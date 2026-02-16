Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Климатическая бомба тикает: секретные замеры в Атлантике сулят ад половине человечества

Наука

Флоридское течение кажется чем-то локальным — просто мощный поток воды между Флоридой и Багамами. Но ученые предупреждают: любые сбои в этой зоне могут стать сигналом глобальных перемен, способных затронуть климат Европы, Африки и Азии. Вопрос в том, замедляется ли течение уже сейчас или человечество пока наблюдает лишь естественные колебания. Об этом пишет The Washington Post.

Мощное морское течение
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мощное морское течение

Почему Флоридское течение так важно для планеты

Флоридское течение — одна из ключевых частей огромной системы циркуляции Атлантики, известной как AMOC (Атлантическая меридиональная обратная циркуляция). Ее часто сравнивают с конвейером: океан переносит тепло и соленую воду от экватора к северу, а затем охлажденная вода уходит обратно на глубину и движется на юг.

Именно эта система помогает удерживать климат в Европе мягче, чем он мог бы быть на тех же широтах. Если "конвейер" ослабнет, последствия будут чувствоваться далеко за пределами США.

"Роль AMOC в изменении климата заключается в переносе огромного количества тепла от экватора к полюсам", — сказал океанограф Денис Волков.

Что может случиться, если AMOC начнет разрушаться

Климатологи спорят о скорости возможных изменений, но общий сценарий тревожный. Ослабление циркуляции способно изменить распределение осадков и температур во многих регионах мира.

Среди возможных последствий называют:

  1. падение температуры в Западной Европе;

  2. сдвиг муссонов и структуры дождей в Юго-Восточной Азии;

  3. рост засух в одних районах и усиление наводнений в других;

  4. распространение болезней в новые регионы;

  5. повышение уровня моря на восточном побережье США — примерно на 30 см и более.

Некоторые страны воспринимают такую угрозу всерьез: в материале отмечается, что Исландия рассматривает риск коллапса AMOC как вопрос национальной безопасности.

Почему ученые не могут прийти к единому выводу

Исследователи согласны, что глобальное потепление способно ослабить AMOC в течение XXI века. Но вопрос, происходит ли это уже сейчас, остается спорным.

Одни работы показывают постепенное ослабление системы за последние десятилетия. Другие исследования, наоборот, не находят убедительных доказательств устойчивого падения скорости циркуляции.

Причина разногласий — сложность измерений. Океан меняется ежедневно и сезонно, а для уверенных выводов требуется десятилетия наблюдений.

Как океанографы измеряют течение между Флоридой и Багамами

Уникальность Флоридского течения в том, что его измеряют почти непрерывно уже более 40 лет. Долгое время ученые использовали необычный инструмент — старый кабель AT&T между Уэст-Палм-Бич и островом Гранд-Багама. Он фиксировал небольшие напряжения, возникающие в морской воде, а по ним можно было оценить силу течения.

Но в 2023 году этот кабель вышел из строя, предположительно был поврежден или разорван. Теперь исследователи вынуждены усиливать наблюдения с помощью приборов на дне океана и экспедиций.

Экспедиция NOAA и Университета Майами: борьба за данные

Команда Университета Майами и NOAA регулярно выходит в море на исследовательском судне F. G. Walton Smith. Их задача — собрать данные о скорости течения, температуре, солености и плотности воды.

Во время одного из рейсов океанограф Райан Смит столкнулся с поломкой оборудования: прибор CTD-rosette, который опускают на сотни метров, внезапно перестал передавать информацию. Исправить ситуацию удалось только после замены кабеля, и данные снова начали поступать.

Такие экспедиции важны не только для текущих расчетов. Они формируют базу наблюдений, которая поможет будущим поколениям ученых понять, меняется ли океан необратимо.

"Чем сложнее система наблюдений, тем выше цена каждой поломки: потеря даже одного источника данных может исказить долгосрочную картину и привести к ошибочным выводам", — считает аналитик центра мониторинга безопасности, обозреватель Pravda.RU Илья Соколов.

Популярные вопросы о Флоридском течении и AMOC

Что такое AMOC простыми словами?

Это система течений в Атлантике, которая переносит теплую воду на север и возвращает охлажденную воду обратно на юг.

Почему таяние льдов может ослабить AMOC?

Пресная вода делает океан менее соленым и плотным, из-за чего вода хуже опускается вниз и "конвейер" начинает работать слабее.

Может ли ослабление AMOC вызвать похолодание в Европе?

Да, ученые считают, что Западная Европа может стать заметно холоднее из-за уменьшения переноса тепла.

Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат флорида глобальное потепление
