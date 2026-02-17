Тайная печать на египетском даре: невидимый мастер напомнил о себе спустя 4000 лет

Четыре тысячи лет спустя древний мастер неожиданно "вернулся" к исследователям. В музее Фитцуильяма в Кембридже на нижней стороне египетского погребального подношения обнаружили чёткий отпечаток человеческой руки. Этот след, случайно оставленный в сырой глине, стал редким прямым свидетельством работы анонимного ремесленника эпохи Среднего царства. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: wikimedia by Walkerssk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

Отпечаток под домом души

След нашли на основании так называемого "дома души" — глиняной модели, предназначенной для размещения подношений умершему. Артефакт был обнаружен ещё в 1907 году в Дейр-Рифе (Средний Египет) археологами Флиндерсом Петри и Эрнестом Маккеем и более века хранился в коллекции музея.

Во время повторного осмотра и подготовки к экспонированию сотрудники изменили угол освещения — и заметили на необработанном основании чёткий отпечаток ладони и пальцев. След не связан с реставрацией и признан подлинным.

По мнению исследователей, гончар перевернул только что вылепленную модель и положил её на землю для сушки перед обжигом. В этот момент рука оставила отпечаток в мягкой глине — без намерения сохранить его навсегда.

"Этот след является прямым проявлением человека в определенный момент в обычном действии", — отметила египтолог Хелен Струдвик в пресс-релизе музея.

По её словам, именно повседневность жеста придаёт находке особую ценность.

"Это физическое, непреднамеренное доказательство связи между ритуальным предметом и человеком, который его сформировал", — объясняет Джули Доусон.

В отличие от фараонов и знати, ремесленники редко упоминались в письменных источниках. Их имена почти не сохранились, а вклад в культуру часто оставался в тени. Отпечаток руки становится редким материальным напоминанием о реальном человеке, стоявшем за созданием ритуального объекта.

"Подобные находки важны тем, что дают археологии редкий шанс увидеть не царскую символику, а прямой след труда — то, что обычно исчезает безвозвратно", — считает антрополог, обозреватель Pravda.RU Артём Климов.

Что такое дом души

Дома души использовались в Египте в период Среднего царства (примерно 2055-1650 годы до н. э.). Они служили миниатюрной заменой погребальной часовни для людей небогатого происхождения.

Такие модели ставили над погребальной ямой. В них размещали пищевые подношения, предназначенные для умершего в загробной жизни. Архитектурные элементы — колонны, лестницы, плоские крыши — воспроизводили детали египетского жилища.

Модель из Фитцуильяма демонстрирует продуманную технику: колонны формировались на деревянной основе, покрытой глиной, а ступени создавались простым нажатием пальцев. Это говорит о быстром, но контролируемом производстве.

"История цивилизаций становится гораздо точнее, когда в ней появляется место для простого человека — ремесленника, мастера, рабочего, а не только для элитных хроник", — считает историк, обозреватель Pravda.RU Игорь Власов.

Популярные вопросы о находке

Насколько хорошо сохранился отпечаток?

След достаточно чёткий, чтобы различить форму ладони и пальцев.

Можно ли определить возраст мастера?

Нет, отпечаток не даёт точной информации о возрасте или поле.

Почему это открытие важно?

Это редкий пример прямого физического контакта между древним мастером и предметом, сохранившийся на протяжении 4000 лет.