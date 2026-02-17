Символы смерти из польской пещеры: кость медведя выдала тайные обряды прошлого

Неандертальцы могли быть куда ближе к современному человеку, чем принято считать. На это намекает находка из польской пещеры Дзядова Скала: медвежья кость с аккуратной гравировкой, которой более 120 тысяч лет. Регулярные надрезы выглядят так, будто их сделали намеренно, а не случайно — и именно это разжигает споры среди археологов о возможном символическом мышлении и даже зачатках религиозных представлений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неандертальцы у костра

Кость из Польши, которая изменила взгляд на неандертальцев

Фрагмент медвежьей кости был найден ещё в 1950-х годах, но долгие десятилетия оставался почти забытым. Только в 2024 году исследователи из Вроцлавского университета решили изучить его современными методами: 3D-моделированием, томографией и микроскопией.

Результаты оказались неожиданными. Учёные обнаружили 17 чётких надрезов, почти все из которых направлены в одну сторону. Следы указывают на то, что их нанесли за один подход, причём правшой, используя каменный инструмент.

"Даже простая повторяемость линий уже говорит о наличии замысла. Чтобы провести серию одинаковых надрезов, нужно удерживать в памяти цель и контролировать движение — это элемент планирования", — считает антрополог, обозреватель Pravda.RU Артём Климов.

Самое важное: эти отметины не похожи на следы разделки туши или снятия мяса. Их форма и расположение скорее говорят о контролируемом жесте, который имел иной смысл.

Почему эти надрезы считают символом, а не случайностью

Исследователи отмечают: царапины имеют одинаковую глубину, повторяющийся ритм и аккуратную структуру. При этом в некоторых местах видно, что автор корректировал траекторию, добиваясь нужного результата.

Такой подход сложно объяснить природными причинами или действиями животных. Скорее всего, это сознательная попытка оставить знак — пусть даже простой.

Именно поэтому находка вызвала дискуссию: могли ли неандертальцы создавать объекты, не имеющие практической пользы, но несущие смысл?

Похожие находки: намёки на ритуалы

Гравированная кость не единственная загадка. Учёные вспоминают и другие примеры.

В пещере Бруникель во Франции были обнаружены круги из сталагмитов, созданные примерно 176 тысяч лет назад. Там же нашли следы огня, но назначение сооружений до сих пор неясно.

В Испании археологи фиксировали группы черепов крупных животных, которые могли быть оставлены не случайно, а как повторяющийся жест.

Также обсуждаются захоронения в пещере Шанидар в Ираке, где раньше предполагали наличие цветочных погребений. Однако сегодня эта версия считается спорной: пыльца могла попасть туда естественным образом.

Все эти примеры объединяет одно — возможное наличие поведения, которое выходит за рамки выживания.

"Даже если мы не можем доказать существование религии, сама готовность вкладывать время и усилия в действие без прямой пользы говорит о развитой социальной структуре", — подчёркивает историк науки, обозреватель Pravda.RU Сергей Белов.

Была ли у неандертальцев религия

Вопрос о религии остаётся самым сложным. Чтобы говорить о настоящей вере, нужна система традиций, ритуалов и передача смыслов между поколениями. Археология же располагает только предметами, которые не могут рассказать историю напрямую.

Ранее существовала гипотеза о "культе медведя", популярная в начале XX века. Она основывалась на находках медвежьих черепов в пещерах. Позже эту теорию раскритиковали, но подобные открытия снова возвращают её в поле обсуждений.

Однако большинство исследователей осторожны: гравировка может говорить о символическом мышлении, но не доказывает наличие религии в привычном понимании.

Популярные вопросы о символике неандертальцев

Может ли гравировка быть случайной?

Исследователи считают это маловероятным из-за регулярности надрезов и их направления.

Значит ли это, что у неандертальцев была религия?

Нет, находка лишь указывает на возможность символического мышления, но не доказывает культ или веру.

Почему именно медвежья кость вызывает интерес?

Медведь часто фигурирует в древних мифах и обрядах, поэтому такие предметы неизбежно вызывают ассоциации с ритуалами.