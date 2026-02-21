Африканский рекорд на грани фантастики: одна ночь в 1935 году навсегда изменила климатологию

Африканский континент традиционно ассоциируется с изнуряющей жарой и бесконечными песками Сахары. Однако климатическая история этой земли хранит эпизоды, которые заставляют пересмотреть привычные стереотипы. Один из самых поразительных случаев произошел в первой половине XX века, когда столбик термометра в Марокко опустился до отметок, характерных для сибирской зимы или высокогорий Альп.

Фото: commons.wikimedia.org by Simohnt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марокко

Событие, зафиксированное в 1935 году, до сих пор остается официальным рекордом самой низкой температуры на континенте. Это явление демонстрирует, насколько уязвимыми могут быть локальные экосистемы перед лицом резких атмосферных аномалий. Подобные исторические данные крайне важны для современных ученых, исследующих, как изменение климата влияет на распределение температурных экстремумов по всему земному шару.

Ифран: город, который называют африканской Швейцарией

Расположенный на высоте более 1600 метров над уровнем моря в горах Среднего Атласа, город Ифран разительно отличается от привычных марокканских пейзажей. Его архитектура с островерхими крышами, заснеженные улицы и обилие хвойных лесов создают полную иллюзию пребывания в центральной Европе. Именно здесь 11 февраля 1935 года была зафиксирована температура -23,9 °C, ставшая абсолютным минимумом для всей Африки.

"Экстремальное похолодание в Ифране было вызвано сочетанием высокогорного рельефа и мощного вторжения арктических воздушных масс, которые смогли преодолеть барьер Средиземного моря", — в беседе с Pravda.Ru объяснил метеоролог Сергей Баранов.

Местный климат считается влажным континентальным, что нетипично для региона. Зимой здесь регулярно выпадают обильные осадки в виде снега, что позволяет работать горнолыжным курортам. Однако показатели 1935 года выбиваются даже из этой "холодной" нормы. Для сравнения, обычно февральские утренние температуры здесь колеблются в районе нуля градусов, а днем воздух прогревается до комфортных десяти градусов тепла. Об этом сообщает Science & Vie.

Физика рекорда: почему в Марокко стало так холодно

Огромную роль в достижении рекордного минимума сыграл альбедо-эффект. Свежевыпавший снег в горах Марокко эффективно отражал солнечную радиацию обратно в космос, не давая поверхности прогреваться. В условиях ясного неба и отсутствия ветра в горных долинах сформировались "озера холода", где плотный холодный воздух застаивался, позволяя температуре падать всё ниже и ниже в течение ночи.

Интересно, что в тот же период на соседних станциях, таких как Уссикис, приборы показывали еще более низкие значения — до -24,1 °C. Однако из-за отсутствия строгой международной сертификации метеорологических постов в тех районах, официальным признанным рекордом остался показатель Ифрана. Изучение таких аномалий помогает понять, как ледяная оболочка планеты реагирует на масштабные атмосферные сдвиги.

"Для возникновения таких температур в субтропиках требуется уникальное стечение обстоятельств: антициклон и глубокий слой снежного покрова, который выступает идеальным изолятором", — в разговоре с Pravda.Ru подметил климатолог Максим Орлов.

Параметр Значение Рекордный минимум -23,9 °C Дата фиксации 11 февраля 1935 г. Высота над уровнем моря 1635 метров Средняя температура февраля +10 °C (день)

Климатические аномалии и их влияние на историю

Резкие изменения погоды часто становились катализаторами исторических перемен в Африке. Длительные засухи или, напротив, аномальные холода вынуждали народы мигрировать и менять способы ведения хозяйства. Например, археологические находки в других частях света показывают, как засуха стирала целые цивилизации, оставляя после себя лишь безмолвные стены.

Сегодня ученых беспокоит обратный процесс — стремительное потепление. Если в 1935 году Марокко удивляло морозом, то сейчас экологи фиксируют лесную деградацию из-за пожаров и жары, что превращает зеленые зоны континента в источники углекислого газа. Тем не менее, Ифран сохраняет свою уникальную экосистему, где даже обитающие в окрестностях маготы (берберские макаки) адаптировались к суровым зимам.

"История климата учит нас, что природа циклична, однако антропогенное влияние ускоряет процессы, делая такие экстремальные отклонения более непредсказуемыми", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о рекордах холода в Африке

Как часто в Марокко выпадает снег?

В горных районах Атласа снег выпадает ежегодно с декабря по март. В городах на равнинах это крайне редкое явление, случающееся раз в несколько десятилетий.

Является ли Ифран самым холодным местом континента?

По официальным данным ВМО — да. Однако на вершинах Килиманджаро или в высокогорьях Лесото могут фиксироваться более низкие температуры, но они часто не учитываются как "климатическая норма" для населенных пунктов.

Может ли рекорд -23,9 °C быть побит в ближайшее время?

Учитывая общую тенденцию к глобальному потеплению, вероятность экстремального похолодания такой силы в субтропиках снижается, но не исключается из-за блокирующих антициклонов.

