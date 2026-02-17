Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива

Зимой 1564 года Иван IV внезапно покинул Москву, увозя с собой не только казну и регалии. Историки уверены: вместе с царём исчезло собрание книг, которому приписывают византийское происхождение и уникальные античные тексты. Спустя века под Кремлём нашли железную дверь, но открыть её так и не дали.

Фото: Pravda.ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземный каменный коридор с дверью

Приданое Софьи Палеолог и византийский след

История библиотеки начинается задолго до Ивана Грозного. В 1472 году в Москву прибыла Софья Палеолог — племянница последнего византийского императора. По преданию, её свадебный поезд сопровождали около 70 подвод с грузом, который распорядились не вскрывать без особого указа.

Согласно легенде, речь шла о рукописях из Константинополя — греческих, латинских и древнееврейских текстах. Их якобы спрятали в подвалах Кремля, опасаясь частых пожаров. Уже в 1473 году огонь вновь охватил Москву, и подземное хранение выглядело оправданным шагом.

Если коллекция действительно существовала, она могла включать труды античных авторов и редкие богословские сочинения. Однако прямых инвентарных описей того времени не сохранилось. В споре о происхождении библиотеки часто вспоминают параллели с тайниками древних коллекций, подобными тем, что упоминаются в исследованиях некрополя Гизы.

Максим Грек и первые письменные свидетельства

Одним из первых, кто упоминал о хранилище книг, был монах и переводчик Максим Грек. Его пригласили в Москву при Василии III для работы с греческими текстами. В "Сказании" о нём говорится:

"Отверзе царские сокровища древних великих князей прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, словенским же людям отнюдь неразумны", — отмечается в памятнике письменности.

Максим Грек работал в столице около девяти лет. Позднее его обвинили в ошибках перевода и заточили в монастыре. Судьба самих фолиантов после этого периода остаётся неизвестной.

Каталог Веттермана и сомнения историков

При Иване Грозном к книгам допустили иностранца — протестантского пастора Иоганна Веттермана. По версии хроник, он составлял каталог собрания. В XIX веке в эстонском Пярну обнаружили список из 800 названий, приписываемый этому пастору.

"Книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах", — цитируется пастор в "Ливонской хронике".

Историки спорят о достоверности документа. С одной стороны, перечень слишком подробен для воспоминаний. С другой — ряд упомянутых произведений совпадает с европейскими находками более позднего времени.

"Такие списки часто создавались задним числом, но наличие перекличек с известными рукописями не позволяет полностью отвергнуть документ" — считает археолог, обозреватель Pravda.Ru Павел Синицын.

Поиски под Кремлём и железная дверь 1934 года

Попытки обнаружить "Либерию" предпринимались неоднократно. Пётр I в 1724 году санкционировал раскопки после показаний пономаря Конона Осипова, описывавшего железные двери и свинцовые печати. Работы результата не дали.

В начале XX века археолог Игнатий Стеллецкий вновь получил разрешение на исследования. В 1934 году он нашёл подземный ход от Угловой Арсенальной башни и вышел к железной двери с засовами и небольшим окном. Однако раскопки свернули по распоряжению комендатуры, а вход заложили.

Этот эпизод остаётся одним из самых обсуждаемых. Документальных объяснений прекращения работ нет. Сравнимые загадки подземных структур описывались и в работах о древних галереях Африки.

Cуществовала ли библиотека Ивана Грозного

Сторонники существования библиотеки опираются на:

Упоминания Максима Грека.

Каталог Веттермана.

Археологические находки подземных галерей Кремля.

Скептики приводят контраргументы:

Отсутствие прямых археологических доказательств книг.

Возможные пожары Москвы, уничтожившие рукописи.

Версию о поздней литературной легенде.

Таким образом, историки разделились: часть рассматривает библиотеку как реальное собрание византийских и античных текстов, другая — как миф, возникший на пересечении хроник и национального воображения, сообщает "Моя планета".

"Наличие подземных пустот не подтверждает автоматом существование хранилища, но показывает, что фортификационные системы того времени были куда сложнее, чем принято думать" — подчёркивает геолог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Трофимов.

Плюсы и минусы основных гипотез

Каждая позиция имеет аргументы.

Плюсы версии о существовании Либерии:

наличие письменных свидетельств XVI века;

традиция хранения рукописей в подземельях;

находки подземных ходов и укреплённых помещений.

Минусы:

отсутствие найденных фолиантов;

возможная утрата при пожарах;

сомнительная подлинность некоторых источников.

Популярные вопросы

Где предположительно находится библиотека

Чаще всего называют подземелья Московского Кремля, Александровскую слободу и Вологду.

Почему дверь 1934 года не вскрыли

Официальных объяснений в документах не сохранилось. Работы прекратили распоряжением комендатуры.

Сколько книг могло быть в собрании

По версии каталога Веттермана — до 800 наименований, однако достоверность списка оспаривается.