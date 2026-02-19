Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Логово Черного Дьявола: как 18 студентов бесследно исчезли в недрах Сибири в 1960-х

Наука

Кашкулакская пещера в Хакасии — место, которое местные обходят стороной. Истории о пропавших, странных болезнях и необъяснимых явлениях сформировали вокруг неё особый миф: сочетание геологии и человеческого страха породило легенду, которую сложно отделить от фактов.

Таинственная пещера в снегах
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таинственная пещера в снегах

Мы пройдёмся по документированным событиям, доступным измерениям и гипотезам учёных, которые пытаются описать это место языком физики, химии и полевой науки. По ходу текста вы найдёте ссылки на исследования и материалы, которые помогают поставить Кашкулакскую пещеру в более широкий научный контекст, сообщает SiberianTimes.

Деревня, которая не хочет говорить

Пещера соседствует с маленьким поселением Топанов; местные называют место табу и избегают рассказывать подробности. Суеверия здесь смешались с реальными потерями: рассказы старожилов о границе между мирами соседствуют с документами о несчастных случаях.

Такая закрытость — типичная реакция малых сообществ на катастрофы: страх, который передаётся устно, укрепляет коллективное избегание. Это поведение сходно с феноменами, описанными в исследованиях о влиянии окружения на восприятие рисков — см. обзор о том, как изменения в экосистемах и климате влияют на локальные сообщества в Арктике здесь.

История, от которой стынет кровь

В 1960‑х годах экспедиция студентов закончилась трагедией: из двадцати человек во внешнем мире вернулись двое. Официальных ответов по многим пунктам не дали, и отсутствующие тела породили версии от несчастных случаев до необъяснимых заболеваний.

Рассказы о выживших — потерянные в себе молодые женщины, быстро стареющие и умирающие — укладываются в ряд феноменов, которые трудно объяснить одной только травмой или холодом. Для сравнения: в современной науке случаи внезапных системных нарушений организма обсуждают наряду с нетривиальными экологическими триггерами и редкими биологическими факторами; похожие междисциплинарные подходы описаны в работах о влиянии на экосистемы и здоровье при резком климатическом сдвиге здесь.

Что внутри

Геологически пещера карстовая: растворённые породы создали лабиринт залов и узких ходов. На поверхности — ничто необычное; внутри — глубокие колодцы и перемены масштаба, которые могут дезориентировать даже опытного спелеолога.

Алексей Трофимов анализировал геологическую структуру карста в похожих условиях и отмечает, что сочетание слоёв пород и подземных вод создаёт неожиданные вентиляционные и акустические эффекты, которые усиливают ощущение незнакомости. В пещерах такие конфигурации могут формировать локальные потоки газов и резонансы, которые действуют на нервную систему.

"Колодцы и перепады давления внутри карста способны концентрировать газы и изменять их состав локально — это влияет и на акустику, и на здоровье. В таких условиях обычные правила вентиляции не работают", — в беседе с Pravda.Ru объяснил геолог Алексей Трофимов.

Шаман, которого видели учёные

Множество спелеологов и исследователей описывали появление фигур и звуков, которые трудно отнести к привычным сенсорным ошибкам. В отчётах фиксировали внезапные ощущения присутствия, звуки бубна, тени и маскообразные силуэты.

Такие феномены могут иметь культурное объяснение: посетитель, знающий легенду, воспринимает случайные шумы через призму ожидания. Но есть и физические корни: акустические стоячие волны и локальные инфразвуки формируют "чувство присутствия" без видимой причины — об этом свидетельствуют лабораторные и полевые исследования.

Энергетика места

Местные и исследователи говорят о явной "энергетике". С научной точки зрения это объединение субъективных ощущений и объективных факторов: влажность, температура, акустика и химический состав воздуха.

Почему пещеры влияют на психику

Закрытое пространство лишает человека опор для ориентирования: световые ориентиры исчезают, звуковая сцена меняется, а влажный прохладный воздух по‑разному воздействует на органы чувств. Это создаёт почву для тревоги и галлюцинаций.

"Нельзя исключать комбинацию газов: даже низкие концентрации радона и сероводорода вкупе с органическими летучими соединениями способны давать тяжёлые и атипичные симптомы", — в беседе с Pravda.Ru поделился химик Илья Сафронов.

Реальные опасности

Помимо всей мистики, в пещере есть конкретные угрозы: десятиметровые колодцы, скользкие участки, узкие коридоры и вероятность обвалов. Температура 4-6 °C и высокая влажность ускоряют переохлаждение и ухудшают состояние снаряжения.

Маркером риска служат также случаи длительной дезориентации: при отсутствии надежных навигационных ориентиров запас воды и пищи расходуется быстрее, а давление паники повышает вероятность ошибок и падений.

Параметр Значение
Температура внутри 4-6 °C
Глубина колодцев Около 10 м
Основные риски Падения, обвалы, дезориентация, холод

Что говорят те, кто выжил

Вернувшиеся чаще описывают не конкретные визуальные чудовища, а стойкое ощущение ненормальности: шумы, шаги, потерю времени. Многие отмечают, что после выхода ощущали себя "иначе" — утомление, потеря ориентиров и раздражённость.

Такие симптомы соответствуют описанным эффектам инфразвука и комбинированного воздействия газов и низких температур: это не мифология, а синергия физических факторов, которые вместе создают опыт, воспринимаемый как сверхъестественный

"Полевые наблюдения показывают: группа людей под влиянием страха может быстро эскалировать обычные ошибки в трагедию. Плюс физические факторы — холод, влажность, газы — усиливают реакцию", — в беседе с Pravda.Ru поделился учёный‑физик Дмитрий Лапшин.

Попытки разгадать тайну

Научные экспедиции фиксировали разную картину: от магнитных аномалий до повышенного содержания радона. Ни одно из наблюдений не даёт исчерпывающего объяснения, но в сумме они указывают на сложный многокомпонентный феномен.

Исследователи предлагают комбинированные гипотезы: акустика + газы + магнитика + микроклимат.

Задача для полевых команд: синхронно измерить акустику (включая инфразвук), состав воздуха и магнитные поля в нескольких точках пещеры в течение непрерывных 72 часов, чтобы выявить временные корреляции между аномалиями и эпизодами паники.

Стоит ли туда идти

Если вы любитель острых ощущений, учтите: это не туристический объект. Риски реальны и документированы. Без разрешения, опыта и адекватного снаряжения идти туда опасно.

Ответы на популярные вопросы о Кашкулакская пещера

Почему там умирают люди

Часто это результат сочетания физических факторов: падения, обвалов, переохлаждения и возможного воздействия газов. В исторических случаях степень влияния каждого фактора остаётся спорной.

Можно ли исследовать пещеру безопасно

Да, при условии профессиональной подготовки, постоянного мониторинга атмосферы и наличия спасательных планов. Любая самостоятельная попытка — риск.

Есть ли научные объяснения загадочных явлений

Частично — да. Инфразвук, магнитные аномалии, газы и акустические резонансы дают объяснения для многих симптомов, но полное совпадение всех наблюдений пока не описано.

Экспертная проверка: инженер по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег, геолог Алексей Трофимов, учёный‑физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые хакасия психология исследование
