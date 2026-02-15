Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду

Вопрос о судьбе Адольфа Гитлера после весны 1945 года десятилетиями подпитывал слухи и теории заговора. Несмотря на официальную версию о самоубийстве в Берлине, регулярно появлялись рассказы о его побеге в Латинскую Америку. Недавно рассекреченные аргентинские архивы позволили подробнее взглянуть на этот период и проверить самые популярные версии.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор Адольф Гитлер

Почему именно Аргентина

После Второй мировой войны тысячи нацистов действительно скрылись в Южной Америке. Одним из ключевых направлений стала Аргентина, где при президенте Хуане Пероне существовала благоприятная среда для эмиграции бывших нацистских чиновников и военных.

В рассекреченных архивах — около 1850 документов — подробно описаны маршруты побега, известные как "крысиные тропы". Один путь проходил через Испанию, другой — через Ватикан и Италию с использованием поддельных документов Красного Креста. По разным оценкам, таким образом в Латинскую Америку смогли перебраться около пяти тысяч человек.

Судьбы нацистов в Южной Америке

Архивы подтверждают присутствие в Аргентине и соседних странах ряда известных фигур.

Йозеф Менгеле, известный как "доктор смерти", действительно бежал через Италию в Аргентину, позже переезжал между странами, получил гражданство Парагвая и в конце концов осел в Бразилии. Он умер в 1979 году от сердечного приступа.

Адольф Эйхман, один из организаторов Холокоста, жил под чужим именем в пригороде Буэнос-Айреса до 1960 года, когда был похищен израильской разведкой и вывезен в Израиль, где его судили.

Клаус Барби, бывший руководитель гестапо во Франции, также скрывался в Южной Америке и позже был экстрадирован во Францию.

В документах упоминаются и другие лица, в том числе Вальтер Кучман, Эдвард Рошман, Йозеф Шваммбергер и Анте Павелич. Их пребывание в регионе подтверждено архивными материалами.

"Исторические сенсации нередко возникают на стыке реальных документов и общественных ожиданий. Но отсутствие прямых доказательств в архивах — это тоже важный факт, который должен учитываться при анализе подобных версий", — считает историк науки, обозреватель Pravda.RU Белов Сергей .

Что сказано о Гитлере

Главный интерес вызвали возможные упоминания Адольфа Гитлера и Мартина Бормана. В течение десятилетий существовали слухи о том, что они якобы могли скрыться в Аргентине.

Однако в опубликованных документах нет ни одного подтверждения того, что Гитлер бежал в Латинскую Америку. Аргентинские спецслужбы проверяли различные версии и контакты, но доказательств его прибытия не нашли.

Аналогичная ситуация и с Мартином Борманом: несмотря на послевоенные слухи, архивы не подтверждают его нахождение в Аргентине. Об этом сообщает Дзен-канал "История с Андреем Журавлевым".

Популярные вопросы о рассекреченных архивах Аргентины

Подтверждают ли архивы побег Гитлера?

Нет, опубликованные документы не содержат доказательств его пребывания в Аргентине.

Почему многие нацисты действительно оказались в Южной Америке?

Существовали организованные маршруты побега и поддержка со стороны отдельных политических кругов.

Были ли советские и американские поиски?

Да, разные страны интересовались возможными маршрутами бегства, но окончательных доказательств побега Гитлера не нашли.