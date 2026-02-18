Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Радиатор планеты забился грязью: найден виновник, который за секунду выключит обогрев континента

Наука

Климатическая система Земли напоминает сложный часовой механизм, где океанические течения играют роль главного маховика. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — это гигантский "конвейер", который переносит колоссальные объемы тепла из тропиков к берегам Северной Европы. Ученые давно называют эту систему "радиатором" Старого Света, однако новое исследование Копенгагенского университета заставляет взглянуть на его стабильность с опасением.

Извержение вулкана
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Извержение вулкана

Международная группа исследователей из Института Нильса Бора обнаружила, что привычный ритм работы океана может быть нарушен не только таянием ледников, но и мощными тектоническими процессами. Анализ ледяных кернов и компьютерное моделирование показали, что критической точкой для климатического равновесия могут стать извержения вулканов, способные перевести систему в режим "заморозки" на долгие столетия.

Как работает главный радиатор Европы

Атлантическое течение AMOC обеспечивает мягкий климат в регионах, которые по географической широте должны быть покрыты льдами. Благодаря природным процессам теплообмена, Дания, Великобритания и Скандинавия получают на 5-10 градусов больше тепла, чем их соседи по ту сторону океана. Если этот механизм остановится, зимние температуры в Копенгагене могут упасть до экстремальных значений, характерных для Аляски или северных районов Сибири.

Стабильность этого "насоса" напрямую зависит от солености и температуры воды. Плотная холодная вода опускается на глубину в северных широтах, освобождая место для новых потоков теплой воды с юга. Однако приток пресной воды от тающих ледников Арктики разбавляет океан, делая воду менее плотной и замедляя циркуляцию. Ученые ведут жаркие споры о том, насколько близок коллапс этой системы в условиях глобального потепления.

"Авторы использовали низкоразрешённую версию CCSM4, и она хорошо воспроизводит обратные связи через морской лёд. Если учесть, что сейчас Арктика уже теряет солёность из-за таяния, то даже не супервулкан, а серия сильных тропических извержений может сработать как тот толчок, о котором они говорят. Для Северной Европы и западной России это означало бы резкое усиление зимних морозов на годы, а в худшем — на десятилетия", — в беседе с Pravda. Ru объяснил климатолог Максим Орлов.

Вулканы как спусковой крючок похолодания

Исследователи выявили парадоксальную связь: извержения вулканов вблизи экватора могут заморозить Европу. Крупные выбросы серы и пепла в стратосферу создают своеобразный "экран", который отражает солнечный свет. Это вызывает кратковременное, но резкое охлаждение поверхности планеты, что запускает цепную реакцию. Увеличение площади морского льда в Арктике меняет баланс плотности воды, что наносит решающий удар по течению AMOC.

В истории Земли такие события уже случались. Известные как события Дансгарда-Ошгера, эти внезапные температурные качели терзали планету во время последнего ледникового периода. Новое исследование доказывает, что именно вулканическая активность была тем фактором, который выводил океан из равновесия на тысячи лет. Физика процесса проста: пыль в атмосфере снижает приток энергии, лед наступает, а океанические течения замирают.

Для детального изучения этих процессов ученые использовали сложнейшую модель CCSM4. Она разделяет атмосферу на 26 слоев и анализирует состояние океана на глубинах более 2500 метров. Точность модели была подтверждена путем сопоставления с реальными данными метеорологических наблюдений за последние сто лет, что делает выводы датских исследователей весомыми.

Параметр влияния Последствия для климата
Выброс серы в стратосферу Снижение солнечного нагрева Земли
Рост морского льда Изменение солености и плотности воды
Замедление течения AMOC Похолодание в Европе на 10-20 градусов

Точка невозврата и уроки ледникового периода

Последний ледниковый период, длившийся сто тысяч лет, закончился около десяти тысячелетий назад. Однако механизмы, которые тогда управляли планетой, никуда не исчезли. Сегодняшняя ситуация осложняется человеческим фактором. Глобальное потепление уже "расшатало" систему, сделав ее крайне чувствительной к любым внешним воздействиям. В таком состоянии даже среднее по масштабам извержение может вызвать эффект домино.

