Адская лаборатория в песках: это место хранит тайну, которая на века древнее пирамид

В одном из самых сухих мест планеты археологи нашли мумии, которые оказались древнее египетских на несколько тысячелетий. Пустыня Атакама сохранила их так, будто время остановилось. Эти находки изменили представления о ранних цивилизациях Южной Америки, сообщает Archaeology Magazine.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicolas Valdes Ortega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рука пустыни — скульптура в пустыне Атакама

Пустыня, где почти не бывает дождя

Пустыня Атакама считается одним из самых засушливых регионов мира. В отдельных районах осадки могут не выпадать годами, а среднегодовое количество влаги измеряется долями миллиметра.

Резкие перепады температур, отсутствие растительности и минимальное количество бактерий делают Атакму своеобразной природной "камерой хранения". Именно благодаря этому органические материалы — ткани, кожа, волосы — могут сохраняться тысячелетиями.

В 1917 году немецкий археолог Макс Улле обнаружил здесь мумии, возраст которых оказался значительно старше египетских. Такие находки перекликаются с другими археологическими открытиями региона, например с подводными руинами Иссык-Куля, где условия среды также сыграли роль в уникальной сохранности артефактов.

Кто такие Чинчорро

Мумии получили название по культуре Чинчорро. Радиоуглеродный анализ показал, что некоторые останки датируются 9-10 тысячами лет. Для сравнения, древнейшие египетские мумии относятся примерно к V тысячелетию до н. э.

Чинчорро жили на побережье Тихого океана, занимались рыболовством и сбором моллюсков. У них не было письменности или металлургии, однако техника мумификации отличалась сложностью: удаление внутренних органов, укрепление скелета, заполнение полостей глиной и шерстью, нанесение масок и париков.

Особенность культуры — мумифицировали всех: мужчин, женщин, детей и даже младенцев. Это отличает их от Древнего Египта, где бальзамирование долгое время оставалось привилегией элиты.

Лунная долина и следы жизни

Недалеко от Сан-Педро-де-Атакама расположена Лунная долина — ландшафт с соляными корками и дюнами, напоминающий поверхность Марса. Экстремальные условия делают регион интересным для научных исследований, включая тестирование оборудования для космических миссий.

Парадокс в том, что территория, кажущаяся полностью безжизненной, когда-то была населена людьми. Чинчорро существовали здесь веками, приспособившись к прибрежной среде и морским ресурсам. Изучение таких ландшафтов важно и для других регионов, где климат оставил след в археологической летописи, как в долине Мёртвого моря.

Почему мумии сохранились

Главную роль сыграл климат. Отсутствие влаги тормозит разложение тканей. Даже без сложных химических составов тела могли естественным образом консервироваться под слоем песка.

Чинчорро усиливали природный эффект, корректируя позы, укрепляя кости и покрывая тела глиной. Благодаря сочетанию ритуала и уникального климата мумии дошли до наших дней почти нетронутыми.

Однако примерно две тысячи лет назад традиция мумификации исчезла. Археологи не нашли свидетельств катастроф или вторжений. Причины отказа от ритуала остаются предметом дискуссий.

"Резкая смена культурных практик — частое явление в ранней истории. Социальная структура невеликих сообществ делает их особенно чувствительными к экологическим и демографическим изменениям", — отмечает антрополог Артём Климов.

Чинчорро и Древний Египет

Чинчорро

Мумификация всех членов общества.

Древнейшие известные искусственные мумии.

Проживание в экстремальной пустынной среде.

Древний Египет

Бальзамирование преимущественно элиты.

Развитая религиозная система и письменность.

Мумификация как часть государственной традиции.

Различия подчёркивают, что сложные ритуалы могли возникать в обществах с разным уровнем технологического развития.

Популярные вопросы о мумиях Чинчорро

Насколько они действительно старше египетских

Радиоуглеродный анализ подтверждает возраст некоторых мумий до 9-10 тысяч лет, что значительно древнее первых египетских образцов.

Почему их нашли именно в Атакаме

Экстремальная сухость региона обеспечила естественную сохранность органики.

Существуют ли письменные источники Чинчорро

Нет, культура не оставила письменных свидетельств, поэтому знания основаны на археологии.

Можно ли увидеть мумии сегодня

Часть экспонатов представлена в музеях Чили, остальные находятся в научных фондах.