Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Зомби на службе ОГПУ: какой жуткий секрет порабощения разума скрывали чекисты

Наука

На Крайнем Севере десятилетиями фиксировали странные приступы, которые превращали людей в "живые зеркала". Больные повторяли чужие слова и движения, теряли память и могли уйти в тундру в сорокаградусный мороз. Ни одна из гипотез так и не дала исчерпывающего ответа.

Люди на севере
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди на севере

Когда тундра отключает волю

Первые описания необычного состояния появились в конце XIX века. В ссылке в Сибири оказались врачи и этнографы, которые обратили внимание на повторяющиеся приступы у местных жителей. Всё начиналось внезапно: крик, судороги, выгнутое тело, затем глубокий сон и полная амнезия.

Особенно пугающим считался эффект эхолалии и эхопраксии — человек механически копировал слова и жесты окружающих. Поднятая рука, сказанная фраза, шаг вперёд — всё отражалось мгновенно и неконтролируемо. Это состояние получило название "меряченье", а в народе его связывали с "зовом Полярной звезды". Подобные наблюдения за "зеркальными" реакциями напоминают описания сенсорных перегрузок, которые фиксировали исследователи при изучении атмосферных явлений в высоких широтах.

Польский этнограф Вацлав Серошевский, проведший годы в якутской ссылке, подробно описывал случаи заболевания. По его наблюдениям, чаще страдали женщины, особенно после тяжёлых родов и на фоне бытовых конфликтов. Он связывал феномен с суровыми условиями: тесные юрты, полярная ночь, однообразное питание и постоянное напряжение.

"Резкие перепады освещённости, хронический холод и сенсорная депривация могут запускать сложные реакции нервной системы, включая автоматизированные движения" — отмечает биофизик, обозреватель Pravda.Ru Алексей Корнилов.

Эпидемия без микробов

Наиболее тревожной особенностью была массовость. Приступы фиксировались не только у якутов, эвенков и чукчей, но и у русских казаков, зимовавших в Колымском крае. В отдельных случаях целые группы начинали синхронно повторять команды командира, фактически парализуя управление.

Это опровергло версию о "национальной особенности". Болезнь возникала у всех, кто длительно жил в условиях полярного климата. Врач Сергей Мицкевич описал предвестники приступа: спазмы, тошноту, боли в конечностях, ощущение замирания сердца. Он настаивал на истощении нервной системы как ключевом факторе.

Однако даже рациональное объяснение не снимало вопроса: почему десятки людей "зеркалили" одновременно? Массовый характер выглядел как эпидемия без инфекции. В научной литературе это сравнивают с коллективными реакциями, возникающими в условиях экстремальной погоды, которые также описаны в контексте климатических аномалий на высоких широтах.

Экспедиция и шесть засекреченных папок

В 1922 году исследователь Александр Барченко отправился на Сейдозеро изучать поведение саамов. Формально экспедиция занималась экономикой региона, неофициально — феноменом коллективного внушения. По возвращении были подготовлены шесть папок отчётов, которые засекретили.

Во время работы у каменных объектов участники испытывали приступы паники и признаки меряченья. Позднее Барченко был репрессирован, а материалы исчезли. До сих пор неизвестно, что именно зафиксировали исследователи — психологический эффект, геофизическую аномалию или сочетание факторов.

"Изменения геомагнитной активности способны вызывать тревожные состояния и дезориентацию, особенно в районах с сильными колебаниями поля" — считает метеоролог, обозреватель Pravda.Ru Сергей Баранов.

Витамин A или полярное сияние

Со временем появилось несколько объяснений феномена. Одни связывали приступы с гипервитаминозом A — печень белого медведя действительно содержит опасные дозы вещества. Симптомы отравления частично совпадают с описаниями приступов.

Другие исследователи обратили внимание на полярное сияние. По данным Университета Аалто, авроры способны генерировать инфразвук и электромагнитные колебания в диапазоне 8-13 Гц — частоте альфа-ритма мозга. Такое воздействие теоретически может вызывать тревогу, галлюцинации и нарушение контроля.

Первая версия объясняет индивидуальные случаи, но не массовость. Вторая учитывает природные факторы Арктики, но не отвечает, почему приступы случались и без видимого сияния. Полноценной универсальной теории до сих пор нет.

Почему феномен почти исчез

Во второй половине XX века массовые случаи практически прекратились. Электрификация снизила влияние полярной ночи. Изменился рацион, сократилось потребление экстремальных продуктов питания.

Кроме того, урбанизация и развитие психиатрии разрушили изолированные сообщества, где коллективные реакции распространялись быстрее. Людей с симптомами начали лечить медикаментозно, классифицируя состояние как неврологическое или психическое расстройство.

Тем не менее Арктика остаётся зоной повышенной нагрузки на нервную систему. Вахтовая работа, изоляция, сенсорная депривация и влияние космической погоды по-прежнему требуют внимания специалистов, сообщает "Популярная наука".

Популярные вопросы

Что такое меряченье

Это исторически описанный феномен на Крайнем Севере, связанный с приступами неконтролируемого копирования движений и слов, амнезией и паникой.

Можно ли считать его психическим заболеванием

Часть исследователей относит его к формам истерии или неврологического расстройства, однако единой классификации нет.

Опасно ли полярное сияние для здоровья

Само по себе сияние безопасно, но сопутствующие геомагнитные колебания и инфразвук теоретически могут влиять на чувствительных людей.

Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые здоровье психология исследование
Новости Все >
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
Интеграция новых регионов буксует: происходящее уже не похоже на простую некомпетентность
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Сейчас читают
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Садоводство, цветоводство
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами
Магия в хрущевке: как выжать гардеробную из пустого угла и сделать её невидимой
Бревна вместо людей: жуткая тайна Отряда 731, которую США скрывали 40 лет
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Коммунальщики помяли авто? Не чините за свой счёт: один звонок запустит машину возмездия
Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах
Адский гарем на острове смерти: почему выжившие предпочитают гибель на острых камнях
Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого
Запах смерти и 35 этажей бездны: что обнаружили ученые на дне проклятого колодца
Багажник с секретом: что за лишний груз в новой Lada отменяет траты на АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.