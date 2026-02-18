Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лапшин

Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA

Наука

Научные исследования показывают, что Арктика входит в новое климатическое состояние, полное неожиданных изменений. Одним из главных факторов является активизация микробов под арктическим льдом, которые способны кардинально менять углеродный цикл и, таким образом, влиять на климатические условия в глобальном масштабе. Исследования показывают, что эти микроорганизмы, связанные с фиксацией азота, могут повлиять на прогнозы климатических изменений.

Город под двумя лунами в пустыне
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Лапшин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город под двумя лунами в пустыне

С каждым годом глобальное потепление становится все более ощутимым, и Арктика страдает от этого как никто другой. Ледники тают, а исследователи фиксируют рост температур. Танение вечной мерзлоты не только меняет ландшафт региона, но и вызывает высвобождение метана, который является одним из сильнейших парниковых газов. Такие процессы вызывают экспоненциальное увеличение температуры, и ученые предупреждают о потенциально катастрофических последствиях.

Арктика и климат

Узкие климатические колебания в Арктике становятся все более частыми. Это происходит из-за эффекта, который называется позитивной обратной связью: таяние льдов приводит к уменьшению отражательной способности поверхности, что в свою очередь вызывает дальнейший рост температуры. Архивные данные показывают, что теплая вода сливается с ледяной, что ещё больше усиливает этот эффект.

Микробы в вечной мерзлоте

Микробы, находящиеся в вечной мерзлоте Арктики, способны к фиксации азота и активному метаболизму при потеплении. Некоторые учёные даже предполагают, что их активизация может стать ключевым фактором, способным изменить не только локально, но и на глобальном уровне уровень CO₂ в атмосфере. Это может кардинально повлиять на экосистему всей планеты.

"Изменение климата в Арктике не просто локальная проблема, это сигнал о возможных глобальных катастрофах", — в беседе с Pravda.Ru рассказал Олег Никитин, инженер по охране окружающей среды.

Влияние микробов на углеродный цикл

По мере потепления, коммунальные сами по себе не являются источником опасности. Тем не менее, когда организмы активизируются, они начинают производить и высвобождать газы, такие как метан, в атмосферу. Увеличение концентрации метана может привести к ускорению глобального потепления и вызвать экологические катастрофы, на которые наука пока еще не готова дать ответ.

Последствия для экосистем

Изменение климата и активизация микробного мира в Арктике может привести к серьёзным последствиям. Животные виды, находящиеся на грани исчезновения, могут потерять свои привычные места обитания, в то время как многие экосистемы будут подвергнуты необратимым изменениям. Научные данные также показывают, что ландшафтные изменения могут повлечь за собой проблемы и для людей, зависящих от ресурсов этой зоны, сообщает Techinsider.

Экспертная проверка:

Климатолог Олег Никитин. Генетик Илья Сафронов. Эколог Денис Поляков.

Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
