Три тени в зелёном аду Амазонии: как город Z из бреда учёного оказался реальностью

Весной 1925 года британский исследователь Перси Фосетт ушёл в амазонские джунгли искать затерянный город — и исчез навсегда. Почти сто лет его считали мечтателем, одержимым мифом. Но современные археологические открытия заставили взглянуть на его гипотезу иначе.

Кто такой Перси Фосетт

Перси Харрисон Фосетт был офицером британской армии, картографом и исследователем Южной Америки. С начала XX века он участвовал в нескольких экспедициях по картографированию границ Бразилии и Боливии.

Он прославился выносливостью, умением работать в экстремальных условиях и способностью налаживать контакт с местными племенами. Однако его главной идеей стала теория о существовании древней развитой цивилизации в глубинах Амазонии.

Фосетт называл предполагаемый центр этой цивилизации "городом Z".

"В начале XX века идея развитой урбанистической культуры в Амазонии выглядела вызовом научной картине мира. Исследователь шёл против господствующих представлений о "пустых" тропиках", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda.Ru Сергей Белов.

Что такое город Z

Исследователь опирался на старые португальские документы, в частности на так называемый "Manuscript 512". В нём описывался каменный город с арками и монументальными сооружениями, найденный в бразильской глубинке в XVIII веке.

В начале XX века идея о сложной урбанистической культуре в Амазонии казалась фантастической. Тогда считалось, что тропические леса не могли поддерживать крупные поселения из-за бедных почв и изоляции.

Тем не менее Фосетт был убеждён, что древние жители могли создать развитую инфраструктуру задолго до прихода европейцев.

Последняя экспедиция 1925 года

В апреле 1925 года Фосетт отправился в свою последнюю экспедицию. С ним были его 21-летний сын Джек и друг семьи Рейли Риммел. Они вышли из Куябы и направились вдоль реки Шингу.

Последняя стоянка, известная как "Dead Horse Camp", стала точкой, откуда Фосетт отправил письмо жене. В нём он писал, что не стоит организовывать спасательные операции в случае их исчезновения. После этого связь оборвалась.

"Для исследователей того времени риск был частью профессии. Отдалённые регионы Южной Америки оставались белыми пятнами на карте, и каждая экспедиция могла стать последней", — подчёркивает историк, обозреватель Pravda.Ru Игорь Власов.

Теории исчезновения

Существует несколько гипотез о судьбе экспедиции.

Первая версия предполагает конфликт с одним из изолированных племён региона. В то время часть территорий Амазонии оставалась крайне опасной для чужаков.

Вторая гипотеза говорит о болезнях, голоде или несчастном случае. Малярия, инфекции и нехватка продовольствия могли оказаться фатальными.

Третья версия более романтична: экспедиция якобы достигла загадочного поселения, но официальных подтверждений этому нет.

Что изменилось спустя сто лет

В начале XXI века археологи обнаружили в регионе Верхнего Шингу следы крупных доиспанских поселений. Спутниковые съёмки и лидар выявили геометрические структуры, остатки дорог и земляных валов.

Похожие сенсационные находки в Южной Америке обсуждались и в контексте истории Пеньико, где под песками были обнаружены следы древнего города. Это показывает, что представления о "пустых" территориях нередко оказываются ошибочными.

Эти данные доказали, что в Амазонии действительно существовали организованные сообщества с развитой планировкой. Хотя это не подтверждает существование конкретного "города Z", идея Фосетта о сложной древней культуре оказалась не столь фантастической, как считали его современники.

Миф о городе и реальные археологические данные

Мифологический "город Z" представлялся каменной столицей наподобие древних центров Старого Света. Археологические данные показывают иной тип урбанизма — сеть крупных поселений с земляными укреплениями, дорогами и сельскохозяйственной инфраструктурой.

Фосетт ожидал увидеть монументальную каменную архитектуру. Современная наука обнаружила сложные, но преимущественно земляные структуры, адаптированные к условиям тропиков.

Гипотезы о судьбе Фосетта

Версия о конфликте с племенами учитывает исторический контекст региона, но не имеет материальных доказательств.

Гипотеза о болезни выглядит вероятной с учётом условий экспедиции, однако отсутствуют останки или подтверждённые артефакты лагеря после "Dead Horse Camp".

Мистическая версия о найденном городе остаётся частью популярной культуры, но научных подтверждений не получила, сообщает дзен-канал "Полтора инженера".

Популярные вопросы

Был ли найден город Z

Нет. Конкретного города с таким названием не обнаружено.

Нашли ли останки экспедиции

Подтверждённых останков или предметов, однозначно связанных с Фосеттом, не обнаружено.

Была ли его теория полностью ошибочной

Нет. Современные открытия показывают, что в Амазонии действительно существовали развитые доиспанские поселения.