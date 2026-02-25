Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое

Планетарная стабильность — это хрупкий баланс биохимических потоков, который долгое время казался незыблемым. Ученые из Стокгольмского центра устойчивости выделили девять критических границ, определяющих "безопасную гавань" для человечества. Однако пока мир сосредоточен на углеродном следе, в гидросфере зреет беззвучный кризис: стремительная дезоксигенация мировых вод.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Растворенный кислород в озерах, реках и океанах — это топливо для метаболизма водных экосистем. Его дефицит не просто убивает рыбу, он запускает хаос, к которому невозможно подготовиться, меняя саму химию планеты. Новое исследование в Nature Ecology & Evolution призывает признать потерю кислорода десятой планетарной границей, критический порог которой уже пройден во многих регионах.

Система девяти границ: где мы находимся

Концепция планетарных границ описывает процессы, регулирующие состояние Земли. Сюда входят климатические изменения, закисление океана, состояние озонового слоя и биоразнообразие. На данный момент шесть из девяти границ уже нарушены. Это означает, что антропогенная нагрузка вывела системы из состояния равновесия, характерного для эпохи голоцена.

"Нарушение ключевых границ создает эффект домино. Например, изменения в землепользовании и сельском хозяйстве напрямую влияют на чистоту вод, что в конечном итоге может затронуть даже напряжение земной коры через перераспределение масс и нагрузок на шельфы", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Когда мы переходим порог, последствия не всегда проявляются мгновенно. Система обладает инерцией, но после прохождения точки невозврата изменения становятся необратимыми. Дезоксигенация воды сегодня претендует на роль одного из самых опасных "тихих" триггеров такой дестабилизации.

Почему исчезает кислород в воде

С 1980 года пресноводные озера потеряли около 5,5% растворенного кислорода, а водохранилища — почти 19%. В океанах падение составило 2% с 1960-х годов, но в прибрежных зонах, например, у Калифорнии, цифры достигают катастрофических 40%. У этого процесса есть две фундаментальные причины: физика и химия.

Во-первых, теплая вода удерживает меньше газов. По мере глобального потепления верхние слои водоемов нагреваются быстрее, создавая "пробку" — температурную стратификацию, которая мешает кислороду из воздуха проникать в глубину. Во-вторых, смыв удобрений с полей вызывает бурное цветение водорослей. Когда они погибают и оседают на дно, бактерии поглощают остатки кислорода для их разложения, создавая "мертвые зоны".

Тип водоема Потеря кислорода (среднее значение) Пресные озера 5,5% (с 1980 г.) Водохранилища 18,6% (с 1980 г.) Мировой океан 2,0% (с 1960 г.)

"С точки зрения биологии, удушье океана — это конец привычных пищевых цепочек. Даже необычные изотопные показатели наземных растений могут быть косвенно связаны с изменением влажности и газового состава атмосферы, на который влияет состояние водной среды", — в беседе с Pravda.Ru подметил биолог Андрей Ворошилов.

Последствия для климата и биосферы

Потеря кислорода — это не только проблема выживания рыб. Когда кислород исчезает, в дело вступают анаэробные микробы. В процессе своей жизнедеятельности они выбрасывают в атмосферу метан и закись азота. Эти газы обладают гораздо большим парниковым эффектом, чем углекислый газ, что создает замкнутый круг: потепление снижает уровень кислорода, а дезоксигенация ускоряет потепление.

Масштабы изменений столь велики, что они сопоставимы с глобальными геологическими процессами. Например, древняя утечка материала из ядра когда-то изменила состав мантии, сформировав облик планеты. Современная утрата кислорода в океане способна изменить биогеохимический облик Земли в не меньшей степени, влияя на круговорот азота и фосфора в планетарном масштабе.

"В бескислородной среде донные отложения начинают выделять фосфор, который ранее был в них 'заперт'. Это вызывает новые вспышки цветения водорослей, превращая некогда живые водоемы в токсичные болота. Это антропогенный след, столь же глубокий, как подземный мир возрастом в три тысячелетия, найденный археологами", — рассказал в интервью Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о дезоксигенации

Можно ли восстановить уровень кислорода в озерах?

Да, это возможно через ограничение стоков удобрений и искусственную аэрацию, но для океанов таких технологий пока не существует. Главным методом остается борьба с глобальным потеплением и сохранение подземных вод, баланс которых влияет на общий гидрологический цикл.

Как дезоксигенация влияет на человека?

Это напрямую бьет по рыболовству и экономике прибрежных регионов. Кроме того, токсичное цветение водорослей может загрязнять источники питьевой воды цианотоксинами, опасными для здоровья людей и животных.

Является ли этот процесс обратимым?

В масштабах десятилетий — частично, если удастся стабилизировать температуру планеты. Однако при достижении критических порогов могут включиться механизмы самоподдерживающегося нагрева, которые остановить будет крайне сложно.

