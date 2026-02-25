Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Власов

Самая спорная веха эволюции рушится: происхождение огня у людей переписано

Наука

Долгое время считалось, что умение осознанно разжигать костры появилось у древних людей на финальных этапах эволюции, когда социальные связи и интеллект достигли пика. Однако находки в заброшенном глиняном карьере Барнхем (графство Саффолк, Англия) заставили археологов пересмотреть хронологию развития цивилизации. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, отодвигает дату первого рукотворного пламени на невероятные 350 000 лет назад.

Неандертальцы разводят костер
Фото: Pravda.Ru by Власов Игорь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Неандертальцы разводят костер

Обнаруженные артефакты включают не только следы глубокого термического воздействия на почву, но и инструменты, которые буквально "поймали" мгновение человеческого триумфа над природой. Это открытие фундаментально меняет наше понимание того, на что была способна анатомия и когнитивная сфера наших далеких предков в эпоху среднего плейстоцена.

В этом материале:

Секрет карьера Барнхем

На стоянке Барнхем исследователи столкнулись с феноменальной сохранностью культурного слоя. Древние осадочные породы надежно изолировали участок обожженной глины и кремневые ручные топоры от разрушительного влияния эрозии. Анализ показал, что температура в очаге превышала 700 градусов Цельсия, а костер на этом месте разводили неоднократно. Подобная стабильность исключает версию о случайном природном пожаре, вызванном молнией.

"Обнаружение повторяющихся очагов в Барнхеме указывает на то, что это был не просто случайный эпизод использования лесного пожара. Мы видим осознанную организацию жилого пространства, что характерно для существ с развитым социальным поведением", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил антрополог Артём Климов.

Хотя в самом карьере кости гоминидов не сохранились из-за состава почвы, ученые с большой долей уверенности приписывают эти следы ранним неандертальцам. Сравнение с находками в Испании и Кенте подтверждает, что в это время Британию населяли те же группы, чья палеонтология и физические черты стремительно менялись под воздействием сурового северного климата. Огонь стал их главным инструментом выживания.

Главное доказательство искусственного огня

Ключевым аргументом в пользу намеренного добывания огня стал пирит (железный колчедан). При ударе о кремень этот минерал высекает горячие искры, способные воспламенить трут. В районе Барнхема пирит не встречается в естественном виде. Это означает, что древние люди намеренно искали и приносили его на стоянку за многие километры, понимая его технологическую ценность. Это свидетельствует о высоком уровне планирования, который ранее отрицался для столь древних эпох.

Параметр открытия Детали находки
Возраст артефактов Около 400 000 лет
Тип топлива Сухой трутовик и дерево
Температура горения Более 1292°F (700°C)
Метод розжига Удар кремня о привозной пирит

"С точки зрения химии процесса, использование пирита — это высший пилотаж для того времени. Доставить минерал на место, подготовить трут и контролировать искру требует не просто инстинктов, а четкого понимания физических свойств материалов", — в разговоре с Pravda.Ru подметил учёный-химик Илья Сафронов.

Разница между "использованием" огня от лесного пожара и "добыванием" пламени фундаментальна. Если люди зависели от молний, они были привязаны к источнику огня. Навык разведения костра позволил древним коллективам свободно перемещаться, осваивая новые территории, что в конечном итоге повлияло и на глобальные миграции человечества по всем континентам.

Огонь как стимул для развития мозга

Переход на приготовленную на огне пищу стал биологическим катализатором эквивалентным революции. Термическая обработка нейтрализует токсины в растениях и убивает бактерии в мясе. Мягкая еда требовала меньше усилий для пережевывания, что со временем привело к изменению строения челюстей и высвобождению метаболической энергии. Эта "лишняя" энергия была направлена на развитие нейронных связей в головном мозге.

"Освоение огня запустило мощный эволюционный процесс. Увеличение объема мозга и усложнение социальной структуры напрямую связаны с возможностью получать больше калорий из приготовленной пищи", — в беседе с Pravda.Ru объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Помимо биологии, огонь изменил социальную архитектуру. Очаг стал центром притяжения, местом для общения и передачи опыта. Возможно, именно у первых костров зародились основы языка и мифологии. Если древние цивилизации более поздних эпох строили города, то их фундамент был заложен 400 000 лет назад первым ударом кремня о пирит.

Интересно, что современные исследования часто выявляют влияние катастрофических событий на жизнь людей, но история в Барнхеме — это пример созидательного технологического скачка. Это исследование доказывает, что наши предки были гораздо ближе к нам по уровню интеллекта, чем мы привыкли думать.

Ответы на популярные вопросы о происхождении огня

Почему находка в Барнхеме считается надежнее предыдущих?

В отличие от более древних находок в Африке, которые могут быть следами природных пожаров, в Барнхеме найден пирит — минерал для высекания искр, который не встречается там в природе. Это доказывает, что огонь развели намеренно.

Как огонь повлиял на внешний вид древних людей?

Приготовленная пища мягче, поэтому массивные челюсти и мощные жевательные мышцы постепенно уменьшались. Это дало больше места для расширения черепной коробки и роста мозга.

Могли ли неандертальцы передавать навык разведения огня другим видам?

Науке известно, что разные виды Homo пересекались и взаимодействовали. Вполне вероятно, что технологии добычи огня распространялись через культурный обмен между группами.

Экспертная проверка:
антрополог Артём Климов
учёный-химик Илья Сафронов
биолог Андрей Ворошилов
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука археология