Ученые подчеркивают, что чувствительность океана к внешним факторам оказалась выше, чем предполагалось ранее. Это означает, что климатические модели будущего должны учитывать не только концентрацию углекислого газа, но и вероятность сейсмической активности. Исследование восполняет огромный пробел в понимании того, как геологические процессы на суше управляют потоками в безднах океана.

"Интересно, что исследование фокусируется именно на экваториальных извержениях — они эффективнее создают глобальный аэрозольный экран. В ледниковый период такие события действительно могли выключать AMOC на тысячелетия, как показывают модели. Сегодняшняя система уже преднагружена пресной водой, так что геологический фактор — вулканизм — действительно стоит добавлять в долгосрочные прогнозы, хотя вероятность для XXI века остаётся низкой", — подметил в разговоре с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Прогнозы и риски для современного климата

Риск полного прекращения работы "атлантического радиатора" сегодня оценивается учеными по-разному. Одни считают это маловероятным сценарием для XXI века, другие предупреждают о неизбежности коллапса при сохранении текущих темпов таяния льдов. Но данные из Копенгагена добавляют в это уравнение неизвестную переменную. Мы не можем предсказать следующее мощное извержение, но теперь знаем, к чему оно приведет.

Важно понимать, что речь идет не просто о похолодании. Остановка AMOC вызовет перераспределение осадков по всему миру, что затронет сельское хозяйство и доступ к питьевой воде в глобальном масштабе. Изучение древних культур показывает, как резко менялась жизнь людей при климатических сдвигах. Современная цивилизация, при всей ее технологичности, остается крайне зависимой от стабильности океанических конвейеров.

"Датчане прямо пишут: AMOC может быть гораздо чувствительнее к внешним воздействиям, включая вулканизм, чем считалось ранее. Markus Jochum подчёркивает, что это даёт понимание будущих реакций. Для нас важно, что даже в условиях потепления такие внешние толчки не исчезают — они просто накладываются на антропогенный фактор. Мониторинг стратосферных аэрозолей и арктического льда становится ещё критичнее", — рассказал в интервью Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии вулканов на климат

Может ли одно извержение остановить Гольфстрим?

Одно извержение само по себе вряд ли остановит течение навсегда, но если система уже находится в критическом состоянии из-за потепления, оно может послужить фатальным толчком.

Почему именно экваториальные вулканы опаснее всего?

Пепел от извержений в тропиках быстрее и эффективнее разносится воздушными потоками по обоим полушариям, создавая глобальный охлаждающий эффект.

На сколько может упасть температура в случае остановки AMOC?

По оценкам моделей, в Северной Европе падение температуры может составить до 15-20 градусов в зимний период, что сделает климат субарктическим.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, геолог Алексей Трофимов, метеоролог Сергей Баранов.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы климат экология
Новости Все >
Волна сокращений захлестнула Россию: в зоне риска оказались те, кто меньше всего этого ожидал
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров
Донбасс как разменная монета: чего добивается Зеленский разговорами об отводе войск
Семья из Шебекино встала в тероборону — у БПЛА действует правило без права на ошибку
В Госдуме ответили на планы НАТО по размещению ядерного оружия в Эстонии
Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати... — писала газета Московский Университет 18 февраля 1949 года
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Сейчас читают
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Садоводство, цветоводство
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике Любовь Степушова Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Последние материалы
Радиатор планеты забился грязью: найден виновник, который за секунду выключит обогрев континента
Еврочиновники ломают голову, как помочь странам ЕС после разрыва с Россией, не давая денег
Волна сокращений захлестнула Россию: в зоне риска оказались те, кто меньше всего этого ожидал
Красивы с виду, но губят огород: деревья, которые высасывают почву и рушат фундамент
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
В Москве сверкает иллюминация, а в Новой Таволжанке только в январе погибло десять человек
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров
Донбасс как разменная монета: чего добивается Зеленский разговорами об отводе войск
Двери хлопают, слова ранят: что скрывается за вспышками агрессии у подростка
Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.