Смерть пришла из тумана: загадочная сила из диких топей обнулила прошлое всей Британии

Британская доисторическая история оказалась куда драматичнее, чем считалось раньше. Новое исследование древней ДНК показало: около 4500 лет назад население островов пережило почти полную генетическую замену. Причём ключевую роль сыграли люди, которые долгое время жили в болотистых районах Европы и считались "в стороне" от крупных миграций. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в журнале Nature.

Болота, которые сохранили древнее население Европы

Когда первые земледельцы из Анатолии начали расселяться по Европе примерно с 6500 года до н. э., они быстро изменили генетический облик континента. Во многих регионах охотники-собиратели либо исчезли, либо растворились среди новых общин.

Однако дельта Рейна и Мааса на территории современных Нидерландов и Бельгии стала исключением. Из-за торфяников, затопляемых участков и сложного ландшафта сельское хозяйство там развивалось медленно, зато охота, рыболовство и собирательство оставались устойчивым источником пищи.

Генетический анализ 112 древних людей, живших между 8500 и 1700 годами до н. э., показал, что доля происхождения охотников-собирателей у них сохранялась на уровне около 50% — в то время как в других частях Европы она почти исчезла.

Не изоляция, а смешение по своим правилам

Исследователи подчёркивают: болотные сообщества не были полностью отрезаны от остального мира. Данные указывают на постепенное включение женщин из земледельческих общин, в то время как мужские линии оставались в основном местными.

Такой сценарий говорит о регулярных социальных контактах, но без резкого перехода на сельское хозяйство. Люди перенимали новые элементы культуры, не разрушая собственный уклад.

Подобная модель напоминает и другие примеры устойчивости древних обществ, где изменения происходили не через насилие, а через сложную систему брачных и хозяйственных связей.

Как возникла культура колокольчиков

Со временем жители дельты начали использовать керамику и в ограниченной форме выращивать злаки, но всё равно сохраняли основу экономики, связанную с водой. Позже, в период между 3000 и 2500 годами до н. э., в Европе появились группы, связанные с евразийскими степями.

Именно смешение степных переселенцев и болотных сообществ привело к формированию культуры колокольчиков. Генетические данные показывают, что в этой смеси сохранилась заметная доля древнего населения дельты — примерно 13-18%.

"Культура колокольчиков — это не просто археологический ярлык. Это маркер масштабной перестройки социальных структур, когда новые технологии и старые традиции временно сосуществуют", — отмечает археолог, обозреватель Pravda.RU Павел Синицын.

Новая культура сопровождалась развитием металлургии, появлением украшений из золота и характерных сосудов-"колокольчиков", но часть традиций осталась прежней — например, использование посуды для приготовления рыбы.

Массовая замена населения Британии

Примерно в 2400 году до н. э. носители этого генетического профиля пересекли Северное море и поселились в Великобритании. Сравнение ДНК показало, что их происхождение почти полностью совпадает с колокольчатыми группами из дельты Рейна-Мааса.

Демографические последствия оказались поразительными. По оценкам ученых, менее чем за столетие жители британского неолита, связанные со строительством Стоунхенджа, почти полностью исчезли из генетической картины. Модели предполагают потерю не менее 90% местного происхождения, а возможно — и почти 100%.

"Такие цифры заставляют осторожно относиться к слову 'завоевание'. Речь могла идти о сложном сочетании миграции, демографического давления и, возможно, болезней", — подчёркивает историк, обозреватель Pravda.RU Игорь Власов.

Почему это произошло: версии ученых

Причины такого быстрого вытеснения остаются предметом споров. Среди возможных объяснений называют демографическое превосходство новых групп, технологические преимущества и даже эпидемии, к которым местное население могло быть менее устойчиво.

При этом пришельцы не разрушили культурный ландшафт Британии. Они продолжали использовать мегалитические памятники и иногда расширяли их, а металлические изделия и украшения активно циркулировали между островами и континентом.

