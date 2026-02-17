Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными

С 1960 года, когда астроном Фрэнк Дрейк впервые направил радиотелескоп на звезды Тау Кита и Эпсилон Эридана, поиск техносигнатур — физических свидетельств существования внеземных технологий — не принес подтвержденных результатов.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Инопланетные сигналы

Переосмысление "Великого молчания"

В научной среде этот период в 65 лет принято называть "Великим молчанием". Традиционно отсутствие обнаружений объясняли техническими факторами: ограниченным диапазоном частот, недостаточной чувствительностью приемников или тем, что мы изучили лишь малую часть небесной сферы.

Однако новое исследование Клаудио Гримальди из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), опубликованное в журнале The Astronomical Journal, предлагает пересмотреть эту логику.

Используя аппарат байесовского статистического вывода, автор доказывает, что 65 лет тишины являются не просто отсутствием данных, а критически важным параметром. Этот параметр позволяет с высокой точностью рассчитать вероятность обнаружения сигналов в будущем и накладывает жесткие ограничения на то, где и как часто могут возникать технологические цивилизации в нашей Галактике.

Физическая модель контакта

Для анализа Гримальди использует концепцию "события контакта". Под контактом в данном контексте понимается не обмен информацией, а физическое пересечение планеты Земля электромагнитным излучением (техноизлучением), созданным другим биологическим видом или искусственным устройством.

Любой сигнал, возникший в определенной точке Млечного Пути, распространяется в пространстве со скоростью света. Если источник излучает изотропно (равномерно во всех направлениях), сигнал представляет собой расширяющуюся сферическую оболочку.

У этой оболочки есть толщина, определяемая временем работы передатчика. Чтобы человечество могло зафиксировать сигнал, Земля должна находиться внутри этой оболочки в тот момент, когда ведется наблюдение.

Согласно модели, вероятность обнаружения техносигнатуры сегодня напрямую зависит от количества аналогичных сигналов, которые пересекали орбиту Земли в прошлом, но не были зафиксированы.

Это могло произойти по нескольким причинам: поисковое оборудование в тот момент не работало, оно было настроено на другие частоты или уровень сигнала был ниже порога чувствительности существующих телескопов.

Байесовский анализ и проблема локального радиуса

Основной конфликт исследования заключается в соотношении между радиусом поиска и количеством предполагаемых цивилизаций. Гримальди задает вопрос: сколько "пропущенных" контактов должно было произойти за последние 65 лет, чтобы сегодня мы имели статистически значимые шансы на успех?

При анализе области космоса в радиусе до 1000 световых лет от Солнца математическая модель сталкивается с противоречием. Чтобы вероятность обнаружения сигнала в этой зоне была высокой, число незамеченных прохождений техноизлучения сквозь Землю за период с 1960 года должно исчисляться тысячами.

Однако расчеты показывают, что необходимое для этого количество источников излучения (цивилизаций) во многих сценариях превышает общее число потенциально обитаемых планет в этом радиусе.

Это означает, что гипотеза о наличии множества технологических обществ в ближайшем межзвездном пространстве статистически несостоятельна. Если бы они существовали и генерировали сигналы, мы бы неизбежно зафиксировали их присутствие даже при текущем уровне развития технологий, либо нам пришлось бы признать, что частота возникновения технологических видов в Галактике противоречит всем имеющимся данным о плотности звезд и планет.

Влияние продолжительности жизни техносигнатур

Важным параметром модели является время жизни техносигнатуры — период, в течение которого цивилизация генерирует детектируемое излучение.

Гримальди рассматривает два полярных сценария:

Долгоживущие сигналы: излучение, генерируемое автоматизированными системами, мегаструктурами или долговечными радиомаяками. В этом случае фронт сигнала широкий, и вероятность того, что Земля окажется в зоне его действия, выше. Но даже при таком условии для высокой вероятности обнаружения требуется плотность источников, которую мы не наблюдаем в окрестностях Солнца.

излучение, генерируемое автоматизированными системами, мегаструктурами или долговечными радиомаяками. В этом случае фронт сигнала широкий, и вероятность того, что Земля окажется в зоне его действия, выше. Но даже при таком условии для высокой вероятности обнаружения требуется плотность источников, которую мы не наблюдаем в окрестностях Солнца. Кратковременные сигналы: импульсы или передачи цивилизаций, существующих недолго. Здесь ситуация становится еще более сложной: чтобы поймать мимолетный сигнал сегодня, Галактика должна быть буквально наполнена ими.

Математический вывод однозначен: если мы ограничиваем поиск ближним космосом, нам приходится вводить крайне маловероятные допущения. Например, что цивилизации расположены не случайно, а плотно сгруппированы именно вокруг Земли, или что в последние несколько веков в Млечном Пути произошел аномальный всплеск технологического развития.

Поскольку оба варианта нарушают принцип научной объективности, ученый делает вывод о необходимости смены масштаба исследований.

Переход к галактическим масштабам

Исследование Гримальди переориентирует фокус SETI с локального поиска на глобальный. Математическая согласованность модели восстанавливается только при увеличении радиуса поиска до нескольких тысяч и даже десятков тысяч световых лет.

В масштабе всей Галактики объем пространства огромен, что позволяет статистически обосновать наличие сигналов, пересекающих Землю, без необходимости предполагать существование миллионов цивилизаций.

При увеличении дистанции общее количество планет-кандидатов растет пропорционально объему, что делает возможным обнаружение техносигнатур даже при их низкой частоте возникновения.

Однако этот подход накладывает жесткие требования на техническую часть. Сигнал, прошедший расстояние в 10 000 световых лет, будет иметь крайне низкую плотность потока энергии. Для его фиксации требуются инструменты нового поколения, такие как строящийся интерферометр SKA (Square Kilometre Array) или проект ngVLA (Next Generation Very Large Array).

Эти установки смогут детектировать излучение, эквивалентное мощности современных земных радаров, с огромных расстояний, но только при условии, что сигнал будет направленным или очень мощным.

Изотропность и направленность сигналов

Гримальди также исследует вопрос направленности сигналов. Принято считать, что цивилизации могут посылать узконаправленные сообщения конкретным звездам для экономии энергии. В таком случае вероятность контакта для случайного наблюдателя (каким является Земля) снижается на несколько порядков.

Статистический анализ показывает, что этот фактор компенсируется увеличением мощности направленного сигнала. То есть, хотя вероятность того, что луч попадет именно в Землю, крайне мала, сам такой сигнал легче обнаружить с большого расстояния из-за его высокой интенсивности.

В конечном итоге математические выводы для направленных и всенаправленных сигналов практически совпадают: поиск в глубоком космосе остается более перспективным направлением, чем изучение ближайших звездных систем.

Заключение

Главный вывод исследования заключается в том, что 65-летний период тишины — это сигнал сам по себе. Он указывает на низкую плотность технологических цивилизаций в локальном секторе Галактики и на необходимость расширения зоны поиска до масштабов всего Млечного Пути.

Это означает, что в ближайшие десятилетия акцент в проектах уровня Breakthrough Listen будет смещаться от детального изучения нескольких тысяч соседних звезд к широкополосному мониторингу миллионов удаленных объектов. Мы должны быть готовы к тому, что первый зафиксированный сигнал придет не от "соседей", а от цивилизации, находящейся на другом краю Галактики.

Математика подтверждает: шансы на успех в глубоком космосе, несмотря на колоссальные расстояния, статистически выше, чем в ближайшем окружении Солнечной системы. Мы вряд ли одни, но, скорее всего, мы очень далеко друг от друга.