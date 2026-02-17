Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Бревна вместо людей: жуткая тайна Отряда 731, которую США скрывали 40 лет

Наука

История ХХ века хранит эпизоды, которые десятилетиями оставались в тени. Отряд 731 стал символом того, как наука может быть поставлена на службу разрушению. События в Маньчжурии до сих пор вызывают споры о границах ответственности и памяти.

Подземный технический коридор
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземный технический коридор

Фабрика смерти в Пинфане

У истоков проекта стоял Сиро Исии — военный микробиолог и генерал-лейтенант Императорской армии Японии. Он продвигал идею использования биологического оружия как стратегического преимущества в условиях ограниченных ресурсов. Чума, холера, сибирская язва и тиф рассматривались как инструмент войны.

Комплекс был построен в районе Пинфан неподалёку от Харбина, на территории оккупированной Маньчжурии. Формально объект назывался "Управление по водоснабжению и профилактике", однако фактически представлял собой закрытый научно-военный центр с лабораториями, тюремными корпусами и собственной инфраструктурой.

Заключённых — китайцев, корейцев, монголов и советских военнопленных — в документах обозначали термином "марута", что означало "брёвна". Такая формулировка отражала полную дегуманизацию жертв.

Эксперименты и разработка биологического оружия

Отдельное место занимали исследования холодовых травм под руководством военного врача Хисато Ёсимура. В ходе экспериментов фиксировались реакции организма на переохлаждение и последующее согревание. Эти данные впоследствии стали предметом международных дискуссий о допустимости их использования.

Параллельно велась работа по созданию бактериологического оружия. Производились возбудители чумы, холеры и сибирской язвы, которые испытывались в условиях реального заражения территорий. Точные масштабы последствий остаются предметом исторических исследований.

"Когда источники фрагментарны, особенно важно понимать культурный контекст и мотивы участников, иначе интерпретации рискуют стать мифологизированными" — отмечает антрополог, обозреватель Pravda. Ru Артём Климов.

Конец комплекса и послевоенные решения

В августе 1945 года, после вступления СССР в войну против Японии, объект в Пинфане был уничтожен. Документы и оборудование были ликвидированы. Сиро Исии вернулся в Японию.

Американская администрация под руководством Дуглас Макартур приняла решение предоставить ключевым участникам проекта иммунитет в обмен на передачу научных материалов. Часть архивов была направлена в исследовательский центр Форт-Детрик. Подробности соглашения оставались закрытыми на протяжении десятилетий, сообщает дзен-канал "Полтора инженера".

В 1949 году в Хабаровске прошёл судебный процесс над группой японских военных, причастных к разработке бактериологического оружия. Однако большинство руководителей проекта избежали полноценного международного суда. Некоторые исследователи сравнивают такие случаи с тем, как европейские археологи сталкиваются с пробелами в трактовке трагических событий прошлого, например при изучении следов древних катастроф.

Военные биопрограммы разных стран

Историки отмечают, что в XX веке несколько государств занимались разработкой биологического оружия.

  • Японская программа отличалась масштабом полевых испытаний.
  • В США и СССР акцент делался на лабораторные исследования.
  • После подписания международных конвенций биологические программы были официально свернуты.
  • Современное международное право запрещает подобные разработки.

Популярные вопросы о проекте 731

Что представлял собой отряд 731

Это подразделение Императорской армии Японии, занимавшееся разработкой и испытанием биологического оружия в 1930–1940-х годах.

Были ли наказаны руководители проекта

Часть участников предстала перед судом в СССР, однако ключевые фигуры избежали международного трибунала.

Используются ли данные этих исследований сегодня

В научной среде существует дискуссия о допустимости использования подобных материалов в медицинских исследованиях.

Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука война япония ученые история исследование биологическое оружие
