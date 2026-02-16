Тайная миссия в Арктике: зачем разведка Третьего рейха искала дыру в центре Земли

Теория о полой Земле звучит как фантастика, но интерес к ней не исчезает уже столетиями. Легенды о подземных мирах всплывают то в старых мифах, то в книгах путешественников, а иногда — в сообщениях о научных открытиях. Особенно интригуют случаи, когда подобные идеи неожиданно начинают перекликаться с исследованиями геофизиков.

Фото: Wikipedia by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Наука и полости внутри Земли: что на самом деле нашли ученые

С точки зрения геологии идея огромной пустоты внутри Земли несостоятельна: строение коры, мантии и ядра изучено с помощью сейсмических волн.

В статье упоминается анализ землетрясения 1994 года в Боливии, где моделирование якобы выявило гигантскую "пустоту" на глубине около 660 км. Однако в науке под такими терминами обычно понимают не реальную полость, а зоны с иной плотностью, температурой или составом пород, которые лишь по данным отражения волн выглядят как "пустоты".

Почему идея полой Земли снова и снова возвращается

Интерес к этой теме держится не только на науке, но и на богатой культурной базе. Легенды о загадочной подземной стране Агартха известны во многих традициях и особенно часто всплывают в тибетских и северных преданиях.

В конце XIX — начале XX века подобные истории стали популярными и в Европе. Это совпало с эпохой экспедиций, географических открытий и активного интереса к мистике, эзотерике и скрытым знаниям.

Оссендовский и тибетские легенды о подземном мире

Одним из людей, кто подробно описывал слухи о "жизни под мантией", стал Фердинанд Оссендовский. Он утверждал, что во время путешествий через Китай и Тибет слышал рассказы местных лам о цивилизации, которая якобы живет внутри Земли и значительно опережает человечество в развитии.

По этим легендам входы в подземный мир могли располагаться в тибетских горах или в районе полюсов. Оссендовский изложил услышанное в книге "И звери, и люди, и боги".

Николай Рерих и повторение тех же мотивов

Схожие истории упоминал и Николай Рерих, побывавший в Гималаях в конце 1920-х годов. Для сторонников теории полой Земли это выглядело как подтверждение: разные путешественники слышали одни и те же рассказы независимо друг от друга.

Как Обручев превратил легенду в литературную гипотезу

Академик Владимир Обручев отмечал, что ему известны лишь две художественные попытки рассказать о путешествии в глубины Земли — у Жюля Верна и Артура Конан Дойла. Его раздражали ошибки и неправдоподобность в этих сюжетах, поэтому он решил создать более реалистичную версию на основе легенд.

Так появился роман "Плутония", в котором автор связал вход в подземный мир с архипелагом Земля Франца-Иосифа. Именно этот регион позже начал фигурировать в конспирологических теориях особенно часто. Об этом сообщает Дзен-канал "Всемирная история глазами Юрия Абарина".

Немецкие экспедиции в Арктику и исчезнувшие материалы

В 1931 году дирижабль "Граф Цеппелин" совершил арктический полёт и изучал Землю Франца-Иосифа. Утверждается, что часть материалов экспедиции оказалась утрачена или "засвечена".

Это породило слухи, будто немцы искали не только маршруты и погодные данные, но и нечто иное — а пробелы в документах лишь усилили конспирологические версии.

Тайная база на Земле Александры и загадочные тоннели

История развивается вокруг немецкого рейдера "Комет", который на две недели исчез во время северного маршрута. Предполагается, что он мог заходить к Земле Франца-Иосифа.

Позже советский лётчик Валентин Аккуратов якобы сообщал о найденном на острове Земля Александры заброшенном подземном бункере с припасами и оборудованием.

По версии публикации, там могла располагаться база с мастерскими и инфраструктурой для обслуживания подлодок.

"Арктика всегда была зоной повышенной секретности, и многие пробелы в архивах объясняются не мистикой, а особенностями военной логистики и закрытых маршрутов. Отсутствие документов само по себе не является доказательством скрытых сенсаций", — считает cпециалист по авиационной безопасности полётов, обозреватель Pravda.RU Игорь Кузьмин.

Почему такие истории легко превращаются в запретную правду

Засекреченность всегда рождает подозрения: пещеры, подземные ходы и закрытые базы легко воспринимаются как "доказательство" тайны.

Однако Арктика — стратегический регион, поэтому секретность там чаще объясняется военными задачами, логистикой, суровым климатом и использованием объектов как складов или научных станций.

Популярные вопросы о теории полой Земли

Почему ученые говорят о "пустотах" в недрах?

Чаще всего речь идет о зонах с другой плотностью или структурой, а не о реальных полых пространствах.

Где, по легендам, находятся входы в подземный мир?

В подобных теориях чаще всего упоминают Тибет, Гималаи, а также районы Северного и Южного полюсов.