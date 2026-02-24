Инфракрасный рентген космоса: подросток выудил переменные объекты из пыли галактик на старых снимках

Американский старшеклассник Маттео Паз из Пасадины взял архивные снимки неба от телескопа NEOWISE и за лето перевернул астрономию. Его компьютерная программа выделила 1,5 миллиона объектов, меняющих яркость, — от пульсирующих звезд до далеких взрывов. Физика света здесь проста: инфракрасные волны проходят через пыль галактик, раскрывая скрытое, а алгоритм улавливает ритмы, как сердцебиение Вселенной.

Это не случай: подросток с математическим чутьем применил преобразования Фурье — те самые, что разбирают звуки на ноты или волны на частоты. Результат: каталог, опубликованный в The Astronomical Journal, теперь доступен всем. Ученые из Caltech поражены — данные десятилетней давности оживают, показывая эволюцию звезд и галактик.

Через призму физики это как рентген для космоса: переменная яркость выдает двойные звезды, где гравитация сжимает газ, или квазары, чьи черные дыры жрут материю. Антропология добавляет: юный разум, свободный от рутины, видит паттерны, упущенные профессионалами.

Кто такой Маттео Паз

Маттео Паз — 18-летний ученик Pasadena High School в Калифорнии. Летом он попал в программу Planet Finder Academy при Caltech, где под руководством ученого Дэви Киркпатрика взялся за анализ данных. Подросток увлекся математикой и программированием еще в школе, изучая временные ряды — последовательности данных, меняющихся со временем.

Его проект начался как задание: обработать огромный архив. Но Паз не остановился на простом просмотре — написал код на основе машинного обучения. Это позволило машине учиться на примерах переменных источников, отличая их от шума. Физика тут в основе: яркость меняется из-за орбит, взрывов или поглощения пылью.

Результат превзошел ожидания: за шесть недель код обшарил 200 миллиардов строк данных. Паз выиграл 250 тысяч долларов на конкурсе и стал героем новостей NASA.

Откуда взялись данные NASA

Данные из телескопа NEOWISE, запущенного в 2009 году для поиска астероидов. Он сканировал все небо в инфракрасном диапазоне 12 раз, фиксируя тепловое излучение. Инфракрасные лучи — это длинные волны, невидимые глазу, но проникающие через космическую пыль, как тепловизор сквозь туман.

Параметр Значение Телескоп NEOWISE (NASA) Объем данных 200 млрд измерений Диапазон Инфракрасный спектр Цель запуска Поиск околоземных объектов

Архив лежал нетронутым: профессионалы фокусировались на астероидах, игнорируя слабые вариации. Паз увидел потенциал в "мусоре" — слабых сигналах, где физика переменности прячет сокровища.

"Данные NEOWISE — как нераскрытая карта неба, где инфракрасные колебания выдают тайны звездных циклов. Подросток показал, как ИИ democratизирует астрономию", — в беседе с Pravda.Ru поделился астроном Павел Громов.

Как работал алгоритм

Программа Паза использовала машинное обучение: сначала научилась на известных примерах переменных объектов, потом искала похожие паттерны. Ключ — анализ временных рядов с помощью преобразований Фурье и вейвлетов, разлагающих сигнал на частоты.

Представьте: яркость звезды пульсирует с периодом в дни — алгоритм ловит эту волну, как микрофон ритм музыки. Для квазаров — хаотичные всплески от аккреции на черные дыры. Физика гравитации и излучения здесь оживает в коде.

Что именно нашли

1,5 миллиона источников: двойные звезды, где одна затмевает другую; сверхновые — взрывы умирающих гигантов; квазары на краю Вселенной. Эти объекты меняют яркость из-за физических процессов: орбитальное движение, термоядерные вспышки или поглощение материи.

Каталог покрывает все небо, помогая изучать эволюцию галактик. Антропологический оттенок: такие открытия меняют, как человечество видит свое место в космосе — от мифов к данным.

Реакция ученых

Ментор Киркпатрик: "Модель засияла сразу, а с доработкой стала сенсацией". NASA отметило: открытия теперь с ноутбука подростка. Каталог ждет наблюдений на Vera C. Rubin Observatory.

"Переменные источники — ключ к динамике Вселенной, где гравитация и свет танцуют в ритме космоса. Работа Паца ускоряет открытия", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил астрофизик Алексей Руднев.

Что дальше

Паз планирует применить ИИ к финансам или экологии. Каталог вдохновит новые миссии, раскрывая редкие события вроде микролинзирования — когда гравитация искривляет свет.

Физика обещает: больше данных от JWST, больше открытий от молодежи. Это сдвиг парадигмы в астрономии.

"ИИ в руках энтузиаста меняет физику наблюдений, делая космос ближе. Паз — пример, как свежий взгляд побеждает рутину", — подметил учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о находках школьника в космосе

Сколько объектов нашел Маттео Паз? Более 1,5 миллиона переменных источников света, ранее не каталогизированных. Что такое переменные объекты? Источники, яркость которых меняется: звезды с пульсациями, двойные системы или далекие квазары. Можно ли использовать каталог бесплатно? Да, он опубликован открыто для ученых и любителей. Почему данные NEOWISE лежали без дела? Объем слишком велик для ручной обработки; ИИ справился мгновенно. Что это значит для будущего астрономии? Демократизация: любой с компьютером может внести вклад в науку.

