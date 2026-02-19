Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Кошмар короля пиратов: что на самом деле подняли с корабля-призрака спустя 300 лет

Наука

С затонувшего в 1717 году пиратского флагмана "Уида Гэлли" с каждым годом поднимается все больше уникальных артефактов. Этот легендарный корабль, принадлежащий одному из самых известных пиратов Сэму Беллами, принес на поверхность не только исторические находки, но и свидетельства о трагических событиях, произошедших более трехсот лет назад, сообщает Smithsonian.

Фото: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный археолог

Пиратский флагман "Уида Гэлли" затонул у берегов Массачусетса, и его обнаружение в 1984 году стало настоящей сенсацией. С тех пор команды археологов и подводных исследователей продолжают поднимать со дна десятки тысяч артефактов, включая человеческие останки. На протяжении последних лет едва ли не каждый новый экспедиционный сезон приносит ценные находки, способные пролить свет на жизнь и гибель пиратов прошлого.

Обнаружение корабля Уида Гэлли

Корабль был обнаружен благодаря исследованию карт, составленных английским картографом Киприаном Саутэком, который в 1717 году описал место крушения. В 1984 году Бэрри Клиффорд и его команда использовали эту карту и современные методы полевых исследований, чтобы найти "Уиду Гэлли". Это был настоящий прорыв в археологии, который вдохновил множество других экспедиций по обнаружению затонувших объектов.

Специалисты применяли различные технологии, такие как подводная кино- и фотосъемка, чтобы фиксировать состояние находок и сохранять археологический контекст. Подъем артефактов происходил без разрушения окружающей среды и не нарушал целостность найденных объектов.

Артефакты и человеческие останки

Среди находок на "Уиде Гэлли" были оружие, монеты, керамика и даже человеческие останки. Более шести скелетов были подняты при помощи технологий сканирования, которые позволили аккуратно извлечь их из "конкреций" — натуральных "оболочек" из коррозии и песка. Конкреции позволяют сохранять находки в целостности, но обладают тем же вредным свойством: при контактировании с воздухом, материалы начинают разрушаться.

Некоторые находки были неверно интерпретированы, так как пистолеты и украшения находились не по отдельности, а в одной или нескольких конкрециях с костями. Это открывает двери к разгадке вопросов о социальной структуре пиратов: знал ли скелет орудие и где его схоронили?

Анализ останков

Задачи по идентификации останков очень сложны и чаще всего включают остеологическую экспертизу, морфологические и радиоуглеродные анализы. Эти методы помогают установить пол, возраст и даже географическое происхождение, а также выявить особенности диеты. Однако одним из главных препятствий является процесс извлечения костей из конкреции, что может занять много времени, а также потребовать усердной работы и аккуратности.

"Мы продолжим исследовать "Уиду Гэлли", поскольку это не только масштабный археологический проект, но и попытка составить полное представление о жизни и трагедии пиратов", — в разговоре с Pravda.Ru поделился инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Принципы работы подводных археологов

Работа подводных археологов требует особых принципов учета обстоятельств и условий, в которых выполняется работа. Используемые методы позволяют не нарушать целостность находок, минимизируя разрушение артефактов. Исследования показывают, что целевая изоляция и сохранение предметов являются приоритетами в археологической практике, и использование новых технологий осложняет, но в то же время упрощает этот процесс.

Каждая находка представляет собой часть более широкой мозаики жизни в прошлом. Таким образом, даже простые предметы могут быть ценными свидетельствами для историков и антропологов, помогающими восстановить картину не только морской истории, но и социальной структуры общества пиратов.

Гидрид развития технологии обнаружения

Применение современных технологий, включая рентгеновские сканеры и портативные томографы, проложило путь для новых открытий. Эти устройства позволяют археологам исследовать находки прямо на месте, предоставляя необходимую информацию для планирования дальнейшей работы. Также это дает возможность избежать контакта с воздухом, что может повредить хрупкие находки.

Ответы на популярные вопросы о пиратских открытиях

Почему затонул пиратский флагман Уида Гэлли

Корабль затонул в результате шторма и плохой навигации. Причины гибели таких судов были довольно обычными для того времени и часто становились результатом сочетания нескольких факторов.

Какие технологии используются для поиска затонувших кораблей

Для поиска затонувших кораблей применяются современное оборудование, такое как подводные дроны, эхолоты и камеры для детального обследования места крушения.

Экспертная проверка: инженер по пожарной безопасности Антон Белов, инженер-энергетик Сергей Мартынов, историк науки Сергей Белов.
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история технологии археология исследование
