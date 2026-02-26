Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вместо рек — песок: найден критический порог, после которого вода перестанет течь

Мировые водные артерии, которые на протяжении тысячелетий служили колыбелью цивилизаций, входят в фазу самого радикального преобразования в современной истории. Исследователи из Северо-Восточного университета США представили прогноз, согласно которому сток крупнейших рек планеты может сократиться на 40% к 2100 году. Это не просто статистический сдвиг, а фундаментальная перестройка гидрологического цикла, ставящая под угрозу выживание почти миллиарда человек.

Процесс иссушения рек напрямую связан с тем, что Арктика входит в эпоху хаоса, а климатические нормы, к которым человечество адаптировалось веками, перестают действовать. Изменение температурного баланса планеты смещает траектории осадков и ускоряет испарение, превращая некогда полноводные бассейны в зоны перманентного дефицита влаги. Ученые предупреждают: если темпы выбросов не замедлятся, социально-экономические последствия станут необратимыми.

Как ученые выбирали самую точную модель

Для создания долгосрочного прогноза команда экспертов применила многоэтапное тестирование существующих климатических симуляций. Они сопоставили исторические данные о стоке рек за период с 1960 по 2005 год с результатами работы различных алгоритмов. Наиболее достоверной была признана модель CMIP6, которая продемонстрировала высокую точность в описании физических процессов и антропогенного воздействия на атмосферу.

Использование столь мощного инструмента позволило увидеть скрытые закономерности. Подобно тому, как стратосферное потепление запускает аномалии в распределении воздушных масс, температурный скачок у поверхности земли меняет механику стока. Модель CMIP6 учитывает не только прямое испарение, но и изменение растительного покрова, который регулирует впитывание воды почвой.

"Мы наблюдаем нелинейную реакцию гидросистемы на антропогенное давление. Когда речной сток падает ниже критической отметки, экосистемы теряют способность к самовосстановлению, что мы уже видели в некоторых древних пластах, когда изучали, как таинственная окаменелость раскрыла родство с современными видами в условиях прошлых кризисов", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Какие реки окажутся под ударом в первую очередь

Исследование охватило 30 крупнейших речных бассейнов мира, включая такие гиганты, как Амазонка, Конго, Ганг и Нил. Эти артерии являются основой энергетической и продовольственной безопасности целых континентов. Прогнозы показывают, что при сохранении текущего уровня выбросов доступность пресной воды в этих регионах резко сократится, что приведет к остановке гидроэлектростанций и деградации сельскохозяйственных земель.

Ситуация осложняется тем, что Европа входит в эпоху тепла, провоцирующую пересыхание даже тех рек, которые раньше считались стабильными. Снижение уровня воды в речных системах также увеличивает концентрацию загрязняющих веществ, что делает оставшиеся ресурсы непригодными для питья без дорогостоящей очистки. Это напоминает биологические угрозы прошлых лет, когда под льдом Аляски дрогнуло прошлое и древние микроорганизмы получили шанс на возвращение.

Параметр прогноза Значение к 2100 году
Максимальное падение стока до 40%
Население под угрозой около 850 млн человек
Количество изученных бассейнов 30 крупнейших рек

Такой масштаб проблемы требует пересмотра подходов к управлению водными ресурсами. Инженеры и экологи вынуждены искать новые способы сохранения влаги, изучая, как подводная система Ox Bel Ha удерживает запасы воды в карстовых пустотах Мексики.

"Снижение уровня воды в артериях ЖКХ приведет к каскадным авариям на водозаборных станциях. Оборудование, рассчитанное на определенное давление и глубину погружения насосов, просто выйдет из строя", — в разговоре с Pravda. Ru подметил инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев.

Социальные последствия глобальной засухи

Дефицит воды неизбежно спровоцирует волны климатической миграции. Почти миллиард человек рискует остаться без доступа к базовым ресурсам. В истории уже были примеры того, как природные изменения разрушали устойчивые связи — например, скалы, что помнят начало мира, хранят свидетельства исчезновения культур, не сумевших адаптироваться к новым условиям среды.

Однако ученые оставляют место для оптимизма: сценарий с низким уровнем выбросов углекислого газа сокращает число пострадавших почти вдвое. Это означает, что текущие политические решения в области экологии имеют решающее значение. В противном случае будущим поколениям останется лишь изучать наше время по редким находкам, подобно тому как лед хранил 39 тысяч лет свидетельства жизни доисторических обитателей.

"Мы видим прямую корреляцию между скоростью таяния ледников, питающих реки, и увеличением частоты погодных аномалий. Этот процесс уже не остановить, но его можно замедлить", — рассказал эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о нехватке речной воды

Почему сток рек уменьшается, если ледники тают и воды становится больше?

Таяние ледников дает лишь краткосрочный приток воды. Как только ледник исчезает, река теряет свой основной источник питания в летний период, что приводит к ее катастрофическому обмелению.

Какие регионы пострадают сильнее всего?

Наибольший риск прогнозируется для густонаселенных районов Азии и Африки, где сельское хозяйство и энергетика критически зависят от режима стока таких рек, как Ганг, Меконг и Нил.

Может ли строительство дамб решить проблему?

Дамбы помогают регулировать сток, но они не создают воду. При общем сокращении объема осадков и усилении испарения водохранилища просто не будут заполняться до нужных отметок.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев, эколог Денис Поляков
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
