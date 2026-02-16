Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии

Космология долгое время игнорировала магнитные поля, считая их лишь вторичным эффектом эволюции звезд и галактик. Однако за последние десятилетия данные наблюдений заставили ученых пересмотреть эту позицию.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Магнитные поля Вселенной

Тайна магнитного каркаса Вселенной

Оказалось, что магнитные поля существуют даже там, где нет ни звезд, ни плотных газовых облаков — в гигантских пустотах (войдах), разделяющих галактические нити. Эти поля обладают колоссальными размерами и строго определенной структурой, которую невозможно объяснить простыми астрофизическими процессами.

Проблема заключается в том, что стандартная физика не дает четкого ответа на вопрос, откуда взялась эта энергия. Существующие гипотезы, связывающие магнетизм с первыми мгновениями после Большого взрыва, сталкиваются с непреодолимыми математическими трудностями: либо поля получаются слишком слабыми, либо их масштаб оказывается слишком малым, чтобы сохраниться до наших дней в условиях постоянного расширения пространства.

Группа физиков-теоретиков из Канады, Швейцарии и Южной Кореи предложила новое решение, связывающее две основные загадки — происхождение магнитного скелета Вселенной и природу темной материи.

Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, магнитные поля являются прямым следствием динамики сверхлегкой темной материи, которая начала активно взаимодействовать с излучением на сравнительно поздних этапах развития космоса.

Тупик классических теорий

Сначала необходимо осознать масштаб проблемы первичного магнетизма. Астрономы фиксируют магнитные поля в межгалактическом пространстве, изучая гамма-излучение от далеких блазаров — активных ядер галактик.

Если бы в пустотах не было магнитных полей, высокоэнергетические фотоны от этих источников взаимодействовали бы с фоновым светом Вселенной и создавали бы определенный каскад вторичных частиц. Отсутствие этого каскада в наблюдениях однозначно указывает на наличие магнитного фона с индукцией не менее 10 в минус 17-й степени Гаусс.

Долгое время считалось, что эти поля родились в эпоху инфляции — фазу экстремального расширения пространства сразу после рождения Вселенной. Но расчеты показывают, что в процессе расширения плотность энергии таких полей падает быстрее, чем плотность обычного вещества.

К тому моменту, когда начали формироваться первые структуры, инфляционные поля должны были стать практически незаметными. Из-за расширения Вселенной линии магнитного поля растягиваются, и их интенсивность падает пропорционально квадрату масштабного фактора.

Другая теория предполагала возникновение полей во время космологических фазовых переходов, например, при разделении фундаментальных взаимодействий. Но и здесь возникла проблема масштаба: физические процессы того периода могли создавать поля лишь на очень малых расстояниях, которые быстро разрушались из-за хаотических движений ранней плазмы.

В итоге ученые оказались перед фактом: магнитные поля в пустотах существуют, но ни один из механизмов, работавших в первые доли секунды после Большого взрыва, не может объяснить их присутствие сегодня.

Темная материя как активная среда

Авторы нового исследования — Роберт Бранденбергер, Юрг Фрёлих и Хао Цзяо — предложили пересмотреть роль темной материи. Вместо того чтобы считать ее инертным веществом, которое лишь создает гравитационные колодцы для обычных звезд, они представили ее как динамическое поле со специфическими квантовыми свойствами.

В их модели темная материя состоит из сверхлегких частиц — аксионов или аксионоподобных частиц. Масса таких частиц ничтожно мала и составляет порядка 10 в минус 20-й степени электронвольт, что в миллиарды миллиардов раз меньше массы электрона.

При такой массе темная материя ведет себя не как скопление отдельных точек или пыли, а как когерентное классическое поле, которое равномерно заполняет весь наблюдаемый объем Вселенной.

Главная физическая характеристика этого поля — его способность к осцилляциям. В ранней Вселенной, когда температура была экстремально высокой, это поле оставалось замороженным из-за высокого трения, вызванного расширением пространства (так называемое хаббловское затухание).

Однако, когда Вселенная остыла и скорость расширения снизилась до уровня, сопоставимого с массой этих частиц, аксионное поле вышло из состояния покоя и начало периодически изменять свою амплитуду. Эти колебания происходят повсеместно и синхронно, превращая темную материю в гигантский источник энергии, готовый к передаче другим полям.

Физика резонанса: механизм передачи энергии

Основная идея исследования строится на взаимодействии аксионного поля с электромагнитным фоном. В физике высоких энергий существует понятие связи между различными полями, которая определяется структурой Лагранжиана системы.

У аксионной темной материи есть специфический канал связи с фотонами, частицами света. Этот канал описывается математическим выражением, которое связывает значение аксионного поля с тензором электромагнитного поля.

