Ледник Туэйтса, получивший в научной среде зловещее прозвище "ледник Судного дня", в очередной раз подтвердил свой статус самой нестабильной точки Антарктиды. Исследование, проведенное геофизиками с помощью сети локальных сейсмических станций, выявило сотни скрытых "ледяных землетрясений". Эти микрособытия, ранее ускользавшие от внимания глобальных систем мониторинга, служат индикаторами масштабных структурных изменений внутри ледяного щита. Об этом сообщает Science & Vie.

В отличие от классических тектонических сдвигов, ледниковые сейсмы возникают в процессе разрушения гигантских массивов льда на границе с океаном. Это явление напрямую связано с тем, как отступление ледников меняет ландшафт полярных регионов. Удары многотонных айсбергов о материковую часть льда при их опрокидывании генерируют низкочастотные волны, распространяющиеся на тысячи километров, что позволяет ученым буквально "слышать" агонию ледника.

Специалисты отмечают, что динамика ледника Туэйтса критически важна для глобальной безопасности. Его полный распад способен спровоцировать резкое глобальное потепление океанического уровня, что приведет к затоплению сотен прибрежных мегаполисов. Новые данные сейсмологии позволяют точнее прогнозировать сроки этих катастрофических процессов.

Природа ледяных сотрясений

Ледниковые землетрясения принципиально отличаются от привычных нам подземных толчков. В их спектре практически отсутствуют высокочастотные колебания, из-за чего их долгое время принимали за фоновый шум. Основной причиной возникновения таких сейсмоволн в Антарктиде является "отел" — процесс откола айсбергов, когда узкие и высокие ледяные пики теряют баланс и с силой обрушиваются в воду, ударяя по основному массиву ледника.

"Тот факт, что начали фиксировать сотни подобных событий, говорит о качественном изменении мониторинга. Эти микросейсмы — пульс ледника, позволяющий понять процессы, которые невозможно увидеть со спутника", — в беседе с Pravda.Ru объяснил сейсмолог Виктор Андреев.

Исследования показывают, что интенсивность этих процессов на Южном полюсе начинает напоминать ситуацию в Гренландии. Однако антарктические события имеют свою специфику: они менее зависимы от сезонных колебаний температуры воздуха и больше связаны с внутренним напряжением ледяного панциря. Подобные исследования ледников помогают выявить уязвимые зоны, где лед теряет сцепление с грунтом.

Почему ледник Туэйтса теряет устойчивость

Ледник Туэйтса занимает площадь, сопоставимую с Великобританией, и действует как гигантская "пробка", сдерживающая сползание остального Западно-Антарктического щита в океан. Его разрушение сегодня обеспечивает около 4% ежегодного подъема уровня моря. Сейсмическая активность в этом районе резко возросла в период с 2018 по 2020 годы, что совпало с ускорением движения ледникового языка.

Параметр ледника Значение/Угроза Площадь массива ~192 000 кв. км Потенциал подъема моря до 3 метров (при полном коллапсе) Сейсмическая активность Свыше 240 событий за 5 лет

Данные показывают, что ледник "трещит по швам" не столько из-за солнца, сколько из-за теплых океанических течений. Эти течения подмывают основание льда снизу, разрушая точки фиксации на морском дне. В истории планеты уже случались периоды, когда ледниковые периоды сменялись резким таянием, полностью перекраивая биосферу.

Влияние океана на сейсмическую активность

В отличие от северных ледников, Туэйтс реагирует на мелкомасштабные изменения в океане. Приливы, изменение температуры глубинных вод и циркуляция течений создают условия для мгновенного появления трещин. Ученые обнаружили вторую группу землетрясений в 60-80 километрах от берега, на леднике Пайн-Айленд, причины которых до сих пор остаются загадкой для науки, так как они не связаны с падением айсбергов.

"Мы наблюдаем сложную систему взаимодействия между коренными породами, льдом и водой. Океан буквально "выгрызает" ледник изнутри, создавая полости, которые схлопываются под колоссальным давлением", — в разговоре с Pravda.Ru подметил геолог Алексей Трофимов.

Эта невидимая глазу борьба стихий приводит к тому, что ледяной панцирь становится хрупким. В контексте глобальных изменений, когда даже гипотетическое глобальное похолодание не сможет мгновенно остановить инерцию океана, мониторинг сейсмики становится единственным надежным способом предсказать момент "срыва" ледника с опор.

Прогнозы и риски для цивилизации

Если ледник Туэйтса перейдет критическую точку стабильности, процесс его разрушения станет необратимым. Это повлечет за собой цепную реакцию во всей Западной Антарктиде. Сейсмический мониторинг позволяет сократить неопределенность в климатических моделях, которые сегодня варьируются от умеренного роста уровня воды до катастрофического сценария в ближайшие столетия.

"Каждое зафиксированное колебание почвы под Антарктидой — это сигнал о том, что древние экосистемы находятся в движении. Мы должны понимать, что климат Земли — это хрупкий баланс", — поделился с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Понимание механизмов "отела" и скольжения ледника по ложу имеет решающее значение для портовой инфраструктуры и сельского хозяйства во всем мире. История показывает, что древняя жизнь часто проходила через суровые испытания холодом, но современные темпы изменений не оставляют времени на адаптацию без точных научных вмешательств.

Ответы на популярные вопросы о ледниковых землетрясениях

Может ли ледниковое землетрясение вызвать цунами?

Сами сейсмические волны от ледников слишком слабы для генерации цунами, однако обвал гигантского объема льда (айсберга) в океан создает мощную волну вытеснения, которая крайне опасна для судов в прибрежной зоне.

Почему эти землетрясения не замечали раньше?

Они происходят на очень низких частотах. Обычные сейсмографы настроены на резкие толчки земной коры, а "вздохи" ледников напоминают медленное гудение, которое научились выделять из шума только с появлением новых алгоритмов обработки данных.

Связаны ли землетрясения в Антарктиде с деятельностью человека?

Косвенно — да. Антропогенное влияние ускоряет нагрев океана, что ведет к таянию шельфовых ледников. Это дестабилизирует ледник Туэйтса и вызывает рост числа сейсмических событий.

