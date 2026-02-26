Мировой засухи не будет: климатические циклы океана создали умный барьер для бедствий

На протяжении десятилетий мировое научное сообщество выражало серьезную обеспокоенность тем, что глобальное потепление может спровоцировать эффект домино, вызывая одновременные катастрофические засухи на всех обитаемых континентах. Однако свежий анализ климатических данных, охватывающий более чем вековой период, представляет неожиданно оптимистичную и сложную картину природных механизмов саморегуляции.

Исследователи из Индийского технологического института в Гандинагаре (IITGN) в сотрудничестве с международными группами ученых обнаружили, что планета обладает встроенными "предохранителями". Колебания температуры Мирового океана играют фундаментальную роль в десинхронизации экстремальных погодных явлений, предотвращая превращение локальных бедствий в единый планетарный коллапс. Данные, охватывающие период с 1901 по 2020 год, показывают, что реальный масштаб синхронных засух значительно меньше теоретических прогнозов прошлых лет.

Как океан защищает сушу от повсеместной засухи

Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, одновременные засухи затронули лишь от 1,8% до 6,5% земной поверхности. Это в несколько раз ниже цифр, которыми оперировали климатологи ранее, предполагая, что под ударом может оказаться до шестой части суши. Ключевым фактором здесь выступает вращение океанических масс и сложные циклы взаимодействия атмосферы с водой.

Исследование, возглавляемое доктором Удит Бхатия, рассматривало возникновение засух как события в рамках глобальной сетевой модели. Когда два удаленных региона погружались в дефицит осадков в один и тот же короткий временной интервал, они помечались как синхронизированные. Оказалось, что такие явления, как Эль-Ниньо, хотя и вызывают изменение климата в региональном масштабе, одновременно создают условия, препятствующие засухе в других частях света.

"Эти колебания, вызванные океаническими процессами, приводят к разрозненным региональным реакциям, ограничивая возникновение единой глобальной засухи, охватывающей сразу несколько континентов", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил антрополог Артём Климов.

Удар по продовольствию: какие культуры под угрозой

Несмотря на то, что "вселенской" засухи пока удается избежать, существующие очаги синхронизации бьют по самым чувствительным точкам мировой экономики - сельскохозяйственным хабам. К таким зонам ученые отнесли Австралию, Южную Америку, южную часть Африки и обширные территории Северной Америки. Именно здесь засухи часто происходят одновременно с другими ключевыми регионами-экспортерами.

Анализ урожайности пшеницы, риса и кукурузы показал пугающую статистику: даже при умеренном дефиците влаги вероятность серьезного неурожая в этих зонах возрастает до 40-50%. Это ставит под угрозу стабильность поставок на международные рынки, где сейчас активно идет дедолларизация и перестройка торговых цепочек. Неурожай в одном из хабов мгновенно вызывает дефицит ресурсов, сопоставимый по влиянию на рынок с перебоями в поставках энергоносителей.

Культура Риск неурожая при засухе Кукуруза до 50% Соя до 45% Пшеница до 25%

Интересно, что современные технологии позволяют предсказывать эти циклы с высокой точностью. Если раньше аграрии ориентировались на приметы, то сегодня метеорологические модели способны выявлять зоны риска за месяцы до начала критической фазы, действуя на опережение.

Растущая роль температуры в климатических изменениях

Долгое время считалось, что засуха — это исключительно вопрос отсутствия дождей. Но последние десятилетия внесли коррективы в эту формулу. Хотя две трети изменений все еще зависят от осадков, оставшаяся треть теперь напрямую связана с ростом температур. Жара ускоряет испарение, вытягивая влагу из почвы даже там, где дожди идут в привычном графике.

В средних широтах, включая Европу и Азию, влияние температурного фактора растет быстрее, чем в тропиках. В таких условиях традиционные методы защиты, вроде обычных вентиляторов, становятся неэффективными, что требует внедрения новых систем, таких как лучистое охлаждение, которые помогают сохранять микроклимат не только в жилых домах, но и в крупных агропромышленных комплексах.

"Количество осадков по-прежнему является основным фактором во всем мире, особенно в таких регионах, как Австралия, но влияние температуры явно возрастает в Европе и Азии", — подчеркнула биолог Андрей Ворошилов.

Новые стратегии продовольственной безопасности

Понимание того, что засухи не происходят везде одновременно, дает человечеству мощный инструмент для планирования. Ученые призывают рассматривать Землю как взаимосвязанную систему. Развитие международной торговли и создание гибких запасов продовольствия могут нивелировать локальные кризисы за счет урожаев в тех регионах, которые в этот момент находятся в благоприятной климатической фазе.

Выявление "зон раннего предупреждения" позволяет политикам перераспределять ресурсы до того, как дефицит зерна превратится в полномасштабный гуманитарный кризис. Подобная прогностическая мощь напоминает лучшие достижения фундаментальной науки, когда теоретические расчеты спасают миллионы жизней.

"Наше исследование показывает, что мы не беспомощны перед лицом глобального потепления. Понимая баланс между океанами и осадками, можно стабилизировать рынок до скачка цен", — в беседе с Pravda. Ru подметил эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о засухах и климате

Может ли наступить засуха на всей планете одновременно?

Согласно последним исследованиям, механизмы взаимодействия океана и атмосферы (например, Эль-Ниньо) действуют как противовесы. Пока в одном регионе планеты наблюдается экстремальная сухость, в другом создаются условия для избыточных осадков, что исключает тотальную глобальную засуху.

Как повышение температуры влияет на растения, если дожди идут?

Высокая температура увеличивает испарение с поверхности листьев и почвы. Даже при нормальном уровне осадков растения могут испытывать "жажду", так как влага исчезает быстрее, чем корни успевают ее усвоить. Это явление называют температурной засухой.

Какие регионы считаются наиболее опасными "хабами" засухи?

Наиболее синхронизированными по времени засухи признаны в Австралии, Южной Америке и Южной Африке. Эти зоны часто страдают одновременно, что создает риски для мирового рынка зерновых и масличных культур.

