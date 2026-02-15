Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подледный рейх: как Германия построила города там, где человек не может выжить

Истории о тайных подлёдных базах в Антарктиде регулярно всплывают в интернете, но именно легенда о немецкой "Базе-211" стала одной из самых живучих. Её сторонники утверждают, что Германия якобы обнаружила в Антарктиде следы древней цивилизации, а затем попыталась наладить контакт с "обитателями подземного мира". 

Откуда взялась легенда о базе 211

Сюжет обычно строится вокруг экспедиции Альфреда Ричера 1938-1939 годов, которая действительно проходила в Антарктиде и была связана с территорией, получившей название Новая Швабия. Этот факт не вызывает сомнений, как и существование карт региона, подготовленных немцами.

Дальше начинаются спорные утверждения. По версии конспирологов, именно тогда нацисты якобы нашли вход под ледяной щит и обнаружили следы высокоразвитой цивилизации, скрытой в недрах континента.

Документы фон Кранца и загадочные протоколы

Одним из главных источников легенды называют аргентинско-немецкого писателя Ганса Ульриха фон Кранца. Он утверждал, что после смерти отца, который якобы занимал высокую должность в структурах СС, нашёл дневники и документы, связанные с Антарктидой.

Среди них фигурирует протокол совещания 1939 года, где упоминаются Рудольф Гесс и Альфред Ричер. В документе приводятся заявления о "контакте с неизвестной цивилизацией" и возможности создать колонию на континенте.

"Сегодня мы находимся на пороге контакта с неизвестной ранее цивилизацией, которая, судя по всему, значительно превосходит нас по уровню технического развития…", — говорил Рейхсминистр Рудольф Гесс.

"Экспедиция принесла ошеломляющие результаты. Вопреки расхожим представлениям, Антарктида вполне пригодна для жизни, и мы можем превратить её в нашу колонию.", — заявлял немецкий исследователь Альфред Ричер.

"Подобные легенды обычно строятся вокруг реальных фактов и экспедиций, но затем обрастают деталями, которые невозможно подтвердить источниками, доступными независимой проверке." — считает историк науки, обозреватель Pravda.RU Белов Сергей.

Советские архивы и версия о разведоперации

Дополнительную интригу истории придали публикации Николая Субботина, руководителя Русской уфологической исследовательской станции (RUFORS). Он утверждал, что в отечественных архивах якобы обнаружены документы, подтверждающие интерес советской разведки к немецкой базе.

Согласно этим материалам, в 1945 году планировалась отправка подводных лодок к берегам Антарктиды. В документах фигурируют даты, номера карт и сообщения о неких маршрутах подо льдами, ведущих в "Агарту".

Также упоминается приказ о подборе военнослужащих для отправки в Антарктиду, якобы найденный в тетради полковника Вермахта Вильгельма Вольфа. Об этом сообщают Дзен-канал "Популярная наука".

Слава, Берд и версии о столкновениях

В рамках легенды часто вспоминают советскую китобойную флотилию "Слава", которая в 1946 году оказалась в районе Новой Швабии. Сторонники теории считают, что это было прикрытием для военной операции.

Параллельно упоминается американская экспедиция адмирала Ричарда Берда. Её связывают с рассказами о "неизвестных летательных аппаратах" и якобы серьёзных потерях, после которых США поспешно ушли из региона.

Сравнение: факты и домыслы

Реальные факты в этой истории существуют: немецкая экспедиция в Антарктиду, интерес крупных держав к региону, исследовательские и военные походы середины XX века. Однако утверждения о подземной цивилизации, "входе внутрь Земли" и контактах с неизвестными существами документально не подтверждены научным сообществом.

Большая часть "доказательств" основана на пересказах, спорных архивных копиях и источниках, которые невозможно проверить независимо.

"Если документ существует только в виде пересказа или не имеет проверяемой цепочки происхождения, он не может считаться надёжным доказательством, даже если выглядит убедительно", — считает специалист по цифровой криминалистике, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Морозов.

Популярные вопросы о базе 211 и подлёдной цивилизации

Существовала ли немецкая база 211 в Антарктиде?

Научных подтверждений её существования нет, хотя сама немецкая экспедиция в Антарктиду действительно проводилась.

Есть ли документы о входе в "Агарту" подо льдами?

В подобных публикациях приводятся копии и пересказы, но их происхождение и подлинность не доказаны официально.

Почему Антарктида стала центром конспирологии?

Континент труднодоступен, малонаселён и плохо изучен, поэтому любые слухи о "секретах подо льдом" легко становятся вирусными.

Автор Артём Климов
Климов Артём Павлович — социальный антрополог с 18-летним стажем. Изучает культуры, повседневные практики и социальные изменения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
