Инфракрасный рентген космоса: подросток выудил переменные объекты из пыли галактик на старых снимках

Американский старшеклассник Маттео Паз из Пасадины взял архивные снимки неба от телескопа NEOWISE и за лето перевернул астрономию. Его компьютерная программа выделила 1,5 миллиона объектов, меняющих яркость, — от пульсирующих звезд до далеких взрывов. Физика света здесь проста: инфракрасные волны проходят через пыль галактик, раскрывая скрытое, а алгоритм улавливает ритмы, как сердцебиение Вселенной.
Это не случай: подросток с математическим чутьем применил преобразования Фурье — те самые, что разбирают звуки на ноты или волны на частоты. Результат: каталог, опубликованный в The Astronomical Journal, теперь доступен всем. Ученые из Caltech поражены — данные десятилетней давности оживают, показывая эволюцию звезд и галактик.
Через призму физики это как рентген для космоса: переменная яркость выдает двойные звезды, где гравитация сжимает газ, или квазары, чьи черные дыры жрут материю. Антропология добавляет: юный разум, свободный от рутины, видит паттерны, упущенные профессионалами.
Маттео Паз — 18-летний ученик Pasadena High School в Калифорнии. Летом он попал в программу Planet Finder Academy при Caltech, где под руководством ученого Дэви Киркпатрика взялся за анализ данных. Подросток увлекся математикой и программированием еще в школе, изучая временные ряды — последовательности данных, меняющихся со временем.
Его проект начался как задание: обработать огромный архив. Но Паз не остановился на простом просмотре — написал код на основе машинного обучения. Это позволило машине учиться на примерах переменных источников, отличая их от шума. Физика тут в основе: яркость меняется из-за орбит, взрывов или поглощения пылью.
Результат превзошел ожидания: за шесть недель код обшарил 200 миллиардов строк данных. Паз выиграл 250 тысяч долларов на конкурсе и стал героем новостей NASA.
Данные из телескопа NEOWISE, запущенного в 2009 году для поиска астероидов. Он сканировал все небо в инфракрасном диапазоне 12 раз, фиксируя тепловое излучение. Инфракрасные лучи — это длинные волны, невидимые глазу, но проникающие через космическую пыль, как тепловизор сквозь туман.
|Параметр
|Значение
|Телескоп
|NEOWISE (NASA)
|Объем данных
|200 млрд измерений
|Диапазон
|Инфракрасный спектр
|Цель запуска
|Поиск околоземных объектов
Архив лежал нетронутым: профессионалы фокусировались на астероидах, игнорируя слабые вариации. Паз увидел потенциал в "мусоре" — слабых сигналах, где физика переменности прячет сокровища.
"Данные NEOWISE — как нераскрытая карта неба, где инфракрасные колебания выдают тайны звездных циклов. Подросток показал, как ИИ democratизирует астрономию", — в беседе с Pravda.Ru поделился астроном Павел Громов.
Программа Паза использовала машинное обучение: сначала научилась на известных примерах переменных объектов, потом искала похожие паттерны. Ключ — анализ временных рядов с помощью преобразований Фурье и вейвлетов, разлагающих сигнал на частоты.
Представьте: яркость звезды пульсирует с периодом в дни — алгоритм ловит эту волну, как микрофон ритм музыки. Для квазаров — хаотичные всплески от аккреции на черные дыры. Физика гравитации и излучения здесь оживает в коде.
1,5 миллиона источников: двойные звезды, где одна затмевает другую; сверхновые — взрывы умирающих гигантов; квазары на краю Вселенной. Эти объекты меняют яркость из-за физических процессов: орбитальное движение, термоядерные вспышки или поглощение материи.
Каталог покрывает все небо, помогая изучать эволюцию галактик. Антропологический оттенок: такие открытия меняют, как человечество видит свое место в космосе — от мифов к данным.
Ментор Киркпатрик: "Модель засияла сразу, а с доработкой стала сенсацией". NASA отметило: открытия теперь с ноутбука подростка. Каталог ждет наблюдений на Vera C. Rubin Observatory.
"Переменные источники — ключ к динамике Вселенной, где гравитация и свет танцуют в ритме космоса. Работа Паца ускоряет открытия", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил астрофизик Алексей Руднев.
Паз планирует применить ИИ к финансам или экологии. Каталог вдохновит новые миссии, раскрывая редкие события вроде микролинзирования — когда гравитация искривляет свет.
Физика обещает: больше данных от JWST, больше открытий от молодежи. Это сдвиг парадигмы в астрономии.
"ИИ в руках энтузиаста меняет физику наблюдений, делая космос ближе. Паз — пример, как свежий взгляд побеждает рутину", — подметил учитель физики Александр Козлов.
Более 1,5 миллиона переменных источников света, ранее не каталогизированных.
Источники, яркость которых меняется: звезды с пульсациями, двойные системы или далекие квазары.
Да, он опубликован открыто для ученых и любителей.
Объем слишком велик для ручной обработки; ИИ справился мгновенно.
Демократизация: любой с компьютером может внести вклад в науку.
