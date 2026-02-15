Две тысячи Хиросим над глухой тайгой: почему мощнейший взрыв не оставил даже кратера

30 июня 1908 года над сибирской тайгой взорвалось нечто, по мощности сравнимое с гигантской бомбой. Лес лёг радиальными "лучами", ударную волну зарегистрировали приборы по всему миру, но кратера так и не нашли. Именно эта несостыковка сделала Тунгуску загадкой на 115 лет.

Фото: Pravda.ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит над лесом

Что произошло в Сибири в 1908 году

Очевидцы описывали яркий болид, "ярче солнца", и светящийся след. Через короткое время пришли ударная волна и грохот, после чего в районе Подкаменной Тунгуски обнаружили огромный повал леса.

Ключевой вывод исследований: взрыв произошёл в воздухе, а не при ударе о землю. Это объясняет и характер повреждений, и отсутствие классического кратера.

"Воздушный взрыв — это не мягкая альтернатива падению, а крайне эффективный механизм передачи энергии. Тело разрушается, и ударная волна формируется на высоте, накрывая большую площадь, чем при локальном ударе о грунт", — объясняет учёный-физик, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Масштаб разрушений: бабочка и телеграфный лес

Лес повалило на площади более двух тысяч квадратных километров: десятки миллионов деревьев легли от центра наружу. В эпицентре часть стволов осталась стоять, словно обугленные "столбы" без веток и коры, это явление называют "телеграфным лесом".

Форма повала напоминает "бабочку" с двумя "крыльями" по направлению полёта. Такая картина типична для воздушного взрыва движущегося тела, когда ударная волна действует сверху и под углом.

Почему это стало загадкой

Обычная логика подсказывает: если упал метеорит, должен быть кратер и крупные обломки. На Тунгуске этого нет, хотя первые экспедиции, включая поиски Леонида Кулика в 1920–1930-х, специально искали "главное тело" и воронку.

При этом в слоях торфа, относимых к 1908 году, находили микросферулы и частицы с "космическими" маркерами (в частности, никель и иридий). Это больше похоже не на "пропажу" объекта, а на его разрушение до земли.

"Для геолога отсутствие кратера не является аргументом против космической природы события. Если разрушение происходит в атмосфере, поверхность получает волну давления, а не пробоину", — подчёркивает геолог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Трофимов.

Пять научных теорий: что могло взорваться над тайгой

Воздушный взрыв астероида — главная версия

Тело вошло в атмосферу на высокой скорости, разрушилось под нагрузкой, резко увеличило площадь сопротивления и высвободило энергию в виде ударной волны. При таком сценарии крупные фрагменты могли просто не долететь, превратившись в мелкие расплавленные частицы.

Кометная гипотеза

Комета как "грязный лёд" удобно объясняет малое количество крупных остатков и возможные атмосферные эффекты после события. Слабое место версии в том, что слишком высокое разрушение хуже согласуется с масштабом повала леса.

Рикошет по касательной

Редкий вариант, при котором тело могло задеть плотные слои атмосферы, создать ударную волну и уйти обратно в космос. Это красиво объясняет отсутствие обломков, но требует очень специфических условий траектории и скорости.

Один крупный фрагмент мог упасть отдельно: версия озера Чеко

Существует гипотеза, что отдельный обломок всё же достиг поверхности и оставил кратер-озеро. Однако датировки донных отложений допускают, что водоём мог существовать и до 1908 года, поэтому версия остаётся спорной.

Смешанный состав тела

Компромиссная идея: объект мог быть не "чистым" астероидом и не "чистой" кометой. Это позволяет обсуждать и мощный воздушный взрыв, и особенности следов, но точный состав остаётся открытым вопросом.

Почему Челябинск сделал Тунгуску понятнее

Челябинский болид 2013 года показал на практике: каменное тело может почти полностью разрушиться в атмосфере, оставив лишь отдельные фрагменты. Тунгуска была мощнее и, по реконструкциям, взорвалась ниже, поэтому "булыжников" могло оказаться ещё меньше, а искать микроследы спустя десятилетия в тайге крайне сложно.

Комета и астероид как объяснение Тунгуски

Астероидная версия лучше стыкуется с механикой взрыва и характером повала ("бабочка", "телеграфный лес"). Кометная удобнее для объяснения того, почему не нашли крупных остатков. В научной среде чаще опираются на сценарий воздушного взрыва астероида, а комету рассматривают как альтернативу, сообщает дзен-канал "Популярная наука".

Популярные вопросы о Тунгусском метеорите

Был ли это вообще метеорит

По совокупности наблюдений и следов в грунте речь идёт о космическом теле, разрушившемся в атмосфере.

Почему не нашли кратер

Потому что ключевой сценарий предполагает воздушный взрыв, а не удар о землю.

Комета или астероид

Чаще всего основной считают версию воздушного взрыва астероида, кометную гипотезу оставляют как альтернативную.

Может ли такое повториться

Да, объекты такого размера падают редко, но статистически подобные события возможны.