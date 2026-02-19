Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью

Ночная зарядка смартфона давно стала привычкой, но именно в это время устройство чаще всего подвергается скрытым нагрузкам.

Когда условия важнее самой зарядки

Современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые прекращают активную подачу тока после достижения 100% заряда. Далее устройство лишь поддерживает уровень энергии небольшими импульсами. Поэтому сама по себе ночная зарядка не считается критичным фактором для батареи.

"Литий-ионные батареи быстрее стареют, когда долго находятся на высоком уровне заряда и при повышенной температуре — например, если телефон заряжается под подушкой, в плотном чехле или рядом с источником тепла. Многие модели дополнительно снижают износ с помощью функций вроде "оптимизированной зарядки": телефон набирает, скажем, 80-90%, делает паузу и доводит до 100% ближе к вашему подъему", — рассказал руководитель направления разработки новых продуктов компании-разработчика источников бесперебойного питания Ippon Георгий Церетели.

Однако износ ускоряется, если процесс происходит в неблагоприятной среде. К таким условиям относятся повышенная температура, нахождение рядом с источниками тепла, плотные чехлы и даже зарядка под подушкой. В этих случаях аккумулятор дольше остается на высоком уровне заряда при дополнительном нагреве, что усиливает деградацию элементов.

Миф о "перезаряде" и реальные риски

Распространенное опасение, что смартфон можно "перезарядить", специалист называет мифом. В обычных условиях защитная электроника устройства и зарядного блока не допускает подачи избыточного заряда сверх установленного лимита.

Тем не менее риски все же существуют, но связаны они не с длительностью подключения к сети, а с качеством оборудования и состоянием электросети. Использование дешевых или поврежденных кабелей, несертифицированных адаптеров и батарей с дефектами повышает вероятность перегрева и ускоренного износа.

Такой риск возникает при использовании дешевых или поврежденных зарядных устройств, кабелей сомнительного качества, а также при дефектах самой батареи — поэтому важно пользоваться сертифицированными аксессуарами и не оставлять устройство заряжаться, если оно заметно греется. Кроме того, в некоторых домах ночью возможны скачки напряжения, импульсные помехи и так называемое грязное напряжение — когда в сети присутствуют высокочастотные наводки, кратковременные провалы или нестабильная форма сигнала. Визуально это может никак не проявляться, но для зарядного устройства и контроллеров питания смартфона такие условия означают повышенную нагрузку и ускоренный износ.

В качестве дополнительной защиты эксперт рекомендует применять сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. По его словам, базовые средства защиты помогают снизить влияние перепадов напряжения и продлить срок службы устройства. Об этом сообщает Газета. Ru.

