Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Эволюция в руках инженеров: человечество переходит к самостоятельному моделированию своих органов

Наука

На площадке Форума будущих технологий генералдиректор Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину кролика, которому год назад имплантировали искусственную бедренную артерию. Животное не только полностью здорово, но и обзавелось парой, продолжая вести активный образ жизни. Этот момент стал ярким примером успехов в области биопринтинга – технологии, где живые клетки слой за слоем формируют функциональные ткани, подобно тому, как художник создает полотно из мазков краски.

Кролик с искусственной артерией
Фото: Страна Росатома by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кролик с искусственной артерией

Биохимия здесь играет ключевую роль: клетки эндотелия, выстилающие внутреннюю поверхность сосуда, активно взаимодействуют с кровью, предотвращая образование сгустков. Физика турбулентных потоков крови в артерии требует точного воспроизведения эластичности стенок, чтобы имплант не разрушался под давлением. Антропологический аспект добавляет глубины – человечество эволюционирует от естественного отбора к сознательному моделированию органов, расширяя границы выживания.

Лихачев также представил идею биоинженерного сердца из универсальных стволовых клеток, с мышцами, сосудами и источником энергии на базе радиоизотопов. Это не фантастика, а шаг к эре, где дефицит донорских органов уйдет в прошлое.

Кролик с искусственной артерией чувствует себя хорошо

Порода "Советская шиншилла" стала звездой выставки: животное, оперированное в начале 2025 года, демонстрирует полную адаптацию к импланту. Бедренная артерия, выращенная в биофабрикаторе Росатома, функционирует без осложнений более года. Кровоток стабилен, сосуд эластичен, кролик активен и размножается.

С биохимической точки зрения успех объясняется сохранением жизнеспособности клеток: матрикс из коллагена и гиалуроновой кислоты имитирует естественную среду, стимулируя пролиферацию. Физика здесь – в балансе давления и растяжения: стенки сосуда выдерживают пульсации крови благодаря наноуровневой ориентации фибрилл.

"Имплантированные сосуды интегрируются в организм благодаря естественным механизмам регенерации тканей, где клетки сами формируют новые связи", — в беседе с Pravda.Ru рассказал биолог Андрей Ворошилов.

Антропология подчеркивает: такие эксперименты отражают переход человека от наблюдателя природы к ее соавтору, продлевая жизнь через биоинженерию.

Как вырастили сосуд для имплантации

Ученые Росатома использовали трёхмерную биопечать: стволовые клетки пациента наносятся послойно с биочернилами, формируя трубку длиной до 10 см. Процесс занимает недели, но результат – персонализированный сосуд без отторжения.

Биохимия васкуляризации: эндотелиальные клетки мигрируют, образуя lumen, а гладкомышечные слои обеспечивают тонус. Физика диффузии питательных веществ критически важна на ранних стадиях – градиенты концентраций направляют рост.

Параметр Значение
Длина сосуда До 10 см
Диаметр Соответствует бедренной артерии кролика
Срок жизни импланта Более 1 года

После печати сосуд созревает в биореакторе, где поток жидкости имитирует кровообращение. Это обеспечивает прочность и функциональность.

Такие сосуды могут решить проблему атеросклероза, где естественные артерии теряют эластичность.

"Биопринтинг сочетает физические принципы гидродинамики с биологическими процессами, создавая ткани, неотличимые от натуральных", — в разговоре с Pravda.Ru поделился биофизик Алексей Корнилов.

Планы по биоинженерному сердцу

Сердце из универсальных клеток объединит мышечные волокна для сокращений, сосуды для питания и клапаны. Уже освоены печать тканей, следующий шаг – интеграция. Печать органов позволит создавать сердца "на заказ".

Биохимия сокращений: актин-миозиновые комплексы генерируют силу, ATP обеспечивает энергию. Физика – в ритмичных волнах деформации, моделируемых уравнениями Навье-Стокса.

"Химические реакции в клетках сердца обеспечивают автономную работу, а биопринтер точно дозирует компоненты", — объяснил учёный-химик Илья Сафронов в беседе с Pravda.Ru.

Антропологически это меняет демографию: вечная молодость сердца продлит активную жизнь поколений.

Радиоизотопный источник для сердца

Импульсы для сердца даст радиоизотопный генератор на литий-ионных батареях: альфа-распад изотопов обеспечивает стабильную мощность десятилетиями без подзарядки.

Физика бетта- или альфа-излучения преобразуется в электричество через термоэлектрические элементы. Биохимия интегрируется: энергия питает ионные насосы в миокарде.

Это сделает сердце автономным, идеальным для космоса или регионов без клиник.

Ответы на популярные вопросы о биопринтинге искусственных сосудов

Сколько времени занимает печать сосуда?

От часов на печать до недель на созревание в биореакторе, в зависимости от сложности.

Будут ли такие сосуды для людей?

Да, Росатом уже тестирует на животных, клинические испытания – следующий этап.

Что если имплант отторгнут?

Из собственных клеток риск минимален, как в эксперименте с кроликом.

Когда ждать печать сердца?

5–10 лет на интеграцию всех компонентов, по оценкам экспертов.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов, учёный-химик Илья Сафронов.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука росатом медицина
Новости Все >
Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей
Дневной сон оказался мощным усилителем памяти: секрет кроется в одном неприметном условии
Свет отключат, даже если вы ни в чем не виноваты: скрытый риск при покупке квартиры
Кислый удар по организму: эти драже превращают привычный завтрак в пытку
Гаджет подает тревожные сигналы: три признака, что ваш смартфон пора спасать от вируса
Когда ГАЗ ревёт как SRT: уникальный свап-проект выходит на продажу и ломает шаблоны
Налог за семью: новое правило, которое изменит жизнь каждого мигранта
Сейчас читают
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Древний враг сдаёт позиции: четыре месяца терапии против туберкулёза оказались эффективнее шести
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей
Участок холодный, а картошка спешит: эта хитрость с рассадой всех удивит
Дневной сон оказался мощным усилителем памяти: секрет кроется в одном неприметном условии
Европа меняет флаги на пули: экономика ЕС переходит на военные рельсы ради затяжной битвы
Швейцарский ультиматум: дочка Лукойла начала юридическую атаку на Болгарию из-за захвата НПЗ
Свет отключат, даже если вы ни в чем не виноваты: скрытый риск при покупке квартиры
Кислый удар по организму: эти драже превращают привычный завтрак в пытку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.