Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы

Антарктида — это не просто бескрайняя пустыня изо льда, а сложнейший геофизический механизм, корни которого уходят глубоко в мантию планеты. Новое исследование ученых из Университета Флориды, опубликованное в Scientific Reports, проливает свет на фундаментальную "первопричину" превращения южного континента в ледяной панцирь. Оказалось, что ключевым триггером стала гигантская гравитационная аномалия — так называемая "гравитационная яма".

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антарктида

Под этим термином исследователи понимают зону, где сила тяжести чуть слабее средних планетарных значений из-за пониженной плотности вещества под земной корой. С помощью сейсмического сканирования, напоминающего компьютерную томографию Земли, геофизики восстановили историю формирования этой аномалии за последние 70 миллионов лет. Выяснилось, что именно период между 50 и 30 миллионами лет назад стал переломным для облика нашей планеты.

Природа гравитационной аномалии под ледниками

Гравитационное поле Земли неоднородно: наша планета — это не идеальный шар, а геоид с массой "вмятин" и выпуклостей. В Антарктиде зафиксирована одна из мощнейших зон отрицательной аномалии. Когда плотность пород под корой снижается, притяжение ослабевает, что напрямую отражается на поверхности океана. Вода буквально "стекает" из зон со слабой гравитацией туда, где притяжение выше, формируя гигантские понижения водного зеркала.

Изучение таких структур важно для понимания того, как подлёдная структура влияет на стабильность всего континента. Гравитационная яма действует как невидимый архитектор ландшафта, определяя, где будет скапливаться вода, а где — расти ледяной массив. Эти процессы тесно связаны с тем, как кора Земли реагирует на внутренние напряжения.

"Гравитационная яма — это не статичный объект, а результат динамического движения мантийных потоков. Мы видим, как изменения плотности на глубине сотен километров буквально перекраивают карту высот на поверхности", — в беседе с Pravda.Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Как процессы в мантии изменили уровень океана

Сейсмические волны от землетрясений позволили ученым заглянуть в недра Антарктиды. Исследование показало, что активный рост "ямы" начался около 34 миллионов лет назад. В это время в мантии происходили масштабные перемещения вещества, которые привели к деформации земной коры. Эти подвижки вызвали резкое изменение береговой линии и перераспределение водных масс вокруг континента.

Подобные тектонические сдвиги часто сопровождаются аномальными явлениями. Например, ученые фиксировали, как лёд Антарктиды отвечает радиошумом на процессы, происходящие глубоко под поверхностью. Изменение геометрии коры под влиянием гравитационных флуктуаций создало условия, при которых теплые течения больше не могли достигать берегов южной земли.

Период (млн лет) Состояние гравитационной зоны 70-50 Зарождение начальных флуктуаций плотности 50-34 Активное углубление ямы, изменение уровня моря 34-настоящее время Стабильное оледенение на фоне гравитационного минимума

"Геологическая история Антарктиды учит нас тому, что катастрофические изменения могут начинаться глубоко под землёй. Любой сдвиг в фундаменте континента неизбежно ведет к перестройке климатических зон", — в разговоре с Pravda.Ru подметил геолог Алексей Трофимов.

Связь глубокой заморозки с движением вещества Земли

Начало постоянного оледенения 34 миллиона лет назад совпало не только с гравитационными переменами, но и с глобальным падением уровня углекислого газа. Сегодня эксперты опасаются, что обратный процесс — когда выбросы CO₂ взлетают до критических отметок — может разрушить ту стабильность, которую гравитационная яма обеспечивала миллионы лет.

Движение мантии создало приподнятые участки суши и глубокие впадины, которые задерживали лед и не давали ему скатываться в океан. Это превратило Антарктиду в один из самых затерянных уголков Земли, где время словно остановилось. Даже в зонах, где антарктический вечный снег не выпадал тысячи лет, ледяной щит сохраняется благодаря уникальной геометрии поверхности, созданной аномалиями силы тяжести.

Влияние гравитации на современные ледяные щиты

Хотя гравитационные процессы развиваются крайне медленно — сантиметры за тысячелетия — они определяют "базовую линию" устойчивости ледников. В условиях современного потепления понимание того, как устроена гравитационная яма, помогает ученым предсказывать, какие части ледяного щита обрушатся первыми, а какие останутся стабильными за счет особенностей подстилающей поверхности.

Сегодняшние исследования показывают, что не только климат сверху, но и недра снизу диктуют правила игры. Антарктида остается гигантской лабораторией, где сталкиваются физика элементарных частиц, геофизика и климатология, заставляя пересматривать привычные модели будущего планеты.

"Нам крайне важно понимать связь между эндогенными процессами Земли и её биосферой. Гравитационные аномалии — это долгосрочный фундамент, на котором строятся все краткосрочные экологические циклы", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о гравитационной яме

Означает ли гравитационная дыра, что там можно летать?

Нет, разница в силе тяжести составляет доли процента. Человек этого не почувствует, но для масс океанской воды и ледников, весящих триллионы тонн, такая разница является определяющей.

Может ли гравитационная яма исчезнуть?

В геологических масштабах — да. Потоки в мантии постоянно движутся. Однако для человеческой цивилизации этот процесс практически вечен: на заметное изменение уйдут миллионы лет.

Связано ли это с озоновыми дырами?

Нет, это совершенно разные явления. Озоновая дыра — это атмосферный химический процесс, а гравитационная яма — геофизическая особенность строения недр планеты.

