Конец света уже близко? Одна аномалия в Антарктиде грозит затопить все мегаполисы

Антарктический ледник Туэйтс всё чаще называют одним из главных "слабых звеньев" планеты. Его ускоряющееся таяние может повлиять на уровень Мирового океана и судьбу прибрежных городов. Чтобы замедлить катастрофический сценарий, международные специалисты рассматривают необычное решение — установить на морском дне гигантскую подводную завесу, которая должна перекрыть путь тёплым течениям. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему ледник Туэйтс вызывает тревогу

Ледник Туэйтс расположен в Западной Антарктиде и считается одним из самых крупных и стратегически важных на континенте. Его ширина достигает 120 километров, а толщина в некоторых местах превышает 2000 метров.

Учёные отмечают, что ледник играет роль природного "замка" для всей ледяной системы региона. Если он продолжит разрушаться, процесс может запустить цепную реакцию, которая ускорит таяние окружающих ледников.

"Стабильность таких массивов зависит не только от температуры воздуха, но и от сложных процессов в океане, поэтому любые инженерные решения должны учитывать долгосрочные сценарии климата", — считает климатолог, обозреватель Pravda.RU Орлов Максим .

По данным Международного сотрудничества по ледникам Туэйтс, объём льда, который уходит в океан, более чем удвоился с 1990-х по 2010-е годы. Сейчас на этот ледник приходится около 8% современного повышения уровня моря.

В чём основная проблема: тёплая вода подо льдом

Главная опасность заключается в том, что тёплая океанская вода всё активнее просачивается под ледник и разрушает его снизу. Это ускоряет таяние и ослабляет ледяную массу у основания.

Ситуацию осложняет геофизика региона: ледник расположен на участке дна, который наклонён внутрь континента. Такая конфигурация делает систему особенно нестабильной и способствует дальнейшему отступлению льда.

Что предлагают учёные: подводная завеса

В рамках проекта Seabed Curtain исследователи предлагают установить огромный мягкий барьер, закреплённый на дне океана. Он должен замедлить приток тёплых течений к основанию ледника.

Планируемые параметры впечатляют:

  • длина — более 80 километров;
  • высота — около 150 метров;
  • установка на глубине примерно 650 метров.

Рассматриваются два варианта конструкции: либо сплошной занавес, либо система сегментов, которые лучше адаптируются к приливам и движениям воды.

По словам бывшего министра Норвегии Марианны Хаген, идея заключается в том, чтобы "перекрыть источник" потепления воды и таким образом уменьшить разрушение ледника.

Где тестируют проект

Прежде чем говорить о строительстве в Антарктиде, систему проверяют в условиях Норвегии. Экспериментальный занавес уже испытывали в северных фьордах совместно с Арктическим университетом Норвегии.

Ещё одной площадкой стал Ван-Мийен-фьорд на архипелаге Шпицберген — полярная зона, где можно оценить влияние барьера на течение и гидрологию.

"Даже если технология сработает в фьордах, важно помнить, что любое вмешательство в океанские течения может менять экосистемы, а последствия будут заметны не сразу", — считает эколог, обозреватель Pravda.RU Поляков Денис .

Политический вопрос: кто может строить в Антарктиде

Антарктида не принадлежит ни одной стране. Район ледника Туэйтс находится на Земле Мэри Берд, где официальные территориальные претензии отсутствуют.

Договор об Антарктике 1959 года запрещает военную и коммерческую деятельность и делает ставку на научное сотрудничество. Поэтому любое крупное сооружение может вызвать международные споры, опасения милитаризации и попыток скрытого контроля над регионом.

Авторы проекта подчёркивают: реализовать его можно только коллективно, при прозрачном международном управлении.

Популярные вопросы о леднике Туэйтс и проекте завесы

Почему именно ледник Туэйтс так важен?

Он удерживает часть ледяного щита Западной Антарктиды и влияет на рост уровня океана.

Что должна сделать подводная завеса?

Замедлить проникновение тёплой воды под ледник и уменьшить таяние у основания.

Может ли завеса остановить глобальное потепление?

Нет, она не решает причину проблемы. Главный фактор — выбросы парниковых газов.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
