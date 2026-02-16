Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Андреев

Тайная миссия в Арктике: зачем разведка Третьего рейха искала дыру в центре Земли

Наука

Теория о полой Земле звучит как фантастика, но интерес к ней не исчезает уже столетиями. Легенды о подземных мирах всплывают то в старых мифах, то в книгах путешественников, а иногда — в сообщениях о научных открытиях. Особенно интригуют случаи, когда подобные идеи неожиданно начинают перекликаться с исследованиями геофизиков. 

Арктика
Фото: Wikipedia by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Наука и полости внутри Земли: что на самом деле нашли ученые

С точки зрения геологии идея огромной пустоты внутри Земли несостоятельна: строение коры, мантии и ядра изучено с помощью сейсмических волн.

В статье упоминается анализ землетрясения 1994 года в Боливии, где моделирование якобы выявило гигантскую "пустоту" на глубине около 660 км. Однако в науке под такими терминами обычно понимают не реальную полость, а зоны с иной плотностью, температурой или составом пород, которые лишь по данным отражения волн выглядят как "пустоты".

Почему идея полой Земли снова и снова возвращается

Интерес к этой теме держится не только на науке, но и на богатой культурной базе. Легенды о загадочной подземной стране Агартха известны во многих традициях и особенно часто всплывают в тибетских и северных преданиях.

В конце XIX — начале XX века подобные истории стали популярными и в Европе. Это совпало с эпохой экспедиций, географических открытий и активного интереса к мистике, эзотерике и скрытым знаниям.

Оссендовский и тибетские легенды о подземном мире

Одним из людей, кто подробно описывал слухи о "жизни под мантией", стал Фердинанд Оссендовский. Он утверждал, что во время путешествий через Китай и Тибет слышал рассказы местных лам о цивилизации, которая якобы живет внутри Земли и значительно опережает человечество в развитии.

По этим легендам входы в подземный мир могли располагаться в тибетских горах или в районе полюсов. Оссендовский изложил услышанное в книге "И звери, и люди, и боги".

Николай Рерих и повторение тех же мотивов

Схожие истории упоминал и Николай Рерих, побывавший в Гималаях в конце 1920-х годов. Для сторонников теории полой Земли это выглядело как подтверждение: разные путешественники слышали одни и те же рассказы независимо друг от друга.

Как Обручев превратил легенду в литературную гипотезу

Академик Владимир Обручев отмечал, что ему известны лишь две художественные попытки рассказать о путешествии в глубины Земли — у Жюля Верна и Артура Конан Дойла. Его раздражали ошибки и неправдоподобность в этих сюжетах, поэтому он решил создать более реалистичную версию на основе легенд.

Так появился роман "Плутония", в котором автор связал вход в подземный мир с архипелагом Земля Франца-Иосифа. Именно этот регион позже начал фигурировать в конспирологических теориях особенно часто. Об этом сообщает Дзен-канал "Всемирная история глазами Юрия Абарина".

Немецкие экспедиции в Арктику и исчезнувшие материалы

В 1931 году дирижабль "Граф Цеппелин" совершил арктический полёт и изучал Землю Франца-Иосифа. Утверждается, что часть материалов экспедиции оказалась утрачена или "засвечена".

Это породило слухи, будто немцы искали не только маршруты и погодные данные, но и нечто иное — а пробелы в документах лишь усилили конспирологические версии.

Тайная база на Земле Александры и загадочные тоннели

История развивается вокруг немецкого рейдера "Комет", который на две недели исчез во время северного маршрута. Предполагается, что он мог заходить к Земле Франца-Иосифа.

Позже советский лётчик Валентин Аккуратов якобы сообщал о найденном на острове Земля Александры заброшенном подземном бункере с припасами и оборудованием.

По версии публикации, там могла располагаться база с мастерскими и инфраструктурой для обслуживания подлодок.

"Арктика всегда была зоной повышенной секретности, и многие пробелы в архивах объясняются не мистикой, а особенностями военной логистики и закрытых маршрутов. Отсутствие документов само по себе не является доказательством скрытых сенсаций", — считает cпециалист по авиационной безопасности полётов, обозреватель Pravda.RU Игорь Кузьмин.

Почему такие истории легко превращаются в запретную правду

Засекреченность всегда рождает подозрения: пещеры, подземные ходы и закрытые базы легко воспринимаются как "доказательство" тайны.

Однако Арктика — стратегический регион, поэтому секретность там чаще объясняется военными задачами, логистикой, суровым климатом и использованием объектов как складов или научных станций.

Популярные вопросы о теории полой Земли

Почему ученые говорят о "пустотах" в недрах?

Чаще всего речь идет о зонах с другой плотностью или структурой, а не о реальных полых пространствах.

Где, по легендам, находятся входы в подземный мир?

В подобных теориях чаще всего упоминают Тибет, Гималаи, а также районы Северного и Южного полюсов.

Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы земля наука история арктика
Новости Все >
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
Сейчас читают
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Садоводство, цветоводство
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Садоводство, цветоводство
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Последние материалы
Зачем грызть кормовую? Морковь, которая растет сахарной даже в плохой земле
Вкус детства без капли крема: секрет влажного торта с хрустящей корочкой и глазурью
Креветки раскрываются за 40 секунд: этот соус делает их сочными, нежными и ароматными
Подруги будут пытать расспросами: этот элемент сделает вашу ванную самой стильной
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Соседи учуют аромат и придут за рецептом: этот десерт сводит с ума своей нежностью
Конец света уже близко? Одна аномалия в Антарктиде грозит затопить все мегаполисы
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Бетон теряет прочность из-за мелочи: правильный порядок спасает раствор от сгустков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.