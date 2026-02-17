Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Запах смерти и 35 этажей бездны: что обнаружили ученые на дне проклятого колодца

Наука

Более ста метров отвесной пустоты, резкий запах и легенды о джиннах сделали Бархаут одним из самых пугающих мест Ближнего Востока. Столетиями к воронке в пустыне Аль-Махра боялись даже приближаться, не говоря о спуске на дно. В 2021 году спелеологи всё же достигли глубины 112 метров и показали, что скрывал "колодец ада".

Человек в пещере
Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек в пещере

Где находится Бархаут и почему его считали проклятым

Бархаут расположен на востоке Йемена, в провинции Аль-Махра. Диаметр провала достигает около 30 метров, а глубина — 112 метров, что сопоставимо с высотой 30-35-этажного здания. С поверхности он выглядит как почти идеально круглая воронка с отвесными стенами. По аналогии с другими загадочными природными образованиями исследователи сравнивали его с отдельными находками, например со структурами в Сахаре.

Местные жители связывали колодец с джиннами и потусторонними силами. Существовала и более приземлённая версия: в древности сюда могли сбрасывать преступников, что усиливало слухи о криках из бездны. Дополнительный фактор страха — зловонный запах, который усиливался в жару и вызывал у людей головокружение.

Именно сочетание изоляции, ограниченного доступа и неприятного запаха превратило геологический объект в устойчивый культурный миф.

Первые попытки спуска и риски экспедиции

До 2021 года ни одна официальная научная группа не достигала дна. Летом 2021 года геологи попытались спуститься, но остановились примерно на отметке 60 метров из-за нехватки оборудования и ухудшения самочувствия.

Вторая экспедиция была подготовлена более серьёзно. Восемь спелеологов из Омана использовали профессиональные страховочные системы, альпинистское снаряжение и газоанализаторы. Они полностью прошли вертикальный участок, зафиксировали данные, взяли образцы воды, грунта и биологических остатков.

Перед спуском рассматривались версии о накоплении токсичных газов — сероводорода или метана. В условиях пустыни и карстовых полостей такие концентрации теоретически могли представлять угрозу жизни.

Что оказалось на глубине 112 метров

Картина на дне оказалась неожиданной. Внутри обнаружили сталактиты и сталагмиты, сформированные тысячелетиями карстовых процессов. Стены были покрыты минеральными отложениями, характерными для подземных пещерных систем.

Исследователи нашли воду — не просто застойные лужи, а систему ручьёв и небольших водоёмов. По предварительным данным, вода не содержала опасных концентраций токсинов. В условиях засушливого климата это выглядит особенно необычно.

Также были обнаружены змеи и останки животных и птиц, которые, вероятно, случайно падали в провал. Разложение органических остатков в замкнутом пространстве и стало источником того самого запаха, который веками подпитывал легенды. Похожие процессы разложения фиксировались и в других замкнутых экосистемах, например при наблюдениях за глубоководными впадинами.

Никаких подтверждённых археологических следов казней или мистических явлений найдено не было, сообщает дзен-канал "Полтора землекопа".

"Изолированные биотопы способны поддерживать жизнь даже в экстремальных условиях, если присутствует вода — этого достаточно для формирования небольшой, но устойчивой экосистемы" — отмечает биолог-эколог, обозреватель Pravda. Ru Аркадий Кузнецов.

Популярные вопросы о Бархауте

Опасен ли Бархаут для туристов

Объект остаётся труднодоступным и требует специального оборудования, поэтому самостоятельные спуски крайне рискованны.

Что вызывает неприятный запах

Вероятной причиной является разложение органических остатков животных в замкнутом пространстве.

Есть ли в Бархауте подземная вода

Да, внутри обнаружены ручьи и небольшие водоёмы, сформированные карстовыми процессами.

Почему его называли колодцем ада

Название возникло из-за легенд, изоляции объекта и резкого запаха, усиливавшего мистическую репутацию.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
