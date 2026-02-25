Эволюция в руках инженеров: человечество переходит к самостоятельному моделированию своих органов

На площадке Форума будущих технологий генералдиректор Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину кролика, которому год назад имплантировали искусственную бедренную артерию. Животное не только полностью здорово, но и обзавелось парой, продолжая вести активный образ жизни. Этот момент стал ярким примером успехов в области биопринтинга – технологии, где живые клетки слой за слоем формируют функциональные ткани, подобно тому, как художник создает полотно из мазков краски.
Биохимия здесь играет ключевую роль: клетки эндотелия, выстилающие внутреннюю поверхность сосуда, активно взаимодействуют с кровью, предотвращая образование сгустков. Физика турбулентных потоков крови в артерии требует точного воспроизведения эластичности стенок, чтобы имплант не разрушался под давлением. Антропологический аспект добавляет глубины – человечество эволюционирует от естественного отбора к сознательному моделированию органов, расширяя границы выживания.
Лихачев также представил идею биоинженерного сердца из универсальных стволовых клеток, с мышцами, сосудами и источником энергии на базе радиоизотопов. Это не фантастика, а шаг к эре, где дефицит донорских органов уйдет в прошлое.
Порода "Советская шиншилла" стала звездой выставки: животное, оперированное в начале 2025 года, демонстрирует полную адаптацию к импланту. Бедренная артерия, выращенная в биофабрикаторе Росатома, функционирует без осложнений более года. Кровоток стабилен, сосуд эластичен, кролик активен и размножается.
С биохимической точки зрения успех объясняется сохранением жизнеспособности клеток: матрикс из коллагена и гиалуроновой кислоты имитирует естественную среду, стимулируя пролиферацию. Физика здесь – в балансе давления и растяжения: стенки сосуда выдерживают пульсации крови благодаря наноуровневой ориентации фибрилл.
"Имплантированные сосуды интегрируются в организм благодаря естественным механизмам регенерации тканей, где клетки сами формируют новые связи", — в беседе с Pravda.Ru рассказал биолог Андрей Ворошилов.
Антропология подчеркивает: такие эксперименты отражают переход человека от наблюдателя природы к ее соавтору, продлевая жизнь через биоинженерию.
Ученые Росатома использовали трёхмерную биопечать: стволовые клетки пациента наносятся послойно с биочернилами, формируя трубку длиной до 10 см. Процесс занимает недели, но результат – персонализированный сосуд без отторжения.
Биохимия васкуляризации: эндотелиальные клетки мигрируют, образуя lumen, а гладкомышечные слои обеспечивают тонус. Физика диффузии питательных веществ критически важна на ранних стадиях – градиенты концентраций направляют рост.
|Параметр
|Значение
|Длина сосуда
|До 10 см
|Диаметр
|Соответствует бедренной артерии кролика
|Срок жизни импланта
|Более 1 года
После печати сосуд созревает в биореакторе, где поток жидкости имитирует кровообращение. Это обеспечивает прочность и функциональность.
Такие сосуды могут решить проблему атеросклероза, где естественные артерии теряют эластичность.
"Биопринтинг сочетает физические принципы гидродинамики с биологическими процессами, создавая ткани, неотличимые от натуральных", — в разговоре с Pravda.Ru поделился биофизик Алексей Корнилов.
Сердце из универсальных клеток объединит мышечные волокна для сокращений, сосуды для питания и клапаны. Уже освоены печать тканей, следующий шаг – интеграция. Печать органов позволит создавать сердца "на заказ".
Биохимия сокращений: актин-миозиновые комплексы генерируют силу, ATP обеспечивает энергию. Физика – в ритмичных волнах деформации, моделируемых уравнениями Навье-Стокса.
"Химические реакции в клетках сердца обеспечивают автономную работу, а биопринтер точно дозирует компоненты", — объяснил учёный-химик Илья Сафронов в беседе с Pravda.Ru.
Антропологически это меняет демографию: вечная молодость сердца продлит активную жизнь поколений.
Импульсы для сердца даст радиоизотопный генератор на литий-ионных батареях: альфа-распад изотопов обеспечивает стабильную мощность десятилетиями без подзарядки.
Физика бетта- или альфа-излучения преобразуется в электричество через термоэлектрические элементы. Биохимия интегрируется: энергия питает ионные насосы в миокарде.
Это сделает сердце автономным, идеальным для космоса или регионов без клиник.
От часов на печать до недель на созревание в биореакторе, в зависимости от сложности.
Да, Росатом уже тестирует на животных, клинические испытания – следующий этап.
Из собственных клеток риск минимален, как в эксперименте с кроликом.
5–10 лет на интеграцию всех компонентов, по оценкам экспертов.
