицитных почвах он питает рост, ускоряя разложение органики.

Что происходит при избытке?

Токсичность подавляет микробы, корни гибнут, дыхание падает.

Где риск выше всего?

В промышленных регионах Европы, Китая и США.

Можно ли это исправить?

Снижая выбросы удобрений и выхлопов, стабилизируем циклы.

Читайте также