Ученые математически доказали, что когда аксионное поле начинает свои колебания, оно создает условия для тахионной нестабильности электромагнитного сектора. В данном контексте это означает, что случайные фоновые колебания электромагнитного поля, которые всегда присутствуют в пространстве как квантовый шум, начинают лавинообразно усиливаться.

Энергия, накопленная в массе темной материи, начинает перекачиваться в магнитную энергию. Этот процесс называется параметрическим резонансом. Он протекает в несколько этапов:

Запуск осцилляций: аксионное поле активируется в эпоху рекомбинации, когда Вселенной было около 380 000 лет. В это время электроны объединились с протонами, сформировав нейтральный водород. Космос стал прозрачным, и электромагнитные волны получили возможность распространяться без постоянного рассеяния на свободных электронах. Это было идеальное окно для начала генерации магнитных полей.

аксионное поле активируется в эпоху рекомбинации, когда Вселенной было около 380 000 лет. В это время электроны объединились с протонами, сформировав нейтральный водород. Космос стал прозрачным, и электромагнитные волны получили возможность распространяться без постоянного рассеяния на свободных электронах. Это было идеальное окно для начала генерации магнитных полей. Экспоненциальный рост: благодаря специфической связи между полями, одна из компонент электромагнитного поля начинает расти со скоростью, значительно превышающей скорость расширения Вселенной. Этот рост продолжается до тех пор, пока обратное влияние созданных магнитных полей не начнет подавлять колебания самой темной материи.

Важнейшим аспектом этого механизма является избирательность. Колебания темной материи усиливают только те магнитные линии, которые имеют определенную пространственную закрученность, называемую спиральностью.

Почему спиральность гарантирует выживание

Обычное магнитное поле, созданное хаотичным движением плазмы, быстро распадается из-за процессов диффузии и расширения пространства. Но спиральные магнитные поля, в которых силовые линии закручены подобно нитям каната, обладают уникальным свойством. В магнитной гидродинамике они подвержены явлению обратного энергетического каскада.

В отличие от большинства физических систем, где энергия со временем переходит от крупных структур к мелким (например, большие вихри в воде распадаются на маленькие), спиральный магнетизм ведет себя противоположным образом. Энергия перетекает от мелких масштабов к более крупным.

Это происходит потому, что топологическая сложность закрученного поля (его спиральность) является сохраняющейся величиной. Чтобы уменьшить энергию, поле вынуждено увеличивать свой пространственный масштаб.

Это означает, что магнитные поля, рожденные аксионным полем на относительно небольших расстояниях, со временем объединяются, становясь крупнее и стабильнее. Авторы работы рассчитали, что такой механизм позволяет создать магнитные структуры размером в 1 мегапарсек, что составляет около 3,26 миллионов световых лет.

Это в точности соответствует масштабам современных межгалактических пустот. Расчетная сила этих полей — порядка 10 в минус 15-й степени Гаусс — не только соответствует современным наблюдательным данным, но и объясняет, почему эти поля не исчезли за миллиарды лет эволюции Вселенной.

Космологический детектор

Предложенная модель меняет представление о том, как наука может изучать темную материю. До сих пор все попытки зафиксировать аксионы в земных лабораториях с помощью сверхпроводящих магнитов и резонаторов не принесли прямого успеха. Взаимодействие этих частиц с обычным веществом слишком слабо для существующих приборов.

Работа Бранденбергера и коллег показывает, что сама Вселенная является гигантской лабораторией. Если магнитные поля в пустотах действительно имеют спиральную структуру и те характеристики, которые предсказывает модель, это станет самым весомым косвенным доказательством существования ультралегкой темной материи.

Мы получаем возможность изучать частицы, которые невозможно поймать на Земле, просто анализируя структуру вакуума на расстояниях в миллионы световых лет. Теперь ученые получили конкретные предсказания, которые можно проверить с помощью новых радиоинтерферометров и анализа поляризации реликтового излучения.

Обнаружение специфической закрученности магнитных линий в войдах будет означать, что скрытая масса Вселенной — это не статичный балласт, а активный фактор, сформировавший магнитный каркас мироздания.

Исследование демонстрирует, что современная космология переходит к анализу Вселенной как единой взаимосвязанной системы. Магнитные поля в пустотах перестают быть изолированной аномалией. Они становятся связующим звеном между физикой элементарных частиц и глобальной архитектурой космоса.

Магнетизм пустоты — это не отсутствие материи, а результат работы невидимого аксионного механизма, который продолжает определять физические свойства пространства спустя миллиарды лет после своего запуска.

Это открытие позволяет рассматривать темную материю не как абстрактную математическую добавку, а как реальную физическую среду, влияние которой на эволюцию Вселенной гораздо глубже, чем считалось ранее.