Научные исследования показывают, что Арктика входит в новое климатическое состояние, полное неожиданных изменений. Одним из главных факторов является активизация микробов под арктическим льдом, которые способны кардинально менять углеродный цикл и, таким образом, влиять на климатические условия в глобальном масштабе. Исследования показывают, что эти микроорганизмы, связанные с фиксацией азота, могут повлиять на прогнозы климатических изменений.
С каждым годом глобальное потепление становится все более ощутимым, и Арктика страдает от этого как никто другой. Ледники тают, а исследователи фиксируют рост температур. Танение вечной мерзлоты не только меняет ландшафт региона, но и вызывает высвобождение метана, который является одним из сильнейших парниковых газов. Такие процессы вызывают экспоненциальное увеличение температуры, и ученые предупреждают о потенциально катастрофических последствиях.
Узкие климатические колебания в Арктике становятся все более частыми. Это происходит из-за эффекта, который называется позитивной обратной связью: таяние льдов приводит к уменьшению отражательной способности поверхности, что в свою очередь вызывает дальнейший рост температуры. Архивные данные показывают, что теплая вода сливается с ледяной, что ещё больше усиливает этот эффект.
Микробы, находящиеся в вечной мерзлоте Арктики, способны к фиксации азота и активному метаболизму при потеплении. Некоторые учёные даже предполагают, что их активизация может стать ключевым фактором, способным изменить не только локально, но и на глобальном уровне уровень CO₂ в атмосфере. Это может кардинально повлиять на экосистему всей планеты.
"Изменение климата в Арктике не просто локальная проблема, это сигнал о возможных глобальных катастрофах", — в беседе с Pravda.Ru рассказал Олег Никитин, инженер по охране окружающей среды.
По мере потепления, коммунальные сами по себе не являются источником опасности. Тем не менее, когда организмы активизируются, они начинают производить и высвобождать газы, такие как метан, в атмосферу. Увеличение концентрации метана может привести к ускорению глобального потепления и вызвать экологические катастрофы, на которые наука пока еще не готова дать ответ.
Изменение климата и активизация микробного мира в Арктике может привести к серьёзным последствиям. Животные виды, находящиеся на грани исчезновения, могут потерять свои привычные места обитания, в то время как многие экосистемы будут подвергнуты необратимым изменениям. Научные данные также показывают, что ландшафтные изменения могут повлечь за собой проблемы и для людей, зависящих от ресурсов этой зоны, сообщает Techinsider.
Экспертная проверка:
Климатолог Олег Никитин. Генетик Илья Сафронов. Эколог Денис Поляков.
