Зомби на службе ОГПУ: какой жуткий секрет порабощения разума скрывали чекисты

На Крайнем Севере десятилетиями фиксировали странные приступы, которые превращали людей в "живые зеркала". Больные повторяли чужие слова и движения, теряли память и могли уйти в тундру в сорокаградусный мороз. Ни одна из гипотез так и не дала исчерпывающего ответа.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди на севере

Когда тундра отключает волю

Первые описания необычного состояния появились в конце XIX века. В ссылке в Сибири оказались врачи и этнографы, которые обратили внимание на повторяющиеся приступы у местных жителей. Всё начиналось внезапно: крик, судороги, выгнутое тело, затем глубокий сон и полная амнезия.

Особенно пугающим считался эффект эхолалии и эхопраксии — человек механически копировал слова и жесты окружающих. Поднятая рука, сказанная фраза, шаг вперёд — всё отражалось мгновенно и неконтролируемо. Это состояние получило название "меряченье", а в народе его связывали с "зовом Полярной звезды". Подобные наблюдения за "зеркальными" реакциями напоминают описания сенсорных перегрузок, которые фиксировали исследователи при изучении атмосферных явлений в высоких широтах.

Польский этнограф Вацлав Серошевский, проведший годы в якутской ссылке, подробно описывал случаи заболевания. По его наблюдениям, чаще страдали женщины, особенно после тяжёлых родов и на фоне бытовых конфликтов. Он связывал феномен с суровыми условиями: тесные юрты, полярная ночь, однообразное питание и постоянное напряжение.

"Резкие перепады освещённости, хронический холод и сенсорная депривация могут запускать сложные реакции нервной системы, включая автоматизированные движения" — отмечает биофизик, обозреватель Pravda.Ru Алексей Корнилов.

Эпидемия без микробов

Наиболее тревожной особенностью была массовость. Приступы фиксировались не только у якутов, эвенков и чукчей, но и у русских казаков, зимовавших в Колымском крае. В отдельных случаях целые группы начинали синхронно повторять команды командира, фактически парализуя управление.

Это опровергло версию о "национальной особенности". Болезнь возникала у всех, кто длительно жил в условиях полярного климата. Врач Сергей Мицкевич описал предвестники приступа: спазмы, тошноту, боли в конечностях, ощущение замирания сердца. Он настаивал на истощении нервной системы как ключевом факторе.

Однако даже рациональное объяснение не снимало вопроса: почему десятки людей "зеркалили" одновременно? Массовый характер выглядел как эпидемия без инфекции. В научной литературе это сравнивают с коллективными реакциями, возникающими в условиях экстремальной погоды, которые также описаны в контексте климатических аномалий на высоких широтах.

Экспедиция и шесть засекреченных папок

В 1922 году исследователь Александр Барченко отправился на Сейдозеро изучать поведение саамов. Формально экспедиция занималась экономикой региона, неофициально — феноменом коллективного внушения. По возвращении были подготовлены шесть папок отчётов, которые засекретили.

Во время работы у каменных объектов участники испытывали приступы паники и признаки меряченья. Позднее Барченко был репрессирован, а материалы исчезли. До сих пор неизвестно, что именно зафиксировали исследователи — психологический эффект, геофизическую аномалию или сочетание факторов.

"Изменения геомагнитной активности способны вызывать тревожные состояния и дезориентацию, особенно в районах с сильными колебаниями поля" — считает метеоролог, обозреватель Pravda.Ru Сергей Баранов.

Витамин A или полярное сияние

Со временем появилось несколько объяснений феномена. Одни связывали приступы с гипервитаминозом A — печень белого медведя действительно содержит опасные дозы вещества. Симптомы отравления частично совпадают с описаниями приступов.

Другие исследователи обратили внимание на полярное сияние. По данным Университета Аалто, авроры способны генерировать инфразвук и электромагнитные колебания в диапазоне 8-13 Гц — частоте альфа-ритма мозга. Такое воздействие теоретически может вызывать тревогу, галлюцинации и нарушение контроля.

Первая версия объясняет индивидуальные случаи, но не массовость. Вторая учитывает природные факторы Арктики, но не отвечает, почему приступы случались и без видимого сияния. Полноценной универсальной теории до сих пор нет.

Почему феномен почти исчез

Во второй половине XX века массовые случаи практически прекратились. Электрификация снизила влияние полярной ночи. Изменился рацион, сократилось потребление экстремальных продуктов питания.

Кроме того, урбанизация и развитие психиатрии разрушили изолированные сообщества, где коллективные реакции распространялись быстрее. Людей с симптомами начали лечить медикаментозно, классифицируя состояние как неврологическое или психическое расстройство.

Тем не менее Арктика остаётся зоной повышенной нагрузки на нервную систему. Вахтовая работа, изоляция, сенсорная депривация и влияние космической погоды по-прежнему требуют внимания специалистов, сообщает "Популярная наука".

Популярные вопросы

Что такое меряченье

Это исторически описанный феномен на Крайнем Севере, связанный с приступами неконтролируемого копирования движений и слов, амнезией и паникой.

Можно ли считать его психическим заболеванием

Часть исследователей относит его к формам истерии или неврологического расстройства, однако единой классификации нет.

Опасно ли полярное сияние для здоровья

Само по себе сияние безопасно, но сопутствующие геомагнитные колебания и инфразвук теоретически могут влиять на чувствительных людей.