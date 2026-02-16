Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно

Наука

Осенью 1945 года, когда страна только начинала подниматься из руин после войны, в штабах ВМФ приняли решение, о котором официально почти не говорили. Три советские подлодки якобы отправились к берегам Антарктиды — туда, где на картах фигурировала немецкая база. История этой операции до сих пор окружена домыслами и версиями. 

Когда гибель фюрера вызвала сомнения

В конце апреля 1945 года в Берлине нашли обгоревшие останки, объявленные телами Адольфа Гитлера и Евы Браун. Опознание проводилось по зубным протезам и фрагментам костей, однако вокруг процедуры сразу возникли вопросы.

Советские спецслужбы начали собственную проверку. Допрашивались свидетели, изучались детали последних дней в бункере. Обращало на себя внимание, что за несколько дней до предполагаемого самоубийства возле бункера расчистили площадку для посадки самолета, а самого фюрера почти никто не видел.

Версию самоубийства публично оспаривать не стали, но альтернативные сценарии побега изучались. На этом фоне особый интерес вызвали документы, найденные в штабе немецкого флота.

Карты к Антарктиде и миф о Новой Швабии

Среди архивов обнаружили карты с маршрутами подводных лодок к Земле Королевы Мод в Антарктиде. Были отмечены глубины, возможные подледные участки и координаты предполагаемой базы.

Известно, что Германия действительно проводила антарктическую экспедицию в 1938–1939 годах, в ходе которой исследовался регион, получивший название Новая Швабия. Историки связывают эти исследования с поиском территорий для промыслов и научных работ, а не с созданием "входов во внутреннюю Землю".

Тем не менее в публикации утверждается, что разведка решила проверить возможное существование базы и возможные пути эвакуации высокопоставленных нацистов.

Показания пленного офицера

Согласно тексту, в сентябре 1945 года был допрошен капитан-лейтенант Вернер Браун, адъютант командира 21-й подводной флотилии. Он подтвердил существование базы в Антарктиде и отправку туда субмарин в последние недели войны.

На основании этих показаний якобы было принято решение об экспедиции. К берегам Антарктиды направили три подлодки проекта "Катюша" — К-56, К-51 и К-53. Их оснастили вооружением, навигационным оборудованием и укомплектовали опытными экипажами. Об этом сообщает Дзен-канал "Расшифровано".

Переход через океаны и загадочные сигналы

В публикации утверждается, что у Земли Королевы Мод акустики зафиксировали подводные объекты со скоростью до 66 узлов — при том что субмарины 1945 года развивали лишь 15–20 узлов. По версии автора, они маневрировали рядом с советскими лодками, после чего миссию решили прекратить.

Однако такие заявления требуют осторожности: акустические системы того времени часто давали искажения, а под водой могли фиксироваться природные явления — айсберги, течения, животные или кавитационные шумы.

"Даже современные системы гидроакустики иногда принимают природные шумы за техногенные объекты, а в 1940-х ошибка интерпретации сигнала была почти неизбежной", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda.RU Лапшин Дмитрий .

Что известно о немецкой базе на самом деле

Через несколько лет Советский Союз начал активные антарктические исследования. Однако официальные данные не подтверждают боевой операции подлодок в 1945 году.

Историки сходятся во мнении, что Германия действительно строила метеостанции в Арктике и имела планы по расширению присутствия в полярных регионах. Но достоверных свидетельств о крупной действующей базе в Антарктиде с военной инфраструктурой не найдено.

Сообщения о складах ценностей и заброшенных сооружениях относятся скорее к жанру альтернативной истории, чем к подтвержденным фактам.

"Антарктида — идеальная почва для мифов: регион труднодоступен, а любые реальные экспедиции долго оставались закрытыми для широкой публики, что и породило десятки легенд", — считает климатолог, обозреватель Pravda.RU Орлов Максим .

Популярные вопросы о советских подлодках у берегов Антарктиды

Были ли советские подлодки в Антарктиде в 1945 году?

Официальных подтверждений такой операции в открытых архивах нет.

Существовала ли немецкая база в Антарктиде?

Известна довоенная экспедиция Германии, но доказательств крупной военной базы не найдено.

Могли ли подводные объекты двигаться со скоростью 66 узлов?

Для техники 1945 года такая скорость под водой была практически невозможной.

Темы наука история антарктида вторая мировая война
