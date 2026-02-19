Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете

В российской и зарубежной прессе появились сообщения о подготовке российской миссии на Венеру. Основные параметры проекта уже определены и получили государственное финансирование.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Станция Венера-Д

Окно запуска "Венеры-Д" и тайны самой яркой планеты

Точная дата старта "Венеры-Д" (где "Д" означает "долгоживущая") будет названа позже. Однако определен жесткий верхний предел — запуск должен состояться не позднее 2036 года. По оценкам академиков, наиболее вероятное окно запуска — 2034-2035 годы.

Наша соседка по Солнечной системе занимает на небосводе особое положение. Венеру легко отличить от звезд, потому что она сияет ровным, немерцающим светом и является самым ярким объектом на небе после Солнца и Луны.

После захода Солнца Венера сияет низко над западным горизонтом, а перед восходом её можно наблюдать на востоке. В это время она особенно ярко сияет в сумрачном небе и за это получила поэтическое имя "Утренняя звезда".

Венера светит ровным, спокойным белым или слегка желтоватым светом. Это отражают солнечные лучи плотные облака, полностью окутывающие планету. Они состоят не из водяного пара, как на Земле, а из капель концентрированной серной кислоты.

Отсюда такой высокий коэффициент отражения. Под многокилометровым покровом — скалистый ландшафт в желто-оранжевых и коричневатых тонах. Именно такой поверхность Венеры мы видим на фотографиях, сделанных советскими посадочными модулями.

Новая одиссея к русской планете

Вообще, если в исследовании Марса несомненный приоритет у американцев, то Венеру называют "русской планетой". Её атмосферу первым открыл Михаил Ломоносов, а СССР отправил туда серию космических аппаратов, которые провели фото- и видеосъемку венерианской поверхности.

Недавно учёные заново исследовали фотоархивы и нашли признаки наличия на Венере обширных пещер. Они простираются под поверхностью на многие километры, и находятся на глубине нескольких сотен метров.

Скорее всего, в этих пещерах стабильная температура и нет жесткого излучения. Следовательно, поставленный там исследовательский модуль сможет проработать значительно дольше, чем на поверхности.

Кроме того, в атмосфере планеты обнаружен фосфин. На Земле этот газ производят анаэробные микроорганизмы (бактерии, которые живут без кислорода). Его находят в кишечнике животных, в иле и в сточных водах.

По сути, фосфин — хороший биомаркер. При этом он легко разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета. Если мы находим этот газ в атмосфере, значит, есть постоянный источник, который его вырабатывает прямо сейчас.

Открытие следов фосфина, наряду с советскими данными о подходящей температуре на высоте 50-55 км, возродило гипотезу о возможной микробной жизни в облаках.

Титановый щин и венерианский перископ

"Венера-Д" станет преемником легендарных советских миссий. Напомним, что именно советская станция "Венера-7" в 1970 году впервые в истории совершила мягкую посадку на другую планету.

Советский Союз не просто отправлял миссии к Венере — он сделал это своим главным приоритетом в области межпланетных исследований и добился уникальных результатов, которые никто не мог повторить десятилетиями. К 80-ым годам ХХ века мы были единственной страной, обладавшей технологией посадки в экстремальных условиях Венеры.

Главная причина, по которой никто, кроме СССР, не садился на Венеру, кроется в чудовищных условиях на её поверхности. Представьте себе печь с температурой около 500°C и давлением, которое в 100 раз превышает земное. Создать аппарат, способный выдержать такие условия, невероятно сложно и дорого.

Электроника должна работать при температурах, плавящих свинец и быть защищена мощнейшей термоизоляцией. Корпус должен выдерживать колоссальное давление, как глубоководный батискаф, но при этом быть достаточно легким для запуска.

От "Венеры-4" до "Венеры-Д" — амбициозная попытка "номер два"

СССР вложил огромные ресурсы в отработку этих технологий и добился успеха методом проб и ошибок. Первые зонды ("Венера-4, -5, -6") были рассчитаны на давление до 25 атмосфер, но реальность оказалась куда суровее — их раздавило на высоте около 20 км.

Для "Венеры-7" создали принципиально новый корпус — цельнометаллическую сферу из титана, которая позволила аппарату выдержать давление в 90 атмосфер. К тому же, перед входом в атмосферу аппарат охлаждали до -10°C. Это давало ему дополнительный запас времени до критического перегрева.

Самое оригинальное решение отечественных инженеров — использование аккумуляторов тепла на основе тригидрата нитрата лития. Это вещество плавится при температуре +33°C, и процесс плавления поглощает огромное количество тепла. По сути, внутри аппарата находились "холодильники", впитывающие жар, проникающий через защиту.

Фотокамеру нельзя было выставлять наружу — она бы погибла за секунды. Инженеры разработали систему, похожую на перископ подлодки. Сама камера и электроника находились глубоко внутри охлаждаемого корпуса. Свет на них попадал через иллюминатор из толстого кварцевого стекла и систему вращающихся и качающихся зеркал. Это было остроумное и надежное решение.

Цель современных российских инженеров — создать аппарат, который проработает на поверхности не 2 часа (как "Венера-13"), а несколько суток, чтобы собрать действительно уникальные научные данные.

И советский опыт конструирования титановых сфер и перископов — это та самая база, без которой новый рывок был бы невозможен.