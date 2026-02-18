Радиатор планеты забился грязью: найден виновник, который за секунду выключит обогрев континента

Климатическая система Земли напоминает сложный часовой механизм, где океанические течения играют роль главного маховика. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — это гигантский "конвейер", который переносит колоссальные объемы тепла из тропиков к берегам Северной Европы. Ученые давно называют эту систему "радиатором" Старого Света, однако новое исследование Копенгагенского университета заставляет взглянуть на его стабильность с опасением.

Международная группа исследователей из Института Нильса Бора обнаружила, что привычный ритм работы океана может быть нарушен не только таянием ледников, но и мощными тектоническими процессами. Анализ ледяных кернов и компьютерное моделирование показали, что критической точкой для климатического равновесия могут стать извержения вулканов, способные перевести систему в режим "заморозки" на долгие столетия.

Как работает главный радиатор Европы

Атлантическое течение AMOC обеспечивает мягкий климат в регионах, которые по географической широте должны быть покрыты льдами. Благодаря природным процессам теплообмена, Дания, Великобритания и Скандинавия получают на 5-10 градусов больше тепла, чем их соседи по ту сторону океана. Если этот механизм остановится, зимние температуры в Копенгагене могут упасть до экстремальных значений, характерных для Аляски или северных районов Сибири.

Стабильность этого "насоса" напрямую зависит от солености и температуры воды. Плотная холодная вода опускается на глубину в северных широтах, освобождая место для новых потоков теплой воды с юга. Однако приток пресной воды от тающих ледников Арктики разбавляет океан, делая воду менее плотной и замедляя циркуляцию. Ученые ведут жаркие споры о том, насколько близок коллапс этой системы в условиях глобального потепления.

"Авторы использовали низкоразрешённую версию CCSM4, и она хорошо воспроизводит обратные связи через морской лёд. Если учесть, что сейчас Арктика уже теряет солёность из-за таяния, то даже не супервулкан, а серия сильных тропических извержений может сработать как тот толчок, о котором они говорят. Для Северной Европы и западной России это означало бы резкое усиление зимних морозов на годы, а в худшем — на десятилетия", — в беседе с Pravda. Ru объяснил климатолог Максим Орлов.

Вулканы как спусковой крючок похолодания

Исследователи выявили парадоксальную связь: извержения вулканов вблизи экватора могут заморозить Европу. Крупные выбросы серы и пепла в стратосферу создают своеобразный "экран", который отражает солнечный свет. Это вызывает кратковременное, но резкое охлаждение поверхности планеты, что запускает цепную реакцию. Увеличение площади морского льда в Арктике меняет баланс плотности воды, что наносит решающий удар по течению AMOC.

В истории Земли такие события уже случались. Известные как события Дансгарда-Ошгера, эти внезапные температурные качели терзали планету во время последнего ледникового периода. Новое исследование доказывает, что именно вулканическая активность была тем фактором, который выводил океан из равновесия на тысячи лет. Физика процесса проста: пыль в атмосфере снижает приток энергии, лед наступает, а океанические течения замирают.

Для детального изучения этих процессов ученые использовали сложнейшую модель CCSM4. Она разделяет атмосферу на 26 слоев и анализирует состояние океана на глубинах более 2500 метров. Точность модели была подтверждена путем сопоставления с реальными данными метеорологических наблюдений за последние сто лет, что делает выводы датских исследователей весомыми.

Параметр влияния Последствия для климата Выброс серы в стратосферу Снижение солнечного нагрева Земли Рост морского льда Изменение солености и плотности воды Замедление течения AMOC Похолодание в Европе на 10-20 градусов

Точка невозврата и уроки ледникового периода

Последний ледниковый период, длившийся сто тысяч лет, закончился около десяти тысячелетий назад. Однако механизмы, которые тогда управляли планетой, никуда не исчезли. Сегодняшняя ситуация осложняется человеческим фактором. Глобальное потепление уже "расшатало" систему, сделав ее крайне чувствительной к любым внешним воздействиям. В таком состоянии даже среднее по масштабам извержение может вызвать эффект домино.

Ученые подчеркивают, что чувствительность океана к внешним факторам оказалась выше, чем предполагалось ранее. Это означает, что климатические модели будущего должны учитывать не только концентрацию углекислого газа, но и вероятность сейсмической активности. Исследование восполняет огромный пробел в понимании того, как геологические процессы на суше управляют потоками в безднах океана.

"Интересно, что исследование фокусируется именно на экваториальных извержениях — они эффективнее создают глобальный аэрозольный экран. В ледниковый период такие события действительно могли выключать AMOC на тысячелетия, как показывают модели. Сегодняшняя система уже преднагружена пресной водой, так что геологический фактор — вулканизм — действительно стоит добавлять в долгосрочные прогнозы, хотя вероятность для XXI века остаётся низкой", — подметил в разговоре с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Прогнозы и риски для современного климата

Риск полного прекращения работы "атлантического радиатора" сегодня оценивается учеными по-разному. Одни считают это маловероятным сценарием для XXI века, другие предупреждают о неизбежности коллапса при сохранении текущих темпов таяния льдов. Но данные из Копенгагена добавляют в это уравнение неизвестную переменную. Мы не можем предсказать следующее мощное извержение, но теперь знаем, к чему оно приведет.

Важно понимать, что речь идет не просто о похолодании. Остановка AMOC вызовет перераспределение осадков по всему миру, что затронет сельское хозяйство и доступ к питьевой воде в глобальном масштабе. Изучение древних культур показывает, как резко менялась жизнь людей при климатических сдвигах. Современная цивилизация, при всей ее технологичности, остается крайне зависимой от стабильности океанических конвейеров.

"Датчане прямо пишут: AMOC может быть гораздо чувствительнее к внешним воздействиям, включая вулканизм, чем считалось ранее. Markus Jochum подчёркивает, что это даёт понимание будущих реакций. Для нас важно, что даже в условиях потепления такие внешние толчки не исчезают — они просто накладываются на антропогенный фактор. Мониторинг стратосферных аэрозолей и арктического льда становится ещё критичнее", — рассказал в интервью Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии вулканов на климат

Может ли одно извержение остановить Гольфстрим?

Одно извержение само по себе вряд ли остановит течение навсегда, но если система уже находится в критическом состоянии из-за потепления, оно может послужить фатальным толчком.

Почему именно экваториальные вулканы опаснее всего?

Пепел от извержений в тропиках быстрее и эффективнее разносится воздушными потоками по обоим полушариям, создавая глобальный охлаждающий эффект.

На сколько может упасть температура в случае остановки AMOC?

По оценкам моделей, в Северной Европе падение температуры может составить до 15-20 градусов в зимний период, что сделает климат субарктическим.

